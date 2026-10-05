మెట్లబావుల చరిత్ర ఘనం - ప్రచారం శూన్యం
భాగ్యనగర చరిత్ర, సంస్కృతికి పురాతన మెట్లబావులు సజీవసాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. అనాటి నిర్మాణ నైపుణ్యం, పట్టణ జీవన విధానం గురించి తెలుసుకునే అవకాశం కల్పిస్తాయి. వీటిని టూరిజం ప్యాకేజీల్లో భాగం చేస్తే మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
Published : October 5, 2026 at 5:23 PM IST
Ancient stepwells In Hyderabad : హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ ఘనమైన సాంస్కృతిక వారసత్వం, చారిత్రకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తూ భాగ్యనగరానికి తలమానికమైన పురాతన మెట్లబావులను టూరిజం ప్యాకేజీల్లో భాగస్వామ్యం చేయడంలో పర్యాటకశాఖ ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఫలితంగా వీటి గురించి తెలిసిన కొంతమంది స్థానికులు మాత్రమే మెట్లబావులను సందర్శిస్తున్నారు. అంతగా ప్రచారం లేకపోవడంతో పర్యాటకుల సందర్శనకు నోచుకోవడం లేదు. నాడు భాగ్యనగర నగరప్రజలకు నీటి అవసరాలను తీర్చిన ఈ పురాతన నిర్మాణాలు ప్రజల సామాజిక జీవితంలోనూ భాగంగా మారి భాగ్యనగర చరిత్రకు కీలక ఆధారాలుగా ఉన్నాయి. ఆనాటి వాస్తు, నిర్మాణ నైపుణ్యం, నీటి నిర్వహణ పద్ధతులు, పట్టణ జీవన విధానం లాంటి వాటి గురించి నేటి తరం తెలుసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి.
మెట్లబావులను టూరిజం సర్క్యూట్లతో అనుసంధానించాలి
బన్సీలాల్పేట మెట్లబావి 17వ శతాబ్దానికి చెందినది. నిరాదరణకు గురైన దీనిని నాలుగేళ్ల క్రితమే పునరుద్దరించారు. దీంతో పాటు పరిసరాల అభివృద్ధి సందర్శకులకు సౌకర్యాలతో పాటు, చరిత్రను వివరించేందుకు గ్యాలరీలు ఏర్పాటు చేశారు. హెరిటేజ్ టూరిజం సర్క్యూట్లో భాగం చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ దీనిని విస్మరిస్తోంది. మెట్ల బావి చుట్టూ పర్యాటక కార్యక్రమాలు పెరిగితే మరింత మంది సందర్శకులను ఆకర్షించి స్థానిక ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు లభించేందుకు అవకాశమేర్పడుతుంది. చార్మినార్, గోల్కొండ, కుతుబ్షాహీ టూంబ్స్తో పాటు బావులను పర్యాటకంతో అనుసంధానించినట్లయితే వారసత్వ పర్యాటకం మరింత బలోపేతం అయ్యేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. పర్యాటక అధికారిక వెబ్సైట్లో మెట్లబావుల గురించి ప్రస్తావన కూడా లేకపోవడం గమనార్హం.
వేటికవే ప్రత్యేకం
- సికింద్రాబాద్లోని బన్సీలాల్పేట్లో ఉన్న పురాతన మెట్లబావికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ చారిత్రాత్మక బావిని ఆసఫ్ జాహీలు(17వ శతాబ్దంలో) నిర్మించారు. సుమారు 350 అడుగుల లోతు కలిగి ఉండి అద్భుతమైన నిర్మాణశైలితో చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది.
- గోల్కొండ కోట సమీపంలోని కుతుబ్షాహీ టూంబ్స్ ప్రాంగణంలో మొత్తం 6 మెట్ల బావులు ఉండగా, వాటిలో బడీ బావోలీ అనేది అతి పెద్దది. నాలుగు వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన బావి, చతురస్ర ఆకారంలో ఉంటుంది.
- గచ్చిబౌలి ప్రాంతానికి ఆ పేరు రావడం వెనక ఆసక్తికరమైన స్టోరీ ఉంది. పురాతన చారిత్రాత్మక మెట్ల బావితోనే గచ్చిబౌలికి ఆ పేరు వచ్చింది. గచ్చి అంటే అర్థం సున్నపు గార, బావోలి అంటే బావి అని అర్థం. సుమారు 200 ఏళ్ల క్రితం ఆసఫ్జాహీల కాలంలో నిర్మించిన బావిని జీహెచ్ఎంసీ పునరుద్ధరించింది.
- సీతారాంబాగ్ ఆలయ సమీపంలో మొఘల్, రాజస్థానీ, యూరోపియన్ శైలిలో నిర్మించిన మెట్ల బావులు ఉన్నాయి. మొత్తం 7 మెట్ల బావులు ఉండేవని సమాచారం. దక్షిణ భాగంలోని బావి పునరుద్ధరణ పనులను చేపట్టారు.
- మౌలాలీ ప్రాంతంలో మెట్లబావి అర్ధచంద్రాకారపు గ్రానైట్ రాళ్లతో ప్రత్యేకమైనటువంటి వాస్తు నిర్మాణ శైలితో ఉంటుంది.
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