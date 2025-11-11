ప్రారంభమైన అందెశ్రీ అంతిమ యాత్ర - అధికారిక లాంఛనాలతో మధ్యాహ్నం అంత్యక్రియలు
ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ అంతిమ యాత్ర ప్రారంభం - అధికారిక లాంఛనాలతో జరగనున్న అందెశ్రీ అంత్యక్రియలు - పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి, పలువురు మంత్రులు, ప్రముఖులు
Published : November 11, 2025 at 10:33 AM IST
Andesri Last Rites Begin : ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ అంతిమ యాత్ర ప్రారంభమైంది. లాలాపేట జయశంకర్ స్టేడియం నుంచి ఘట్కేసర్కు అంతిమ యాత్ర సాగనుంది. ఆ యాత్ర తార్నాక, ఉప్పల్ మీదుగా ఘట్కేసర్లోని ఎన్ఎఫ్సీ నగర్కు సాగనుంది. ఆయన అంత్యక్రియలు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఒంటి గంట మధ్య అధికారిక లాంఛనాలతో జరగనున్నాయి. అంత్యక్రియలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి, పలువురు మంత్రులు, ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. ఆయన సోమవారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచిన విషయం తెలిసిందే. తన శరీరమంతా బిగుసుకుపోయి ఉందని, గుండెపోటుతో మరణించి ఉంటారని వైద్యులు తెలిపారు.
