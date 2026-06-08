దుత్తలూరులో క్షిపణులు, ఆత్మాహుతి డ్రోన్ల తయారీ - అనంత్ టెక్నాలజీస్ రూ.1000 కోట్లు పెట్టుబడి
రూ.1,000 కోట్ల పెట్టుబడితో పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయనున్న అనంత్ టెక్నాలజీస్ - రెండు దశల్లో పూర్తి చేసేలా ప్రతిపాదన - 300 ఎకరాలను గుర్తించిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 1:35 PM IST
Ananth Technologies to Invest Rs 1,000 Crore in State for Missile and Drone Manufacturing: హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న అనంత్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రాష్ట్రంలో వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. నెల్లూరు జిల్లా దుత్తలూరులో క్షిపణులు, ఆత్మాహుతి డ్రోన్ల తయారీ, అసెంబ్లింగ్, ఇంటిగ్రేషన్, టెస్టింగ్ సదుపాయాల పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకు 300 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే గుర్తించింది. ఈ పరిశ్రమ ద్వారా 750 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు అనంత్ టెక్నాలజీస్ పేర్కొంది.
2 దశల్లో యూనిట్ను అభివృద్ధి: క్షిపణులు, ఆత్మాహుతి డ్రోన్లు వంటివి త్వరలోనే రాష్ట్రంలో తయారు కానున్నాయి. ఇందుకోసం నెల్లూరు జిల్లా దుత్తలూరులో అనంత్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రెండు దశల్లో యూనిట్ను అభివృద్ధి చేయనుంది. మొదటి దశలో 300 కోట్ల రూపాయలతో యూనిట్ పెట్టనుంది. దీని ద్వారా 200 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు సంస్థ పేర్కొంది. రెండో దశను 700 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టి 550 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు తెలిపింది.
అధునాతన సామర్థ్యాలతో ఉత్పత్తులు: భూసేకరణ పూర్తి చేసి అనుమతులు ఇచ్చినప్పటి నుంచి మొదటి దశను 24 నెలల్లో రెండో దశను 48 నెలల్లో పూర్తి చేయనున్నట్లు వివరించింది. యూనిట్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించిన ప్రాంతానికి 29 కిలోమీటర్ల దూరంలోని గండిపాలెం రిజర్వాయర్ నుంచి రోజుకు 75 కిలో లీటర్ల నీరు కేటాయించాలని ప్రతిపాదించింది. జాతీయ రహదారి 565 నుంచి ప్రాజెక్టు వరకు అప్రోచ్ రోడ్డు నిర్మించాలని ఆ సంస్థ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. అనంత్ టెక్నాలజీస్ సంస్థ ఏర్పాటు చేసే యూనిట్లో హై-ఎనర్జీ మెటీరియల్తో పాటు మందుగుండు సామగ్రి తయారీలో అధునాతన సామర్థ్యాలతో ఉత్పత్తులు తయారవుతాయి.
సప్లై చైన్ బలోపేతం!: దేశ రక్షణ రంగ తయారీ ఎకోసిస్టమ్లో ఏపీని కీలకంగా ఈ ప్రాజెక్టు తీర్చిదిద్దే అవకాశం ఉంది. ఏపీలో ఎనర్జైటిక్స్, రక్షణ రంగ తయారీ క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ఇది యాంకర్ పరిశ్రమగా ఉపయోగపడుతుందని అంచనా. క్షిపణులు, రాకెట్లు, అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు సంబంధించిన సప్లై చైన్ను బలోపేతం చేసే అవకాశం ఉంది. రక్షణ రంగ ముడిపదార్థాల తయారీతో పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుందని అంచనా. మొదటి దశలో ఏటా 150, రెండో దశలో ఏటా 550 క్షిపణులను రీఫర్బిష్మెంట్ చేయనున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది.
ఆత్మాహుతి డ్రోన్లు: రక్షణ రంగంలో సాంకేతిక విప్లవానికి ప్రతీకగా నిలిచే అధునాతన ఆయుధాల్లో ‘లోయిటరింగ్ మునిషన్స్’ అత్యంత కీలకమైనవి. వీటిని ‘ఆత్మాహుతి డ్రోన్లు’గా పిలుస్తారు. ఇది ఒక క్షిపణి, డ్రోన్ కలయికగా పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి వాటిని రెండు దశల్లో కలిపి ఏటా 4 వేల వరకు ఉత్పత్తి చేయాలన్నది అనంత్ టెక్నాలజీస్ సంస్థ లక్ష్యంగా ఉంది. కొత్త క్షిపణుల అనుసంధానం కింద రెండో దశలో ఏటా 11 వందల వరకు అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు సంస్థ ప్రభుత్వానికి అందించిన ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొంది.
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