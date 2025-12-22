కత్తితో వ్యక్తి హల్చల్ - పట్టుకునేందుకు వెళ్లిన పోలీసులపై దాడి - సీఐ కాల్పులు
ఒకే కత్తితో ముగ్గురిపై దాడి - మద్యం మత్తులో స్నేహితుడ్ని పొడిచిన యువకుడు - పోలీసుల అదుపులో నిందితులు - ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 4:50 PM IST
Anantapuram Gun Firing Incident : పోలీసులు తమను పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు తిరిగి దాడికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కొందరు నిందితులు. తాజాగా ఇటువంటి ఘటన అనంతపురంలో జరిగింది. నగరంలో కాల్పుల కలకలం రేగింది. ఆదివారం రాత్రి మద్యం మత్తులో రాజా అనే వ్యక్తిపై దేవరకొండ అజయ్ కత్తితో దాడి చేశాడు. రాజా ఫిర్యాదు మేరకు అజయ్ను పట్టుకునేందుకు టూటౌన్ సీఐ శ్రీకాంత్ వెళ్లారు. సీఐపైనా అజయ్ కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో సీఐ చేతికి గాయమైంది. దీంతో అజయ్ మోకాలిపై రివాల్వర్తో సీఐ కాల్చారు.
పోలీసులపై దాడి : సీఐపై కత్తితో దాడి చేసిన దేవరకొండ అజయ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే ఆదివారం రాత్రి మద్యం మత్తులో నిందితుడు దేవరకొండ అజయ్ మొదట రాజా అనే యువకుడిపై కత్తితో దాడి చేసి పరారయ్యాడు. ఉదయం ఆకుతోటపల్లి సమీపంలో ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు ఆటో డ్రైవర్తో కలిసి నిందితుడు అజయ్ని పట్టుకోవడానికి వెళితే అతడు పోలీసులపై దాడికి తెగబడ్డాడు. పోలీసులు తప్పించుకోగా ఆటో డ్రైవర్ బాబాపై కత్తితో దాడి చేశాడు. దీంతో రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ శ్రీకాంత్ రంగంలోకి దిగాడు.
ఈ నేపథ్యంలో సీఐపై కూడా నిందితుడు దాడికి పాల్పడ్డాడు. సీఐ ఎడమ భుజం వద్ద గాయమైంది. ఈ క్రమంలో సీఐ శ్రీకాంత్ గన్తో నిందితుడు అజయ్ మోకాలిపై రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపాడు. నిందితుడు ఆదివారం రాత్రి నుంచి కత్తితో దాడి చేయడమే కాకుండా ఉదయం ఆటో డ్రైవర్పై దాడి చేయడంతో పట్టుకోవడానికి వెళ్లానని సీఐ శ్రీకాంత్ తెలిపారు. తన పైన దాడి చేశాడని, ఆత్మరక్షణలో భాగంగానే కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చిందని సీఐ వివరించారు. ప్రస్తుతం అనంతపురంలోని ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వీరంతా చికిత్స పొందుతున్నారు. డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు బాధితులను పరిశీలించారు.
'అజయ్, సోహెస్, ఆగ్రహ్ ఆదివారం రాత్రి రాజాను కత్తితో పొడిచారు. బాధితుడి స్టేట్మెంట్ ప్రకారం నిందితులపై కేసు నమోదు చేశాం. నిందితులను పట్టుకోవడానికి వెళ్లినప్పుడు అతను అందర్నీ పొడవడానికి ప్రయత్నించాడు. మా నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయాడు. అతడ్ని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలని వెంబడించాం. చెరుకు తోటలో దూరిన అజయ్ని పోలీసులంతా చుట్టుముట్టారు. అతడు నాపై దాడికి పాల్పడ్డాడు. నిన్నటి నుంచి ఒకే కత్తితో స్నేహితుడిపై, ఆటో డ్రైవర్పై, నాపై దాడి చేశాడు. ఆత్మరక్షణలో భాగంగా అతడి కాలుపై కాల్పులు జరిపాల్సి వచ్చింది.' -శ్రీకాంత్, సీఐ, రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్, అనంతపురం
అసలేం జరిగిందంటే : స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఆదివారం రాత్రి అనంతపురం నగరంలోని అరవింద్ నగర్లో రాజా, అజయ్ మరో ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి మద్యం సేవించే క్రమంలో గొడవ చోటు చేసుకుంది. అజయ్, రాజాను ఇంకొంచెం మద్యం పోయాలని అడగడంతో ఇరువురి మధ్య తీవ్రస్థాయిలో గొడవ చోటు చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో అజయ్, రాజాను కత్తితో దాడి చేశాడు. కత్తి దాడిలో గాయపడిన రాజా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ శ్రీకాంత్ తన బృందంతో నిందితుడు అజయ్ను పట్టుకోవడానికి ఆకుతోటపల్లి గ్రామానికి వెళ్లాడు. నిందితుడ్ని పట్టుకునే క్రమంలో అజయ్ సీఐపై కత్తితో దాడి చేశాడు.
