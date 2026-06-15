ETV Bharat / state

అది 'అందరి ఇల్లు' : ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు - ఆశ్రయమూ పొందొచ్చు

20 ఏళ్లుగా అమ్మలా ఆదరిస్తున్న ఇల్లు - 'మీ భారతీయులకు ఆహారం పంచుకోవడం తెలియదు' అనే విమర్శే దీనికి పునాది - సగటున 50 మందికి తోడుగా - ప్రత్యేకతలివే!

కొత్తపేటలో 'అందరి ఇల్లు' ప్రత్యేకతలు
'Andari Illu' Service Program At HYd (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

'Andari Illu' Service Program At HYd : ఒకప్పుడు కష్టం వచ్చిందంటే చాలు చుట్టూ నలుగురు ఉండేవారు. ఆ సమస్యపై మనకు సలహాలు ఇస్తూ దాని నుంచి బయటపడేలా ప్రయత్నం చేసేవారు. దీనివల్ల మనిషికి కొంత ఊరట కలిగి, తన మీద తాను ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా ఉండేవాడు. కానీ ఇప్పుడు రోజులు మారాయి! ఉరుకుల పరుగుల జీవితంతో పక్క మనిషితో సంబంధం లేకుండా మనిషి యాంత్రికంగా మారిపోయాడు.

కష్టమొస్తే ఏమయ్యిందని అడిగే నాథుడే కరవయ్యాడు. సాటి మనిషికి సాయం చేయాలనే గుణాన్ని కోల్పోతున్నాడు. మరి ఇలాంటి రోజుల్లో కూడా కొందరు మహానుభావులు సమాజం గురించి ఆలోచించి, సేవ చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. అలాంటి వారిలో డాక్టర్ సూర్య ప్రకాశ్​ ఒకరు. ఈయన ఎవరు? ఈ డాక్టర్​ చేసిన గొప్ప సేవ ఏంటనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

open home at kothapet
కొత్తపేటలో 'అందరి ఇల్లు' (Eenadu)

బీజం పడిందిలా : డాక్టర్​ సూర్య ప్రకాశ్​ క్యాథలిక్ హెల్త్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగం చేస్తుండే వారు. థాయ్‌లాండ్‌లో నిర్వహించిన గ్లోబలైజేషన్‌ అండ్‌ ఇట్స్‌ ఎఫెక్ట్స్‌ ఆన్‌ మార్జినలైజ్డ్‌ సదస్సుకు ఆయన హాజరయ్యారు. ఆ సదస్సులో పాల్గొన్న ఓ విదేశీయుడు భారతీయ బృందం దగ్గరకు వచ్చి భారతదేశం గురించి మాట్లాడారు. 'మీ భారతీయులకు ఆహారం పంచుకోవడం తెలియదు' అని విమర్శించారు. ఆ మాటతో ఆలోచనలో పడిన డాక్టర్​, 1999 జనవరిలో ఓ గొప్ప పనికి బీజం వేశారు. అదే 'అందరి ఇల్లు'. ఇది ప్రస్తుతం భాగ్యనగరంలోని కొత్తపేటలో ఉంది. ఆపదలో ఉన్నవారికి నేనున్నానంటూ తోడుగా నిలుస్తోంది.

పలు ప్రయత్నాలు : థాయ్​లాండ్​లో ఆ విదేశీయుడు అన్న మాటలకు ఈ ఆహారం ఏమిటి? దీని వల్ల ఏర్పడుతున్న సమస్య ఏంటని తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. భారత్​కు వచ్చిన వెంటనే తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి దీనిపై పరిశోధన ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలోనే 'లైఫ్‌-హెల్త్‌ రీయిన్‌ఫోర్సుమెంట్‌ గ్రూప్‌' స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించారు. బడి పిల్లల్లో తరచూ వెలుగు చూస్తున్న పోషకాహార లోపం సంఘటనలు అతడిని కలిచివేసేవి. ఒడిశాలో సైక్లోన్‌ బాధితులకు సేవలందిస్తున్న క్రమంలో అనేక దృశ్యాలు ఆయన్ని ఆలోచనలో పడేశాయి.

