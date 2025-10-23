ETV Bharat / state

అనంతపురం స్పెషల్​ కోవా ఓళిగకు ఫుల్​ డిమాండ్​

ప్రత్యేకమైన ఓళిగ - మాధుర్యంతో దినదినం ప్రాచుర్యం - విదేశాల నుంచి గిరాకీ

Ananthapuram Special Oliga Sweet
Ananthapuram Special Oliga Sweet (Eenadu)
Ananthapuram Special Oliga Sweet : తెలుగువారికి అత్యంత ప్రియమైన తీపి వంటకాల్లో ఓళిగ ప్రధానమైనది. ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా, ఏ పండగ అయినా విస్తర్లో ఓళిగ కనిపిస్తుంది. అమెరికాలోని ఆత్మీయుల వద్దకు వెళ్లినా, పక్కఊర్లో బంధువుల స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్లినా పలు రకాల ఓళిగలతో వెళుతుంటారు. ఇంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న ఓళిగ తయారీ అనంతపురం జిల్లాలో ఓ కుటీర పరిశ్రమగా విరాజిల్లుతోంది. సినిమా హీరోల పెళ్లిళ్లు మొదలు సామాన్యుల ఇంట్లో శుభకార్యాల వరకు ఓళిగ వడ్డనతోనే సందడి మొదలవుతుంది. జిల్లా అంతటా విస్తరించి ఉన్న ఓళిగ తయారీ పరిశ్రమల ద్వారా రోజూ వేలాదిగా విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. ఓళిగ తయారీ, విక్రయ కేంద్రాల్లో కార్మికులు షిఫ్టుల వారీగా పనిచేస్తూ పెద్దఎత్తున తయారీతో అందరి నోరు తీపి చేస్తున్నారు.

అనంతపురం జిల్లా తనకల్లు నుంచి విడపనకల్లు దాకా అగళి నుంచి తాడిపత్రి వరకు శుభకార్యమేదైనా, పండగలేవైనా ఇంట్లో వంట వండితే ఓళిగ ఉండాల్సిందే సాధారణ రోజుల్లో కంటే శ్రావణం, కార్తికం, మాఘమాసాల్లో మిఠాయి దుకాణాల్లో వీటి విక్రయాలు అమాంతం పెరుగుతుండటం గమనార్హం. విదేశాలకు సైతం ఓళిగ ప్రాచుర్యం విస్తరిస్తోందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ మధ్యకాలంలో కోవా ఓళిగ అంతే ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. ఓళిగలు ఎన్ని రకాలున్నా కోవాతో చేస్తే దాని రుచే వేరు అన్నంత స్థాయికి అది చేరింది. సాధారణ ఓళిగ, కోవాతో చేసినదానికి రుచి, వాడే పదార్థాలలోనూ తేడా ఉంటుంది. చిక్కని పాలకు చక్కెర జోడించి బాగా మరిగించిన తర్వాత కోవాలో యాలకులు, గోడంబి పొడి, రవ్వ కలిపి తయారు చేయడమే కోవా ఓళిగ ప్రత్యేకత అని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

తీపి గుర్తుగా - డిమాండ్‌ ఎందుకు? : మధురంగా ఉండటంతో జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి వివిధ పనుల కోసం అనంతపురం నగరానికి వచ్చేవారు వారి కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రులకు తీపి గుర్తుగా కోవా ఓళిగ కొనుగోలు చేసి తీసుకెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీని ధర రూ.30 నుంచి 40 దాకా ఉంటుంది.

విదేశాల నుంచి గిరాకీ : హైదరాబాద్, బెంగళూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు తదితర ప్రాంతాలకు ఎక్కువగా వెళ్తుంటాయి. అమెరికా, జర్మనీ, దుబాయ్‌లకు సైతం పార్శిళ్లు పంపాలని ఆర్డర్లు వస్తుండటం గమనార్హం.

ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ సరఫరా అంటే

  • అనంతపురం నగరం పాతూరులోని సున్నపుగేరి, కమలానగర్‌తోపాటు హిందూపురం నుంచి సరఫరా అవుతుంటాయి.
  • 150 ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రధాన పట్టణాల్లో ఓళిగ సెంటర్లు
  • 90 అనంతపురంలో దుకాణాలు
  • 3,000 ఉపాధి పొందుతున్న వారి సంఖ్య

1,000- 2,000 : గతేడాది రోజుకు కోవా ఓళిగ సరాసరి విక్రయాలు

3,000- 3,500 : ఈ ఏడాది రోజు వారీగా సరాసరి అమ్మకాలు

అనంతపురం జిల్లాలో దాదాపు 250 ఓళిగ తయారీ కేంద్రాలున్నాయి. వీటి నిర్వహకులతోపాటు వెయ్యి మంది వరకు దుకాణాల్లో రోజువారీ కార్మికులుగా పనిచేస్తున్నారు. అనంత నగరంలోనే 70 వరకు ఓళిగ తయారీ కేంద్రాలున్నాయి. కదిరి, హిందూపురం, తాడిపత్రి, కళ్యాణదుర్గం, రాయదుర్గం, ధర్మవరం తదిర ప్రాంతాల్లో రోజూ వేలాదిగా ఓళిగ విక్రయాలు జరుగుతుంటాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ వచ్చిందంటే జిల్లా నుంచి రోజూ 70 వేల నుంచి లక్ష ఓళిగలు హైదరాబాద్, బెంగుళూరు నగరాలకు పంపుతుంటారు. ఈ ఓళిగలు అమెరికాకు తీసుకెళ్లాలంటే పది రోజులపాటు చెడిపోని విధంగా ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి ఇస్తుంటారు.

