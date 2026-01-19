దక్షిణాఫ్రికా వ్యాఖ్యాతగా రాణిస్తోన్న కస్తూరి - మూలాలు ఇక్కడే
దక్షిణాఫ్రికా తొలి కామెంటేటర్గా నిలిచిన కస్తూరి - పుట్టి పెరిగింది దక్షిణాఫ్రికాలోనే అయినా మూలాలు మాత్రం ఉత్తరాంధ్రలోనే - మహిళలను ప్రోత్సహించేెందుకు జీ స్పోర్ట్స్ స్థాపన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 3:28 PM IST
Andhra Girl Kasturi Excelling As A South African Commentator: క్రికెట్ కామెంటరీ అంటే ఒకప్పుడు మగవారి గొంతులే వినిపించేవి. అటువంటిది ఓ మహిళ ఈ రంగంలో రాణించడం పెద్ద విషయమే అని చెప్పాలి. అయితే ఆ గాజు తెరలను దాటుకుని దక్షిణాఫ్రికా తొలి కామెంటేటర్గా రేసులో నిలిచారు కస్తూరి. నిలవడమే కాదు అందరి ప్రశంసలను సైతం అందుకోవడం విశేషం. మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో సైతం మన దేశంలో కామెంటేటర్గా చేసి తన చిరకాల కలను నెరవేర్చుకున్నారు. ఇంతకీ ఆమె తెలుగమ్మాయనే విషయం చాలా తక్కువ మందికే తెలియడం విశేషం.
ఉత్తరాంధ్రలో కాస్ మూలాలు: కస్తూరి నాయుడు అంటే చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. కాస్ నాయుడు అనగానే క్రికెట్ ప్రేమికులు ఇట్టే గుర్తుపట్టేస్తారు. కామెంటేటర్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమెకు గుర్తింపు ఉంది. కస్తూరి పుట్టి పెరిగింది అంతా దక్షిణాఫ్రికాలోని డర్బన్ అయినప్పటికీ ఆమె మూలాలు మాత్రం ఉత్తరాంధ్రలోనే ఉన్నాయట. అనకాపల్లి తన స్వస్థలం. తల్లి భగవతి, తండ్రి సన్నాసి నాయుడు. ఆమెకిద్దరు అన్నయ్యలు. ఇంచుమించు ఆమెతాతల కాలంలోనే దక్షిణాఫ్రికాకు వలస వెళ్లింది వీళ్ల కుటుంబం.
దాంతో కాలానుగుణంగా అక్కడే స్థిరపడ్డారు. తల్లివైపు తాతయ్యది అనకాపల్లి సమీపంలోని వెంకోజీపాలెం. కస్తూరి తల్లి అడపాదడపా అనకాపల్లికి వస్తుండేవాళ్లు. అలా తెలుగు నేలతో అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నారు. ఈ విశేషాలను వింటూ పెరిగిన కాస్ (కస్తూరి) సైతం భారత్పై అపారమైన అభిమానాన్ని పెంచుకున్నారు.
చిన్నతనం నుంచి క్రీడలంటే ఇష్టం: కాస్ చిన్నప్పుడు టామ్ బాయ్. క్రీడలంటే చాలా ఇష్టం. నెట్బాల్, రన్నింగ్ల్లో రాణించారు కూడా. తనను కామెంటరీ వైపు నడిపింది మాత్రం వెస్టిండీస్ కామెంటేటర్ డోన్నా సిమండ్స్. ఈమెను చూసి 14 ఏళ్ల వయసులోనే ఇటువైపు రావాలనుకున్నారు కస్తూరి. ఉద్యోగం చేస్తూనే జర్నలిజం చదివి, కొన్నాళ్లు రిపోర్టర్గా, రేడియో, టీవీల్లో స్పోర్ట్స్ ప్రొడ్యూసర్గా సైతం పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 2003లో కాస్కి ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్కప్లో టీవీ హోస్ట్గా కూడా పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది.
మహిళలను ప్రోత్సహించేెందుకు జీ స్పోర్ట్స్: అనంతరం 2006లో హాంకాంగ్ సిక్సెస్లో అంతర్జాతీయ కామెంటరీ మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటివరకూ నాలుగు వరల్డ్ కప్లకు యాంకరింగ్ చేశారు. ఇండియా-సౌతాఫ్రికా టూర్లు, ఇతర లీగ్లకీ చేస్తున్నారు. 2023 క్రికెట్ వరల్డ్ కప్లో ఐసీసీ ప్యానల్లోనూ భాగమయ్యారు. పురుషులు, మహిళల క్రికెట్ రెండింటికీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కామెంటరీని ఇచ్చారు. మహిళల ఆటను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ‘జీస్పోర్ట్’ అనే సంస్థను స్థాపించారు. హిస్టార్టిక్ విమెన్ ఆధ్వర్యంలోని కామెంటరీ ప్యానెల్లో ఈసాగుహా, మిథాలీ రాజ్, సనామీర్ వంటి ప్రముఖులతో కలిసి కస్తూరి పాల్గొన్నారు.
భారత్లో ఎప్పటికైనా కామెంటరీ చెప్పాలన్నది కాస్ కల. తాజా మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో దాన్ని నెరవేర్చుకున్నారు. కాస్ ఎప్పుడూ క్రికెట్ ఆడలేదు. అలాంటి తను కామెంటరీ ఎలా చేయగలదని చాలామంది అనుమానించారట. వాళ్లందరికీ తన పనితోనే సమాధానమిచ్చారామె. హర్షాభోగ్లే వంటివారి మెంటారింగ్లో నైపుణ్యాలను పెంచుకుని సత్తా చాటారు. 2006వ సంవత్సరంలో రేడియోలో మహిళల స్పోర్ట్స్ కవరేజ్ తక్కువని గమనించిన కస్తూరి, భర్త రైక్తో కలిసి జీస్పోర్ట్4గర్ల్స్ అనే వెబ్సైట్ను ఆరంభించారు.
ఎందరికో స్ఫూర్తి కస్తూరి విజయం: మహిళా అథ్లెట్లను ప్రోత్సహించే ప్రధానమైన ప్లాట్ఫాం ఇది. ఇప్పుడది దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. కస్తూరి నాయుడు ముగ్గురు పిల్లల తల్లి. మనకు శ్రమించే తత్వం, మనమీద మనకు నమ్మకముంటే లక్ష్యం ఏదైనా చేరుకోవచ్చునని అంటుంటారు కస్తూరి నాయుడు. మహిళల ఉనికే కనిపించని కొత్త దారిలో అడుగుపెట్టి, తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు కాస్. ఆమె విజయం ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తుందనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు.
కూచిపూడిలో రాణిస్తున్న మిత్రవింద - అకాడమీ నెలకొల్పడమే లక్ష్యం
కష్టాలెదురైనా కుంగిపోలేదు - సినీ రంగంలో రాణించడమే లక్ష్యమంటున్న రవికుమార్