ప్రారంభమైన అందెశ్రీ అంతిమ యాత్ర - అధికారిక లాంఛనాలతో మధ్యాహ్నం అంత్యక్రియలు

ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ అంతిమ యాత్ర ప్రారంభం - అధికారిక లాంఛనాలతో జరగనున్న అందెశ్రీ అంత్యక్రియలు - పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, పలువురు మంత్రులు, ప్రముఖులు

Published : November 11, 2025 at 10:33 AM IST

Andesri Last Rites Begin : ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ అంతిమ యాత్ర ప్రారంభమైంది. లాలాపేట జయశంకర్​ స్టేడియం నుంచి ఘట్​కేసర్​కు అంతిమ యాత్ర సాగనుంది. ఆ యాత్ర తార్నాక, ఉప్పల్ మీదుగా ఘట్​కేసర్​లోని ఎన్​ఎఫ్​సీ నగర్​కు సాగనుంది. ఆయన అంత్యక్రియలు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఒంటి గంట మధ్య అధికారిక లాంఛనాలతో జరగనున్నాయి. అంత్యక్రియలకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, పలువురు మంత్రులు, ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. ఆయన సోమవారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచిన విషయం తెలిసిందే. తన శరీరమంతా బిగుసుకుపోయి ఉందని, గుండెపోటుతో మరణించి ఉంటారని వైద్యులు తెలిపారు.

