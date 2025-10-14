ఆంధ్ర పర్వతారోహకుడు రికార్డు - ప్రపంచంలో 9 ఎత్తైన శిఖరాలు అధిరోహణ
చైనాలోని మౌంట్ చో ఒయు పర్వతాన్ని అధిరోహించి అరుదైన రికార్డు - ప్రపంచంలోని 14 అత్యంత ఎత్తైన శిఖరాల్లో తొమ్మిదింటిని అధిరోహించిన తొలి భారతీయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 8:56 PM IST
Andhra Mountaineer Bharath Thammineni Climbs Mt Cho Oyu: ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన యువ పర్వతారోహకుడు భరత్ తమ్మినేని మరో అరుదైన ఘనతను సాధించారు. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఈ 36 ఏళ్ల పర్వతారోహకుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన 14 పర్వతాల్లో ఒకటైన చైనాలోని మౌంట్ చో ఒయు (Mt Cho Oyu - 8,188 మీటర్లు) శిఖరాన్ని అధిరోహించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ ఘనతతో ప్రపంచంలోని ఎత్తైన 8,000 మీటర్లకు పైగా ఉన్న 14 పర్వతాల్లో తొమ్మిదింటిని విజయవంతంగా అధిరోహించిన తొలి భారతీయుడుగా భరత్ తమ్మినేని నిలిచాడు. ఈ ఘనతను సాధించిన భారతీయులు ఇప్పటివరకు ఎవ్వరూ లేరు.
మౌంట్ చో ఒయు - కొత్త శిఖరం, కొత్త సవాలు: సెప్టెంబర్ 30న చైనాలోని చో ఒయు బేస్ క్యాంప్కి భరత్ చేరుకున్నాడు. అప్పట్లో అక్కడి తీవ్ర చలి, హిమపాతం, బలమైన గాలుల కారణంగా పర్వతారోహణ కార్యక్రమాలు నిలిచిపోయాయి. కానీ, ఆ పరిస్థితుల్లోనూ వెనుదిరగలేదు. క్రమంగా వాతావరణం అనుకూలం కావడంతో అక్టోబర్ 14 ఉదయం 6.55 గంటలకు ఆయన ట్రెక్కింగ్ ప్రారంభించాడు. ఎదురైన విపరీతమైన చలిని, మంచు తుపానులను ఎదుర్కొంటూ 8.55 గంటలకు మౌంట్ చో ఒయు శిఖరాన్ని విజయవంతంగా అధిరోహించాడు. దాంతో, ఎత్తైన 14 పర్వతాల్లో తొమ్మిది శిఖరాలను అధిరోహించిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి పర్వతారోహకుడిగా ఆయన నిలిచాడు.
ఒకదాని తర్వాత ఒకటి - భరత్ విజయయాత్ర: భరత్ తమ్మినేని పర్వతారోహణ ప్రయాణం గత ఎనిమిదేళ్లుగా కొనసాగుతోంది. ఆయన ఇప్పటివరకు అధిరోహించిన 8,000 మీటర్లకు పైగా ఉన్న పర్వతాల జాబితా ఇలా ఉంది:
- మే 2017 - మౌంట్ ఎవరెస్ట్ (8,848 మీ)
- సెప్టెంబర్ 2018 - మౌంట్ మనస్లు (8,163 మీ)
- మే 2019 - మౌంట్ లోట్సే (8,516 మీ)
- మార్చి 2022 - అన్నపూర్ణ (8,091 మీ)
- ఏప్రిల్ 2022 - కాంచన్జంగా (8,586 మీ)
- మే 2023 - మకాలు (8,485 మీ)
- అక్టోబర్ 2024 - శిశాపాంగ్మా (8,027 మీ)
- ఏప్రిల్ 2025 - మౌంట్ ధౌలగిరి (8,167 మీ)
- అక్టోబర్ 2025 - మౌంట్ చో ఒయు (8,188 మీ)
ఈ విజయాలతో భరత్ ఇప్పుడు జయించిన ఎత్తైన 14 పర్వతాల్లో తొమ్మిది శిఖరాలను అధిరోహించిన వ్యక్తిగా ప్రపంచ రికార్డుల్లో నిలిచాడు.
కఠినతరమైన మార్గం: భరత్ ప్రయాణం సాహసపూరితమే కాకుండా శారీరకంగా కూడా అత్యంత సవాలుగా ఉంది. వాతావరణ మార్పులు ఒక్కసారిగా తలెత్తడం, ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉండటం, మంచు బీభత్సం వంటి ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోనూ ఆయన పర్వతాన్ని అధిరోహించారు. ఆత్మస్థైర్యం, అనుభవంతో ఈ విజయాన్ని సాధించారు.
