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సాగులోనే కాదు చాక్లెట్​ తయారీలోనూ ఏపీ ముద్ర - విదేశాల్లో హై డిమాండ్​

అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు పోటీ ఇస్తున్న ఏపీ ఉత్పత్తులు - కోకో సాగులో రాణిస్తున్న రాష్ట్ర రైతులు - ఇంటి వద్దే చాక్లెట్ల తయారీలోకి అడుగుపెడుతున్న స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు

Ap Brand For Chocolates
Ap Brand For Chocolates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 12:40 PM IST

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AP Brand For Chocolates : రాష్ట్రంలోని రైతులు, తయారీదారులు కోకో సాగులోనే కాకుండా చాక్లెట్ తయారీలోనూ తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. 'బాన్ ఫిక్షన్' (Bon Fiction), 'వెస్టిన్' (Westin), 'నూయ్ చాక్లెట్స్' (Nooy Chocolates), 'గోదావరి కోకో' (Godavari Cocoa), 'చోకో టేల్స్' (Choco Tales), 'స్లో బీన్ & చాక్లెట్స్' (Slow Bean & Chocolates) వంటి వివిధ బ్రాండ్ల ద్వారా తమ ఉత్పత్తులను దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు అందిస్తున్నారు. నాణ్యత పరంగా ఈ ఉత్పత్తులు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లతో పోటీ పడుతున్నాయి.

ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు కూడా ఇంటి వద్దే చాక్లెట్ల తయారీ రంగంలోకి ప్రవేశించారు. ఇక్కడ ప్రధానంగా 'డార్క్ చాక్లెట్' ఉత్పత్తి జరుగుతోంది . దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. కోకో రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం "బీన్-టు-బార్" (Bean-to-Bar) విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. అలాగే "కోకో సిటీ" ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్రంలో లక్ష ఎకరాల్లో కోకో సాగు విస్తీర్ణం ఉండగా, 16,000–18,000 టన్నుల వరకు వార్షిక ఉత్పత్తి (గింజలు) కొనసాగుతోంది.

దేశంలోనే అగ్రస్థానం : 2014-2019 మధ్యకాలంలో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం అందించిన ప్రోత్సాహకాలతో రైతులు ఆయిల్ పామ్, కొబ్బరి తోటలలో అంతర పంటగా కోకోను సాగు చేయడం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం దేశంలోనే కోకో సాగులో రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో ఉంది. దేశ మొత్తం ఉత్పత్తిలో 40% వాటా మన రాష్ట్రానిదే. ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో ఈ సాగు విస్తృతంగా జరుగుతోంది.

PMFME పథకం కింద మద్దతు : ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలు చాక్లెట్ తయారీ కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ ద్వారా రైతులకు చాక్లెట్ తయారీలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. గత ఏడాది 'ప్రధాన మంత్రి ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్' (PMFME) పథకం కింద 17 యూనిట్లకు రూ. 1.13 కోట్ల సబ్సిడీలు మంజూరు చేశారు. 2026-27 కాలంలో మరో 16 యూనిట్లకు రూ. 1.70 కోట్ల ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నారు.

అవార్డుల గెలుపు : 15 ఎకరాల్లో కోకో సాగు చేస్తున్న గ్రంధి అఖిల్ రాజమహేంద్రవరం కేంద్రంగా 'బాన్ ఫిక్షన్' (Bon Fiction) బ్రాండ్ పేరుతో చాక్లెట్లను తయారు చేస్తున్నారు. 2021లో కోకో ఆధారిత ఉత్పత్తుల అమ్మకాలను ప్రారంభించిన తర్వాత ఆయన ముంబయి, దిల్లీ, గోవా వంటి నగరాల్లో ఆన్‌లైన్ విక్రయాలను మొదలుపెట్టారు. ఆపై అమెరికా (US) మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించారు. ఈ సంస్థ 21 రకాల చాక్లెట్ బార్‌లను తయారు చేస్తోంది. ఇది 'అకాడమీ ఆఫ్ చాక్లెట్' (UK) నుంచి గోల్డ్, సిల్వర్, బ్రాంజ్ అవార్డులతో పాటు, 'కాకావో ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్', 'వీగన్ చాక్లెట్ గోల్డ్' (USA) అవార్డుల వంటి అనేక గుర్తింపులను పొందింది. "దేశీయ చాక్లెట్లకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. మేము త్వరలో UK మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించబోతున్నాము" అని అఖిల్ తెలిపారు.

చాక్లెట్ తయారీ కేంద్రం: రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన కొండపాటి శ్రీనివాసరావు డౌలేశ్వరం పారిశ్రామిక వాడలో 450 టన్నుల ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యం కలిగిన చాక్లెట్ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 20 ఎకరాల్లో కోకో సాగు చేసిన ఆయన, మొదట్లో ఆ గింజలను వివిధ కంపెనీలకు సరఫరా చేసేవారు. 2024లో ఆయన 'వెస్ట్ ఇన్' (West In) అనే బ్రాండ్ పేరుతో ఇంట్లోనే చాక్లెట్ల తయారీని ప్రారంభించి, వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయించడం మొదలుపెట్టారు. గత ఏడాది ఆయన ప్రత్యేకంగా ఒక చాక్లెట్ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. "మేము 50 నుంచి 55 రకాలను తయారు చేస్తున్నాము. కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు , రాజస్థాన్‌తో సహా అనేక రాష్ట్రాలకు వీటిని ఎగుమతి చేస్తున్నాము. అలాగే UK, USAలలో అమ్మకాల కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము" అని శ్రీనివాసరావు చెప్పారు.

"PMFME పథకం కింద మేము ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో 35% వరకు, గరిష్టంగా రూ.10 లక్షల వరకు సబ్సిడీని అందిస్తాం. అలాగే శిక్షణను కల్పించడం, వివిధ సమావేశాలలో ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించే అవకాశాలను ఇవ్వడం , మార్కెట్ అనుసంధాన సహకారాన్ని అందించడం వంటివి చేస్తాం. ఇంట్లోనే చాక్లెట్లు తయారు చేసే మహిళలకు కూడా మేము ఆర్థిక సహాయం అందిస్తాం."- చిరంజీవి చౌదరి, కార్యదర్శి, ఆహార శుద్ధి విభాగం

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AP CHOCOLATES TO US UK
DIFFERENT TYPES OF CHOCOLATES
చాక్లెట్​ తయారీ కేంద్రాలు
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