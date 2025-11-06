విశాఖ నుంచి జైపూర్ వెళ్తున్న బస్సులో మంటలు - వెంటనే అప్రమత్తమైన డ్రైవర్
ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది - ఘటనపై మంత్రి సంధ్యారాణి ఆరా
ETV Bharat Andhra Pradesh Team
November 6, 2025
Updated : November 6, 2025 at 10:48 AM IST
RTC Bus Fire Accident in Vizianagaram District: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాచిపెంట మండలం రొడ్డవలస సమీపంలో ఒడిశా ఆర్టీసీ బస్సు అగ్నిప్రమాదానికి గురైంది. ఆంధ్రా - ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో వెళ్తున్న బస్సు ఇంజిన్లో ఒక్కసారిగా పొగలు వచ్చాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ ప్రయాణికులను కిందకి దించేశారు. దీంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది. బస్సు విశాఖ నుంచి జయపుర వెళ్తుండగా ఉదయం 7 గంటల సమయంలో ప్రమాదం జరిగింది. వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది బస్సులో మంటలార్పారు. అయితే అప్పటికే బస్సు చాలా వరకు దగ్ధమైంది. ఘటన జరిగిన సమయంలో బస్సులో ఐదుగురు ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
ఘటనపై మంత్రి సంధ్యారాణి ఆరా: బస్సు ప్రమాదంపై అధికారులను వివరాలు అడిగి మంత్రి సంధ్యారాణి తెలుసుకున్నారు. ప్రమాద విషయం తెలిసిన వెంటనే ఆమె ఘటనాస్థలికి అగ్నిమాపక వాహనాన్ని పంపారు. ఘటన పై విచారణ జరిపి ప్రభుత్వానికి నివేదించాలని ఆమె ఆదేశించారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని మంత్రికి అధికారులు తెలిపారు.
