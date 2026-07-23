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ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు కోర్టులో చుక్కెదురు - ప్రత్యేక వసతుల పిటిషన్ కొట్టివేత

డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో అనంతబాబుకు దక్కని ఊరట - బీ-కేటగిరి వసతుల కల్పనకు ఎమ్మెల్సీకి అర్హత లేదని చెప్పిన ఏసీబీ కోర్టు - ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేవన్న వైద్యుల నివేదిక

Anantha Babu Pitition Dismiss
Anantha Babu Pitition Dismiss (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:06 PM IST

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Anantha Babu Pitition Dismiss : దళిత యువకుడు, డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు న్యాయస్థానంలో మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న తనకు బీ-కేటగిరి వసతులు కల్పించాలంటూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను ఏసీబీ కోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ కేసులో ఆయనకు ఎలాంటి ప్రత్యేక వసతులు కల్పించేది లేదని న్యాయస్థానం తేల్చిచెప్పింది.

ప్రత్యేక వసతులకు అర్హత లేదు : జైలులో తనకు ప్రత్యేక వసతులు కల్పించాలంటూ అనంతబాబు కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కీలక అంశంపై ఏసీబీ కోర్టులో విచారణ జరిగింది. అనంతబాబుకు ఆ వసతులు పొందే అర్హత ఏమాత్రం లేదని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు. పిటిషనర్‌పై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. నిందితుడికి బీ-కేటగిరి వసతులు కల్పించాలన్న పిటిషన్‌ను కొట్టివేయాలని ఆయన కోర్టును కోరారు.

ఆరోగ్యం భేషుగ్గా ఉంది : నిందితుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కోర్టులో వాడివేడి వాదనలు జరిగాయి. అనంతబాబుకు వెన్నుపూస, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నాయని ఆయన తరఫు న్యాయవాదులు పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. కానీ, ఆ వాదనలను పీపీ వ్యతిరేకించారు. అనంతబాబు ఆరోగ్య పరిస్థితి చాలా బాగానే ఉందని వైద్యులు ఇచ్చిన నివేదికను సమర్పించారు. ఆయనకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేవని వైద్యులు పరీక్షించి తేల్చారని పీపీ సుబ్బారావు కోర్టుకు వివరించారు.

ఇంటి భోజనానికి మాత్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ : వైద్యుల నివేదిక, ప్రత్యేక పీపీ వాదనలతో న్యాయమూర్తి పూర్తి స్థాయిలో ఏకీభవించారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేక వసతుల పిటిషన్‌ను తిరస్కరించారు. అయితే, కనీసం ఇంటి భోజనమైనా అనుమతించాలని అనంతబాబు కోర్టును కోరారు. నిద్రించేందుకు జైలులో ఒక పరుపు ఇవ్వాలని అభ్యర్థించారు. దీనిపై కోర్టు సానుకూలంగా స్పందించింది. రోజుకు ఒక పూట మాత్రమే ఇంటి నుంచి సాధారణ భోజనం తెప్పించుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. నిద్రించడానికి ఒక పరుపు ఇవ్వాలని జైలు అధికారులను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.

వాంగ్మూలం నమోదుపై అనంతబాబు అభ్యంతరం : అనంతరం ఈ హత్య కేసులో సాక్షుల వాంగ్మూలం నమోదు ప్రక్రియను కోర్టు చేపట్టింది. సాక్ష్యం చెప్పేందుకు ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు అపార్ట్‌మెంట్ వాచ్‌మెన్ వచ్చారు. ఆయనతో పాటు వాచ్‌మెన్ కూతురు కూడా ఏసీబీ కోర్టుకు హాజరయ్యారు. అయితే, వాంగ్మూలం నమోదుపై అనంతబాబు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఏసీబీ కోర్టుకు సాక్షులను విచారించే చట్టబద్ధత లేదని అనంతబాబు తరఫు న్యాయవాదులు వాదించారు.

27కు విచారణ వాయిదా : హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ కేసులో సాక్ష్యాధారాల నమోదు ప్రక్రియ జరగాలని డిఫెన్స్ లాయర్లు కోరారు. రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక కోర్టులోనే ఈ వాంగ్మూలాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుందని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. అనంతబాబు తరఫు న్యాయవాదుల అభ్యంతరాలతో సాక్షుల వాంగ్మూలాల నమోదు ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. దీనిపై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రత్యేక పీపీని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు. తదుపరి విచారణను ఈ నెల 27వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. మరోవైపు, అనంతబాబు దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్‌పై కూడా అదే రోజున నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తామని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.

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