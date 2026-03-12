ETV Bharat / state

తండ్రి మరణంతో వచ్చిన రూ.30 లక్షలతో తైక్వాండో అకాడమీ - పేద పిల్లల కోసం యువకుడి అద్భుత నిర్ణయం

నిరుపేద పిల్లలకు తన ఇంట్లోనే ఆశ్రయం కల్పిస్తూ ఉచితంగా తైక్వాండో శిక్షణ - జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ఎన్నో పతకాలు సాధించిన సాయితేజ - ఇప్పుడు కోచ్‌గా సరికొత్త ప్రయాణం

Taekwondo Academy for Poor Kids
Taekwondo Academy for Poor Kids (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 3:48 PM IST

YUVA Story on Taekwondo Academy for Poor Kids : కలలు అంటే నిద్రలో కనేవి కావు. నిద్రపోనివ్వకుండా చేసేవి. ఆ మాటే పాటించాడీ యువకుడు. అనంతపురం జిల్లా గుత్తికి చెందిన వెంకటేశులు, వెంకటలక్ష్మి దంపతుల చిన్న కుమారుడైన సాయితేజకు చిన్నప్పటి నుంచి తైక్వాండో అంటే చాలా ఇష్టం. 8వ తరగతిలో ఉండగా, పాఠశాల పీఈటీ తన టాలెంట్‌ చూసి తైక్వాండో శిక్షణకు పంపించారు. అప్పుడే పాఠశాల స్థాయిలో తైక్వాండో పోటీల్లో అందరికంటే మిన్నగా ప్రతిభ కనబరిచాడు.

అనంతపురంలో 2013లో జరిగిన జిల్లా స్థాయి తైక్వాండో పోటీల్లో మొదటిస్థానంలో గెలిచి రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. పోటీల్లో తొలి స్థానం సాధించడంతో దిల్లీలో నిర్వహించిన జాతీయస్థాయి పోటీలకు అర్హత సాధించి, బంగారు పతకం కైవసం చేసుకున్నాడు. పాఠశాల విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ సాధించిన సాయితేజకు ప్రభుత్వ క్రీడా అకాడమీలో చదువుకునే అవకాశం వచ్చింది.

తండ్రి మరణంతో వచ్చిన రూ.30 లక్షలతో తైక్వాండో అకాడమీ - పేద పిల్లల కోసం గుత్తి యువకుడు అద్భుత నిర్ణయం (ETV)

"నేను ఐదో తరగతిలో అనంతపురం సెయింట్ థామస్ స్కూల్​లో చదువుతున్నప్పుడు తైక్వాండో గేమ్​లోకి వచ్చాను. మాస్టర్ రాజేష్ వారానికోసారి వచ్చి నేర్పించి వెళ్లేవారు. దానిని నేను రెగ్యులర్​గా ప్రాక్టీస్ చేసి ఎనిమిదో తరగతిలో నేషనల్స్​లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను. మా ఫాదర్​కు గుత్తికి ట్రాన్స్​ఫర్​ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ప్రాక్టీస్ చేయడానికి గేమ్ లేదు. అప్పుడు నాకు వేరేవాళ్లకు కొద్దిగా నేర్పిద్దామనే ఆలోచన వచ్చింది. అలా ముగ్గురితో తైక్వాండో స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్టింగ్​లో గ్రౌండ్ లేక ముళ్లల్లో కూడా ట్రైనింగ్ చేసేవాళ్లం, చాలా స్ట్రగుల్స్ వచ్చాయి. నేను క్రీడాకారుడిగా అచీవ్ చేయలేనిది నా స్టూడెంట్స్​తో అచీవ్ చేయించాలి, వాళ్ల మెడలో మెడల్ పడినా నా మెడలో పడినట్లే అనే దృఢ సంకల్పంతో ఈ అకాడమీ స్థాపించాను." -సాయితేజ, తైక్వాండో క్రీడాకారుడు

జాతీయస్థాయి పోటీల్లో మెడల్స్‌ : కర్నూలులోని క్రీడా అకాడమీలో ఇంటర్ విద్యతో పాటు, తైక్వాండో శిక్షణకు సాయితేజ ఎంపికయ్యాడు. శిక్షణ సమయంలో అనేక జాతీయస్థాయి తైక్వాండో పోటీల్లో పాల్గొని మెడల్స్‌ సాధించాడు. డిగ్రీ సమయంలో యూనివర్సిటీ స్థాయి పోటీల్లో కళాశాల తరపున ఆడి పతకాలు గెలిచాడు. 2017లో బెంగుళూరులో జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని రజత పతకం సాధించాడు. డిగ్రీ తర్వాత పాటియాలాలోని జాతీయ క్రీడా శిక్షణ ఇన్‌స్టిట్యూట్​లో నెలరోజుల పాటు కోచ్ శిక్షణకు ఎన్నికయ్యాడు. అది పూర్తి చేసుకొని తైక్వాండో కోచ్​గా అర్హత సాధించాడు. కానీ అదే సంవత్సరం తండ్రి అనారోగ్యంతో మృతి చెందడంతో కుటుంబ బాధ్యతలు సాయితేజ చూసుకోవా ల్సి వచ్చింది. తండ్రి ఉద్యోగం తనకి రావడంతో కోచ్‌గా రాణించాలనుకున్న ఆశలు పక్కన పెట్టా ల్సి వచ్చింది.

"వాళ్ల నాన్న చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన డబ్బులతో అకాడమీ కట్టుకుంటాను అని సాయి అడిగాడు. నీ కల ముందుకు తీసుకెళ్లు అని మేమందరం ఒప్పుకున్నాం. పేద పిల్లలందరినీ ఇంట్లోనే పెట్టుకొని మా ఫ్యామిలీలో సభ్యులుగా చూసుకుంటున్నాం. వాళ్లకి ఏమేమి ఫుడ్ అవసరమో సాయితేజకు తెలుసు, అదే తెస్తాడు. మా పిల్లలే అన్నట్లుగా మేమంతా ఈక్వల్​గా ఉంటాం. సాయి వాళ్ల నాన్న కష్టపడిన డబ్బులు దీనికి పెడితే ఎలా అని మేము బాధపడిన రోజులు ఉన్నాయి. కానీ, ఇప్పుడు ఇంతమంది పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు అంటే మాకే చాలా సంతోషంగా ఉంది." -వెంకటలక్ష్మి, సాయితేజ తల్లి

రూ.30 లక్షలతో అకాడమీ : తండ్రి మరణానంతరం ప్రభుత్వం నుంచి సాయితేజ తల్లికి రూ.30 లక్షలు వచ్చాయి. కుటుంబాన్ని ఒప్పించి ఆ మొత్తంతో గుత్తి శివారులో తైక్వాండో అకాడమీ ఏర్పాటు చేశాడు. కోచ్‌ని కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. నిరుపేద కుటుంబాల నుంచి కొందరు పిల్లలను ఎంచుకుని తన ఇంట్లోనే వసతి కల్పించి, భోజనం అందిస్తూ, చదువుతో పాటు, తైక్వాండోలో శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. బాలికల తల్లిదండ్రులు సాయితేజ చూపిస్తున్న ఆదరణ పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిస్వార్థంగా పేద విద్యార్థులను జాతీయ, అంతర్జాతీయ తైక్వాండో క్రీడాకారులుగా తయారు చేస్తున్న సాయితేజ క్రీడాభిమానుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు.

