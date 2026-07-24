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కాజలో బయటపడ్డ పురాతన గణేశుడి విగ్రహాలు - 4వ శతాబ్దానికి చెందినవిగా గుర్తింపు

1,600 సంవత్సరాల క్రితం నాటి రెండు చిన్న గణేశుడి విగ్రహాలు - గణేశ ప్రతిమలు 4వ శతాబ్దిలో కందరాపుర కేంద్రంగా పాలించిన ఆనందగోత్రిన రాజుల కాలం నాటివి

1600 Year Old Ganesh Idols
1600 Year Old Ganesh Idols (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 1:18 PM IST

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1600 Year Old Ganesh Idols : గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం కాజ గ్రామ పొలాల్లో 1,600 సంవత్సరాల క్రితం నాటి రెండు చిన్న గణేశుడి విగ్రహాలు వెలుగు చూశాయని పురావస్తు పరిశోధకులు, ప్లీచ్‌ ఇండియా ఫౌండేషన్, సీఈవో డాక్టర్‌ ఈమని శివనాగిరెడ్డి తెలిపారు. గ్రామానికి చెందిన సింహాద్రి వెంకట్రామరెడ్డి పొలాల్లోని పాటిదిబ్బను దున్నుతుండగా నాగలికి తగిలి పైకి వచ్చాయని తెలిపారు.

చారిత్రక ప్రాధాన్యం : ఇవి 3 సెం.మీ., 5 సెం.మీ. ఎత్తు, 2 సెం.మీ. 4 సెం.మీ. వెడల్పు గల ఎర్ర ఇసుక రాతి (చింతామణి రాయి)తో తయారైనట్లు ఉన్నాయన్నారు. వీటితోపాటు ఎరుపు, నలుపు, నలుపు-ఎరుపు, గచ్చకాయ, గోధుమ రంగు మట్టి పాత్రల పెంకులు దొరికాయని, అవి ఒకటి, నాలుగో శతాబ్దం నాటివని వెల్లడించారు. పల్నాడు జిల్లా చేజర్ల కపోతేశ్వర ఆలయంలో ఉన్న పాలరాతి గణేశ విగ్రహాన్ని పోలి ఉండటాన్ని బట్టి ఈ రెండు గణేశ ప్రతిమలు, 4వ శతాబ్దిలో కందరాపుర (ప్రస్తుతం గుంటూరు జిల్లా చేజెర్ల) కేంద్రంగా పాలించిన ఆనందగోత్రిన రాజుల కాలం నాటివని, చారిత్రక ప్రాధాన్యం గల వీటిని కాపాడుకోవాలని శివనాగిరెడ్డి రైతు వెంకట్రామరెడ్డిని కోరారు.

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