ప్రాచీన విద్యకు మళ్లీ జీవం - ఆత్మరక్షణ కోసం కర్ర పట్టిన చిన్నారులు, గృహిణులు

వేసవి సెలవుల్లో సెల్ ఫోన్లకు దూరం - గ్రౌండ్‌లో ప్రాచీన యుద్ధ కళల సాధన - సూర్య నమస్కారాలతో మొదలై కర్రసాముతో ముగింపు - పిల్లలతో పాటు ఉత్సాహంగా నేర్చుకుంటున్న గృహిణులు

Eluru Karra Samu Camp
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 6:50 PM IST

Eluru Karra Samu Camp : ప్రాచీన యుద్ధ కళగా కర్రసాముకు ఒకప్పుడు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉండేది. పూర్వపు రోజుల్లో గ్రామాల్లో యువకులు ఈ విద్యను తప్పనిసరిగా నేర్చుకునేవారు. కానీ చదువులు, ఉద్యోగాల వేటలో పడి ఈ కళను మర్చిపోయారు. కాలక్రమంలో మరుగున పడిపోయిన ఈ ప్రాచీన విద్యకు ఏలూరులో మళ్లీ జీవం పోస్తున్నారు. వేసవి సెలవుల్లో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా కర్రసాము నేర్చుకుంటున్నారు. ఆత్మరక్షణ కోసం చిన్నారుల నుంచి గృహిణుల వరకూ కర్ర పట్టి ఝుళిపిస్తున్నారు. ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సెలవుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహం : వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే పిల్లల ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. రోజంతా ఆటపాటలతో గడుపుతుంటారు. కొందరు పిల్లలు మాత్రం కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. విద్యా సంవత్సరం మొత్తం పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టిన పిల్లలు, వేసవి శిబిరాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. సాధారణంగా సమ్మర్ క్యాంప్ అంటే క్రికెట్, చెస్ లాంటివి నేర్పిస్తారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం దానికి భిన్నంగా ప్రాచీన యుద్ధ కళలైన కర్రసాము మూలాలను నేర్పుతున్నారు.

ఉచితంగా శిక్షణ, తల్లులు సైతం : ఏలూరులో హనుమాన్ గ్రూప్ సభ్యులు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. వీరు ఉచితంగా సూర్య నమస్కారాలతో పాటు కర్రసాము నేర్పిస్తున్నారు. ముందుగా విద్యార్థులంతా హనుమంతుడికి నమస్కరిస్తారు. ఆ తర్వాత సూర్య నమస్కారాలు చేస్తారు. ఆపై గురువు సూచనలు పాటిస్తూ కర్రసాములో మెళకువలు నేర్చుకుంటారు. మొదట్లో ఇక్కడికి పిల్లలు మాత్రమే వచ్చేవారు. వారిని దింపేందుకు వచ్చిన తల్లిదండ్రులు ఇక్కడి వాతావరణం చూసి ఆకర్షితులయ్యారు. ఇప్పుడు పిల్లలతో పాటు తల్లులు కూడా ఉత్సాహంగా కర్ర పట్టుకుని సాధన చేస్తున్నారు.

"మేము గత ఏడాది, ఈ ఏడాది కూడా కర్రసాము నేర్చుకునేందుకు వస్తున్నాం. ఇక్కడ సూర్య నమస్కారాలు, కర్రసాము నేర్పిస్తున్నారు. గురువు గారు చాలా బాగా నేర్పిస్తున్నారు. ఎవరైనా మమ్మల్ని ఏమైనా చేయడానికి వస్తే అడ్డుకోవడానికి ఇవి నేర్పిస్తున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ వంద మందికి, ఈ ఇయర్ వంద మందికి పైగా నేర్పిస్తున్నారు. ఖాళీగా సమ్మర్ వృథా చేయకుండా ఇవి నేర్చుకుంటున్నాం. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్‌కి బాగా ఉపయోగపడుతుందని నేర్చుకుంటున్నాను." - విద్యార్థులు

ఆత్మరక్షణకు బ్రహ్మాస్త్రం : ప్రస్తుత సమాజంలో అడుగడుగునా మహిళలపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి మహిళా తమని తాము కాపాడుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. కర్రసాము నేర్చుకోవడం ద్వారా చిన్నారులకు బాల్యం నుంచే ఎంతో ధైర్యం పెరుగుతుంది. అపరిచితుల నుంచి ఆపద ఎదురైనప్పుడు తమని తాము సులువుగా కాపాడుకోవచ్చు. కర్రసాము ద్వారా శారీరక వ్యాయామంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కూడా కలుగుతుంది.

"ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణాన్ని చూసి మా పాపతో పాటు నేను కూడా చేరాను. వీటి వల్ల బాడీ ఫిట్‌నెస్, హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది. గురువు గారు పిల్లలకు ఎంతో ఓపికగా చాలా బాగా నేర్పిస్తున్నారు. పిల్లలకు నేర్పించడం చూసి మేము కూడా కర్రసాము నేర్చుకుంటున్నాం." -విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు

కనుమరుగవుతున్న కళకు జీవం : కర్రసాము శిక్షణను ప్రారంభించిన మొదట్లో కేవలం పదుల సంఖ్యలో మాత్రమే వచ్చేవారు. కానీ ఆ సంఖ్య ఇప్పుడు వంద దాటింది. ప్రజల్లో ఈ విద్య పట్ల ఎంత ఆసక్తి ఉందో దీనిని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు ప్రాచుర్యం పొంది, ఇప్పుడు కనుమరుగైపోతున్న కర్రసామును తిరిగి బతికించే ప్రయత్నం ఇక్కడ జరుగుతోంది. యువతులు ఈ విద్యను నేర్చుకుంటే శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక స్థైర్యం కలుగుతుంది.

"కర్రసాము ఒక ప్రాచీన కళ. ఇది మన పూర్వీకులు బాగా చేసేవాళ్లు. ఇది శరీరానికి వ్యాయామం లాగా కూడా పనికొస్తుంది. పిల్లలు మానసికంగా బలపడాలి, శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ శిబిరం ఏర్పాటు చేశాం. పేరెంట్స్, పిల్లల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. రోజూ ఉదయం 5.30 కే వచ్చి నేర్చుకుంటున్నారు. మరుగున పడుతున్న ఈ విద్యను తిరిగి జనాల్లోకి తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తున్నాం." -రెడ్డి చిన వెంకన్న, కర్రసాము గురువు

