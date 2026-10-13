ఐదేళ్ల బాలుడి కిడ్నాప్ - ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Police Arrested 3 Accused in Kidnap Case: సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో పరిశీలిస్తూ దాదాపు 15 రోజుల పాటు శ్రమించి బాలుడు పిఠాపురంలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 3:48 PM IST
Anaparthi Police Arrested 3 Accused in Kidnap Case: ఐదేళ్ల బాలుడిని కిడ్నాప్ చేసిన కేసులో ముగ్గురు నిందితులను అనపర్తి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి సీఐ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రాజమహేంద్రవరం ఈస్ట్ జోన్ డీఎస్పీ బి.విద్య ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. అనపర్తి శివారులో గుడారాలు వేసుకుని జీవనం సాగిస్తున్న రాసూరు బ్రహ్మరాజు-పద్మ దంపతుల చిన్న కుమారుడు కృష్ణ (5) గత నెల 23న అనపర్తి ఐఎల్టీడీ సెంటర్ వద్ద అదృశ్యమయ్యాడు. ఎంత వెతికినా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో బాలుడి తల్లిదండ్రులు అదే రోజు రాత్రి అనపర్తి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు 5 ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి గాలింపు చేపట్టారు.
సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో పరిశీలిస్తూ దాదాపు 15 రోజుల పాటు శ్రమించి బాలుడు పిఠాపురంలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ద్వారపూడికి చెందిన ఇండుగమల్లి కుమారి, పిఠాపురం ఇందిరానగర్కు చెందిన మోర్తా నాగార్జున, కోరుకొండకు చెందిన పాత నేరస్థుడు, రౌడీషీటర్ ఏడిద విజయ్కుమార్ కలిసి ఈ కిడ్నాప్నకు పాల్పడినట్లు డీఎస్పీ విద్య చెప్పారు. బాలుడిని హైదరాబాద్ తరలించి విక్రయించడానికి సిద్ధమవుతున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు పిఠాపురం ఇందిరానగర్లోని నాగార్జున ఇంటిపై దాడి చేసి బాలుడిని సురక్షితంగా రక్షించారు. ఈ కేసును విజయవంతంగా ఛేదించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన పోలీసులను డీఎస్పీ విద్య అభినందించారు.
'ఇబ్బందుల కారణంగా ద్వారపూడికి చెందిన కుమారి, పిఠాపురం వాసి నాగార్జున, విజయ్లతో కలిసి పిల్లలను కిడ్నాప్ చేశారు. హైదరాబాద్, ముంబై వంటి నగరాల్లో బిక్షాటన ముఠాలకు విక్రయించి డబ్బు సంపాదించాలని పథకం పన్నారు. పథకం ప్రకారమే అనపర్తి శివారు గుడారాల వద్ద ఒంటరిగా ఆడుకుంటున్న అయిదేళ్ల బాలుడు కృష్ణను కిడ్నాప్ చేసి పిఠాపురంలోని నాగార్జున ఇంట్లో, కొద్దిరోజులు విజయ్ ఇంట్లో మారుస్తూ దాచారు. బాలుడిని హైదరాబాద్ తరలించి విక్రయించడానికి సిద్ధమవుతున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో మా టీం బాలుడిని సురక్షితంగా రక్షించింది.' -విద్య, డీఎస్పీ