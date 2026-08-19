ప్రభుత్వ శాఖల్లో 10,060 పోస్టుల భర్తీ - కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్
అమరావతి రైల్వే లైన్, రాజధాని ఇన్నర్ రింగ్రోడ్లకు భూసమీకరణ - రూ.7,469 కోట్లతో పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో అభివృద్ధి పనులు - రూ.1,323 కోట్లతో హంద్రీ - నీవా రెండోదశ పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 8:56 AM IST
AP Cabinet Decisions 2026 : రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న 10,060 పోస్టుల భర్తీకి రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. 2026-27 జాబ్ క్యాలెండర్లో భాగంగా ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన బుధవారం సచివాలయంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రూ.2.08 లక్షల కోట్లతో చేపట్టనున్న వివిధ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి (ఎస్ఐపీబీ) నిర్ణయాలకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రాజధాని ప్రాంతంలో ఇన్నర్ రింగ్రోడ్డు, రైల్వే లైన్ల నిమిత్తం మోతడక గ్రామంలో 2,344 ఎకరాల్ని భూసమీకరణ విధానంలో తీసుకునే ప్రతిపాదనకు ఆమోదముద్ర వేసింది.
రూ.7,469 కోట్లతో పట్టణాభివృద్ధి: పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ (హ్యామ్) కింద రహదారులు, కాల్వలు, విద్యుత్తు, పార్కుల అభివృద్ధి పనులకు రూ.7,469.46 కోట్ల పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరు చేసింది. హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి (హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్) ఫేజ్-2 పనులకు రూ.1,323.75 కోట్లకు ఆమోదం తెలిపింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో మెయిన్ కెనాల్ సీసీ లైనింగ్ పనులకు (400.50 కి.మీ నుంచి 485.300/490 కి.మీ వరకు) రూ.750.07 కోట్లు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో మెయిన్ కెనాల్ పనులకు రూ.573.68 కోట్లు కేటాయించింది.
మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు ఇవి:
- విశాఖపట్నం జిల్లా ఆనందపురం మండలం జగన్నాథపురంలో 486 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు డేటా సెంటర్ హోల్డింగ్స్ ఇండియాకు 200 ఎకరాలు కేటాయించేందుకు, ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు కల్పించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది.
- తిరుపతిలో మునోత్ లిథియం బ్యాటరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.500 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేయనున్న లిథియం అయాన్ సెల్ తయారీ ప్లాంట్కు అనుమతి ఇచ్చింది.
- వైఎస్సార్ ఈఎంసీ కొప్పర్తిలో ఏఐఎల్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ రూ.450 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేసే ఎలక్ట్రానిక్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కు ఆమోదం తెలిపింది. దీని ద్వారా 7 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
- అనకాపల్లి జిల్లా మాకవరపాలెంలో రూ.85,200 కోట్ల పెట్టుబడితో 1,000 మెగావాట్ల హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు రెన్యూ ఏపీ గ్రీన్ డేటా సెంటర్కు 433.30 ఎకరాలు కేటాయించేందుకు నిర్ణయించింది. 1,880 మందికి ఉపాధి కల్పించే ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రోత్సాహకాలు మంజూరు చేయనుంది.
- విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం మండలం అమనంలో రూ.31,387 కోట్ల పెట్టుబడితో 512 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో ఏఐ డేటాసెంటర్ ఏర్పాటుకు ఏఎం ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్కు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనుంది. 1,000 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
సౌర, సెమీకండక్టర్ రంగాలకు ప్రోత్సాహం: కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు మండలం గుట్టపాడులో అగస్త్య గ్రీన్ ఎనర్జీ ఆధ్వర్యంలో 12 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో ఎస్ఐ ఇంగోట్ అండ్ వేఫర్ తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు 143.26 ఎకరాలు కేటాయించనుంది. విశాఖ పరవాడలో అక్షత్ గ్రీన్టెక్ 3.6 గిగావాట్ల టాప్కాన్ సోలార్ సెల్, మాడ్యూల్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు ఆమోదం లభించింది. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం ఏకర్లపల్లిలో అల్యూమినియం ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాజెక్టు విస్తరణకు హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్కు 60 ఎకరాలు కేటాయించేందుకు అంగీకరించింది.
మోతడకలో 2,344 ఎకరాల భూసమీకరణ: రాజధాని అమరావతిలో ఎర్రుబాలెం-నంబూరు నూతన బ్రాడ్గేజ్ రైల్వేలైన్, ఇన్నర్ రింగ్రోడ్డు నిర్మాణాల కోసం గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ మండలం మోతడకలో 2,344.12 ఎకరాలను భూసమీకరణ విధానంలో తీసుకునేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు సీఆర్డీఏ కమిషనర్కు అధికారాలు కల్పిస్తూ తీర్మానించింది. రైల్వేలైన్కు ఇరువైపులా 50 మీటర్ల చొప్పున మొత్తం 100 మీటర్ల బఫర్ ఉండనుంది.
రెండో విడత భూసమీకరణలో భాగంగా వడ్డమాను, హరిశ్చంద్రపురం, పెదపరిమి గ్రామాల్లో దేవాదాయ భూముల వివాదాల పరిష్కారానికి దేవాదాయ శాఖకు రూ.159.45 కోట్ల పరిహారం చెల్లించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. రైత్వారీ పట్టాలు కలిగిన రైతులకు భూసమీకరణ ప్రయోజనాలు కల్పించే ప్రతిపాదనకూ పచ్చజెండా ఊపింది.
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