వీటన్నింటినీ గమనించిన డాక్టర్ సూర్య ప్రకాశ్​ ఏదో ఒకటి చేయాలని అనుకున్నాడు. ఆ సమయంలోనే 'బనానా హెల్త్‌ పాయింట్‌'ను ప్రారంభించారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకరు తింటూ, మరొకరికి ఆహారం అందజేయడం. తద్వారా ఆకలి సమస్యను కొంత వరకు తీర్చడం. దీనిని రోజూ చేయొచ్చని 2001 నవంబరులో 'అరటిపండు తోపుడు బండి' మొదలుపెట్టారు. అయినా ఆహారం పంచుకోవడం ఎలా? అనే ప్రశ్న అతన్ని వేధిస్తూనే ఉంది. ఈ క్రమంలోనే 2006 జూన్‌ 15న 'అందరి ఇల్లు'ను ప్రారంభించారు.

అందరి ఇల్లు ప్రత్యేకతలు : కులమతాలు, పేద, ధనిక బేధాలు లేకుండా ఎవరైనా, ఎప్పుడైనా ఈ గృహానికి నిర్మొహమాటంగా వెళ్లవచ్చు. దీనిని ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటికి 20 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. రెండు దశాబ్దాల కాలం పాటు లక్షల మంది ఆకలిని తీర్చుతూ, మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

  • ఈ ఇంట్లోకి వచ్చేందుకు ఎలాంటి అనుమతులు, నిబంధనలు లేవు.
  • ఆకలితో ఉన్నవారు ఎవరైనా ఇక్కడకు వచ్చి తినొచ్చు. ఒకవేళ సమయానికి ఆహారం లేకపోతే స్వయంగా వండుకుని ఆకలిని తీర్చుకోవచ్చు.
  • నగరానికి కొత్తగా వచ్చి ఉండటానికి ఎక్కడా చోటులేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ఉండొచ్చు. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత కోరుకునే వాళ్లు కూడా రావొచ్చు.
  • పరస్పర నమ్మకం, బాధ్యతలపైన ఈ ఇల్లు నడుస్తోంది. ఇక్కడికి వచ్చిన వారే ఇల్లును శుభ్రంగా ఉంచుకొని, వంట చేసుకోవాలి.
  • ఈ ఇల్లు ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. రాత్రి ఉండటానికి మాత్రం వసతి వెసులుబాటు లేదు.

సగటున 50 మంది : ఇక్కడకు ఎక్కువగా నిరుద్యోగులు, గృహ హింస బాధితులు, అలాగే అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన వారు వస్తుంటారని నిర్వాహకులు సూర్యప్రకాశ్​ తెలిపారు. అలాగే జీవితం మీద ఆశ కోల్పోయిన వారు వస్తుంటారని అన్నారు. రోజూ సగటున 50 మంది వస్తుండగా కళాశాలలు ప్రారంభమైనప్పుడు సంఖ్య వందకు పెరుగుతుందన్నారు. దీనికి సగటున రోజుకు రూ.5 వేలు ఖర్చవుతాయని వెల్లడించారు.

విధి చేసిన గాయానికి వీధుల పాలైన అభాగ్యులు - ఆధార్ కల్పిస్తే కొత్త జీవితం అందిస్తామంటున్న అన్నం ఫౌండేషన్

పేదలకు ఉచిత అంబులెన్స్​, ఆటోలను ప్రదానం చేసిన నటుడు సోనూసూద్​

TAGGED:

KOTHAPET OPEN HOUSE SPECIALITY
THEME OF OPEN HOUSE AT KOTHAPET
OPEN HOUSE FOR NEEDY PEOPLE HYD
కొత్తపేటలో అందరి ఇల్లు ప్రత్యేకతలు
ANDARI ILLU SERVICE PROGRAM AT HYD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.