అనంతగిరి ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాద ఘటన - బ్రేకులు ఫెయిల్ కాలేదు - డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణం
అనంతగిరి ఘాట్రోడ్డులో బోల్తాపడిన ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదంపై విచారణలో కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ప్రమాదానికి కారణం బ్రేకులు ఫెయిలవ్వడం కాదని, డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమేనని దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.
Published : October 5, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 9:51 AM IST
Anantagiri Bus Accident Cause : అనంతగిరి కొండల్లో శనివారం జరిగిన విషాదకర సంఘటనకు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని తేలింది. బంధువుల అంత్యక్రియలకు 52 మందితో వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేట్ బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా పడటంతో నలుగురు మహిళలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలో తొలుత బ్రేకులు ఫెయిలైనట్లు అంతా భావించినప్పటికీ, పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణమని గుర్తించారు. అనంతగిరి కొండల మార్గంలోని ప్రమాదకరమైన మలుపులు, వాలు ప్రాంతాల దగ్గర డ్రైవర్ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం, వాహనంపై నియంత్రణ తీసుకోకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని విచారణలో వెల్లడైంది.
ఆ ప్రాంతంపై అవగాహన లేదు
విచారణలో భాగంగా ఆర్టీఏ అధికారులు బస్సును పరిశీలించారు. అయితే బస్సు సామర్థ్యం, బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ సక్రమంగానే పని చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. బోల్తా పడిన బస్సును తిరిగి నిలబెట్టి, స్టార్ట్ చేసి నడపగా బ్రేకులు బాగానే పని చేశాయి. దీంతో వాహనాన్ని ధారూరు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. అయితే పటాన్చెరు మండలం భానుర్కు చెందిన డ్రైవర్ వాసుకు ఆ ప్రాంతంపై అవగాహన లేకపోవడం ప్రమాదానికి ఓ కారణమని తేల్చారు. కొండ మార్గంలో కిందకు దిగుతున్నప్పుడు బస్సు వేగాన్ని పెంచాడని, ఓ మలుపు దగ్గరకు రాగానే కంగారుపడి వేగాన్ని నియంత్రించలేకపోవడం వల్లే బస్సు బోల్తా పడిందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, కొండ మార్గంలోని మలుపుల దగ్గర ఎలాంటి హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయకపోవడమూ పరోక్షంగా కారణమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
"ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదానికి కారణమైన డ్రైవర్ వాసును అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నాం. అనంతరం అతణ్ని కోర్టులో హాజరుపరుస్తాం. అనంతగిరి కొండల నుంచి కిందకు దిగుతున్నప్పుడు డ్రైవర్ అజాగ్రత్త, నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని విచారణలో తేలింది" - రఘురాం, ధారూరు సీఐ
అసలేం జరిగిందంటే?
వికారాబాద్ జిల్లా ధారూరు మండలం చింతకుంటకు చెందిన కొత్తగడి నారాయణ రెడ్డి(58) కుటుంబ తగాదాల కారణంగా శుక్రవారం ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఆయన అత్తగారి ఊరు పటాన్చెరు మండలంలోని క్యాసారం గ్రామం. ఆయన బావమరిది గోవర్ధన్ రెడ్డి భార్య సంగీత సర్పంచ్గా ఉన్నారు. చింతకుంటలో జరిగే అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యేందుకు 52 మంది బంధువులు, పరిచయస్థులు ఓ ప్రైవేట్ బస్సులో బయలుదేరారు. అనంతగిరి దగ్గర మూడో కొండను దిగుతుండగా బస్సు బ్రేకులు విఫలమయ్యాయని డ్రైవర్ వాసు ప్రయాణికులకు తెలిపాడు. అయితే పరిస్థితిని గ్రహించేలోపే బస్సు వేగంగా కిందకు దూసుకెళ్లి బోల్తా పడింది. క్షణాల్లోనే ఆ ప్రాంతమంతా విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
స్థానికులు, అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు వెంటనే బస్సు కిటికీలను పగులగొట్టి లోపల చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీశారు. అప్పటికే క్యాసారం గ్రామానికి చెందిన అత్తెల్లి యాదమ్మ(55), అత్తెల్లి పద్మమ్మ(53), మాల పద్మమ్మ(56) మరణించారు. శంకర్పల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని సింగాపూర్ నివాసి అయిన రాజెండ్ల ప్రమీల(56) తీవ్రంగా గాయపడి, వికారాబాద్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో 42 మంది క్షతగాత్రులయ్యారు. వారిలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఏడుగురిని హైదరాబాద్లోని పలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు తరలించారు.
మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా
మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ.లక్ష చొప్పున మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తాండూరు ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డితో కలిసి ఆయన ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను పరామర్శించి, వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్య సిబ్బందిని ఆదేశించారు. పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆనంద్ తదితరులు కూడా బాధితుల కుటుంబాలను వేర్వేరుగా పరామర్శించి ఓదార్చారు.
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