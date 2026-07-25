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తిరువణ్ణామలైలో దైవదర్శనానికి వెళ్లిన ఏపీ భక్తుడు - గుహలో చిక్కుకుని మృతి

తిరువణ్ణామలైలోని గిరివలయం మార్గంలో ఉన్న ఇడుక్కు పిళ్ళయార్ ఆలయ గుహలో చిక్కుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్​ వాసి అయిన భక్తుడు మృతి - ఆలయ గుహలో ఊపిరాడక అవస్థలు

Devotee Dies Stuck in Idukku Pillaiyar Temple
Devotee Dies Stuck in Idukku Pillaiyar Temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 6:46 PM IST

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Devotee Dies Stuck in Idukku Pillaiyar Temple: సంతోషంగా దైవ దర్శనం చేసుకుందామనుకుంది ఆ కుటుంబం. కానీ విషాదంతో తిరుగు ప్రయాణం చెయ్యాల్సి వస్తుందనుకోలేదు వాళ్లు. మనసులో ఉన్న కోరికలు భగవంతుడికి చెప్పుకుని, మొక్కులు చెల్లించుకుందామని వచ్చినవారు కన్నీటితో శవాన్ని తీసుకుని ఇంటికి బయలుదేరాల్సి వచ్చింది.

అసలేెం జరిగిందంటే: తిరువణ్ణామలైలోని గిరివలయం మార్గంలో ఉన్న ఇడుక్కు పిళ్లయార్ ఆలయ గుహలో చిక్కుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్​ వాసి అయిన భక్తుడు మృతి చెందిన ఘటవ కలకలం రేపింది. తిరువణ్ణామలైలోని గిరివలయం మార్గంలో ఇడుక్కు పిళ్లయార్​ ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయానికి గుహలాంటి మూడు చిన్న ప్రవేశ ద్వారాలు ఉన్నాయి. వెనుక ద్వారం గుండా పడుకుని ప్రవేశించి, నెమ్మదిగా చేతులతో ముందుకు పాకుతూ ముందు ద్వారం గుండా బయటకు రావాలి.

Devotee Dies Stuck in Idukku Pillaiyar Temple
ఇడుక్కు పిళ్లయార్ ఆలయ గుహలో నుంచి బయటకొస్తున్న భక్తుడు (ETV Bharat)

అది ఆనవాయితీ: గుహలాంటి ఆ ప్రాంతం నుంచి బయటకు రాగానే అక్కడ నంది విగ్రహం ఉంటుంది. భక్తులు నంది భగవానుడిని, ఇడుక్కు పిళ్లయార్‌ను పూజిస్తారు. అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ చేసే భక్తులలో చాలామంది ఇడుక్కు పిళ్లయార్ ఆలయ గుహలోకి ప్రవేశించి, బయటకు వచ్చి పూజలు చేసుకోవడం ఆనవాయితీగా కొనసాగుతుంది.

ఆలయంలోనే అలా: కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అరుణాచలం వెళ్లిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన మణికుమార్ (36) శుక్కవారం రాత్రి తన కుటుంబంతో కలిసి గిరివలయం వెళ్లాడు. ఇడుక్కు పిళ్లయార్ ఆలయానికి వచ్చిన మణికుమార్, గుహ ఆకారంలో ఉన్న ఆలయ ప్రాంతంలోకి పడుకుని ప్రవేశించాడు. అతను అధిక బరువు కారణంగా గుహ నుంచి బయటకు రాలేకపోయాడు. ఊపిరాడక అందులోనే కుప్పకూలిపోయాడు. ఇది చూసిన తోటి భక్తులు అతన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు.

వాళ్లు ఆ ఆలయానికి వెళ్లకపోడమే మంచిది: కాసేపటికి అతికష్టం మీద అతడ్ని బయటకు లాగారు. అనంతరం, 108 అంబులెన్స్‌లో అతడ్ని తిరువణ్ణామలై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ అతన్ని పరీక్షించిన వైద్యులు, మణికుమార్ అప్పటికే మరణించినట్లు నిర్ధారించారు. తిరువణ్ణామలై తాలూకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అధిక బరువు, శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్న భక్తులు ఇడుక్కు పిళ్లయార్ ఆలయంలోని గుహ లాంటి ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించవద్దని సూచించారు.

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DEVOTEE DIES IN IDUKKU PILLAIYAR

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