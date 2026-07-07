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70, 80 ఏళ్లుగా ఎండిపోని బావులు! - కరవు కాలంలోనూ నీటితో నిండుగా

ఏళ్లైనా ప్రజల దాహం తీరుస్తున్న పురాతన బావులు - బోర్లు, పైపులైన్ల కాలంలోనూ ఉట్టిపడుతున్న జలకళ - నల్గొండ, సూర్యాపేటల్లో శతాబ్దాల నాటి బావులు - కరవు కాలంలోనూ నీటిని అందిస్తున్న బావులు

Ancient wells is Quenching People
Ancient wells is Quenching People (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 8:31 AM IST

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Ancient wells is Quenching People : మన పూర్వీకులు చెరువులు, కుంటలు, బావులు తవ్వించారు. అప్పటి నీటి అవసరాలతో పాటు భవిష్యత్ తరాలు ఇబ్బంది పడకూడదని భావించారు. కానీ కాలం మారి బోర్లు, పైపులైన్లు వచ్చాయి. అయినా 80 ఏళ్ల నుంచి 800 ఏళ్ల నాటి ఆ బావులు ఇప్పటికీ ఎండిపోకుండా ప్రజల దాహం తీరుస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు జీవనాధారంగా నిలిచి, నేడు నీటి సంరక్షణకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా మారుతున్నాయి. నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఇప్పటికీ నీటితో కళకళలాడుతున్న ఆ పురాతన బావులపై ప్రత్యేక కథనం.

బావి అంటే కేవలం నీటి వనరు మాత్రమే కాదు. గ్రామ జీవనానికి కేంద్ర బిందువు. ఇంటి, వంట పనులకు, పశువుల అవసరాలకు, ప్రయాణికుల దాహం తీర్చేందుకు ఇలా ప్రతి పనికీ బావులే ఆధారం. కాలక్రమంలో బోర్లు, పైపులైన్ల వినియోగం పెరగడంతో చాలా చోట్ల బావులు నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. కొన్ని పూడ్చివేయగా, మరికొన్ని చెత్తకుప్పలుగా మారిపోయాయి. కానీ ఇప్పటికీ ప్రజల అవసరాలు తీరుస్తున్న ఈ పురాతన బావులు మాత్రం పూర్వీకుల నీటి నిర్వహణలోని దూర దృష్టిని చాటి చెబుతున్నాయి.

70 ఏళ్ల క్రితం బావులు - ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరలేదు : నల్గొండ జిల్లా త్రిపురారం మండలం సత్యంపాడు తండాలో 80 ఏళ్ల క్రితం స్థానికులైన ఇస్లావత్ తీక్యానాయక్ తవ్వించిన బావి ఇప్పటికీ ఎండిపోలేదు. ఆ ఒక్క బావికి 20 కుటుంబాలు మోటార్లు అమర్చి నీటిని వినియోగిస్తున్నాయి. అల్వాలపాడు తండా, లక్పతి తండాల్లోనూ 70 ఏళ్ల క్రితం తవ్వించిన బావులకు 15 వరకూ మోటార్లను అమర్చి స్థానికులు వాడుకుంటున్నారు. ఎంత కరవు వచ్చినా వాటిల్లో నీరు ఎండిపోలేదని, తాజాగా ఏప్రిల్‌, మే నెలల్లో విపరీతమైన ఎండలు కొట్టినా నీళ్లు వచ్చాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. రాగడప పంచాయతీ పరిధిలోని పలుగుతండా, లచ్యతండా, కాపువారిగూడెం, బడాయిగడ్డ, డొంకతండా, మీట్యతండాల్లోనూ అప్పటి సర్పంచి రేవూరి సైదయ్య తవ్వించిన చేద బావులు నేటికీ చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయి. అవే ఇప్పటికీ వారి దాహం తీరుస్తున్నాయని స్థానికులు అంటున్నారు.

''నాకు 45 ఏళ్లు ఉన్నాయి. మా చిన్నతనం, మా తాతల చిన్నతనం నుంచి ఈ బావి ఉంది. ఎంత కరవు వచ్చినా, ఏం వచ్చినా 2000 సంవత్సరం నుంచి ఈ బావి మా తండా వాసులకు నీళ్లు అందిస్తుంది. ఆ బావి తవ్వించిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎండిపోయినట్టు నేను చూడలేదు'' - తండా వాసి

ఆ బావికి దాదాపు 800 ఏళ్ల చరిత్ర : సూర్యాపేటలోని పిల్లలమర్రిలో ఎరకేశ్వర స్వామి శివాలయంలో ఉన్నఈ పురాతన బావికి దాదాపు 800 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. 12వ శతాబ్దంలో కాకతీయులు పిల్లలమర్రిలో ఎరకేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అప్పటి ప్రజల తాగునీటి అవసరాల కోసం ఈ బావిని తవ్వించారు. 800 ఏళ్లలో ఎన్నో వేసవి కాలాలు, అందులోనూ నీరు ఆవిరయ్యే మండుటెండలూ కొట్టి ఉంటాయి. కానీ ఇప్పటివరకూ ఈ బావిలో నీరు అడుగంటిపోలేదు. నేటికీ ఈ బావి 365 రోజులపాటు నిండుగా నీటితో కళకళలాడుతూ ఉండటం విశేషం. ప్రస్తుతం ఆలయం అవసరాల కోసం ఈ నీటినే వినియోగిస్తున్నారు.

మరెన్నో దశాబ్దాల పాటు ఉపయోగం : ఇలాంటి పురాతన బావులను గుర్తించి ప్రత్యేకంగా సంరక్షించాలని స్థానికులు అధికారుల్ని కోరుతున్నారు. పూడిక తొలగించడం, రాతి గోడలకు మరమ్మతులు చేయడం, రక్షణ ప్రహరీలు నిర్మించడం చేపడితే ఇవి మరెన్నో దశాబ్దాల పాటు ఉపయోగపడతాయని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. భూగర్భ జలాల పరిరక్షణకు, వర్షపు నీటి సంరక్షణకు ఈ బావులు ఆదర్శంగా నిలుస్తాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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