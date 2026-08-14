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123 దేశాల విద్యార్థులతో పోటీ - ప్రతిష్టాత్మక స్కాలర్‌షిప్‌ సొంతం చేసుకున్న అనంతపురం యువతి

ప్రపంచ వర్సిటీల దృష్టిని ఆకర్షించిన యువతి - 123 దేశాల విద్యార్థులతో పోటీపడి, స్కాలర్‌షిప్‌నుకు ఎంపికైన అనీస్ ఫాతిమా- ఇంజినీరింగ్‌ విద్యలో ప్రవేశం కల్పిస్తామని ఆఫర్‌- 70 వేల లండన్ పౌండ్ల స్కాలర్‌షిప్‌నకు అర్హత

Anantapur Young Woman Qualified for Prestigious Scholarship
Anantapur Young Woman Qualified for Prestigious Scholarship (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 12:31 PM IST

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Anantapur Young Woman Qualified for Prestigious Scholarship : కలలు కనడం ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని సాకారం చేసుకోవడానికి పట్టుదల ఉండటం అంతకంటే ముఖ్యం. అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఆ యువతి అదే నిరూపించింది. చిన్ననాటి కలను నిజం చేసుకునేందుకు అడుగులు వేస్తూ, ప్రపంచ దేశాల ప్రముఖ యూనివర్సిటీల దృష్టిని ఆకర్షిం చింది. 123 దేశాల విద్యార్థులతో పోటీపడి మరీ ప్రతిష్టాత్మక స్కాలర్‌షిప్‌ను సొంతం చేసుకుని రాష్ట్ర కీర్తిని విశ్వవేదికపై నిలబెట్టింది. మరి ఎవరా అమ్మాయి? తనకు వచ్చిన స్కాలర్‌షిప్ ఏంటి? మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపించింది ఈ యువతి. విదేశాల్లో గొప్ప యూనివర్సిటీల్లో చదవాలని చిన్నతనంలోనే గట్టిగా నిర్ణయించుకుంది. ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడే కేంద్రీయ విద్యాలయం టీచర్లు ఆక్స్​ఫర్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో చదవడం యువత కలగా ఉండాలని చెప్పారు. దీంతో ఆ యువతికి విదేశాల్లో చదవాలనే పట్టుదల మరింత పెరిగింది. ఇంటర్‌ చేరాక అక్కడి లెక్చరర్లు కూడా విదేశీ వర్సిటీల్లో ఇంజినీరింగ్‌ విద్యతో వచ్చే ప్రయోజనాలపై అవగాహన కల్పించడంతో ఆ యువతి సంకల్పం మరింత బలంగా మారింది.

123 దేశాల విద్యార్థులతో పోటీ: ఈ విద్యార్థిని పేరు అనీస్ ఫాతిమా. అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లుకు చెందిన జాకీర్‌ హుస్సేన్‌, షానవాజ్‌ బేగం దంపతుల కుమార్తె. తల్లి ప్రభుత్వ టీచర్‌, తండ్రి విద్యాశాఖలో క్లరికల్‌ ఉద్యోగి. విదేశాల్లో చదువాలనే తపనను గుర్తించి తల్లిదండ్రులు ఆ దిశగా ప్రోత్సహించారు. ఇంటర్‌ చదువు తుండగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రవేశానికి నిర్వహించే పరీక్షకు లండన్​కు వెళ్లి రాసింది. 123 దేశాల విద్యార్థులు రాసిన పరీక్షలో స్కాలర్‌షిప్‌నకు ఎంపికైన 12 మందిలో ఈ తెలుగుతేజం కూడా ఉంది. అంతేకాదు ప్రముఖ విదేశీ వర్సిటీలు ఇంజినీరింగ్‌ విద్యలో ప్రవేశం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చాయి.

70 వేల లండన్ పౌండ్ల స్కాలర్‌షిప్‌నకు అర్హత: ఈ పరీక్షలో ప్రతిభ ఆధారంగా విదేశీ విశ్విద్యాలయాల్లో చదవడానికి ప్రాజెక్టు సిద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ మేరకు అనీస్ ఫాతిమా సెల్లార్ ఆటోమేటిక్ అండ్ కస్టమ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ టూ అనలైజింగ్ కాంప్లెక్స్ C++ ప్రాజెక్టును తయారు చేసింది. ఇది చేయడానికి ఆక్స్​ఫర్డ్ వర్సిటీ లండన్‌కు ఆహ్వానించింది. ఇందులో బయో కెమిస్ట్రీలో కంప్యూటర్ సైన్స్, న్యూరోసైన్స్ కోర్సును ఎంపిక చేసుకుందీ యువతి. పలు దేశాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు తమ ప్రాజక్టులను వివరించారు. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 12 మంది విద్యార్థులు ఆక్స్​ఫర్డ్ వర్సిటీ స్కాలర్‌షిప్‌నకు ఎంపికయ్యారు. 70 వేల లండన్ పౌండ్ల స్కాలర్ షిప్ ఇస్తూ, ఆక్స్ ఫర్డ్‌లో ఇంజినీరింగ్ విద్య చదవడానికి వర్సిటీ ఆఫర్ ఇచ్చిందని వివరించింది.

“లండన్‌లో 123 దేశాల విద్యార్థులు రాసిన పరీక్షలో ఆక్స్‌ఫర్డ్ వర్సిటీ స్కాలర్‌షిప్‌నకు ఎంపికయ్యాను. నా C++ ప్రాజెక్టు ఆధారంగా ప్రతిష్టాత్మక వర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్, న్యూరోసైన్స్ చదివే గోల్డెన్ ఛాన్స్ వచ్చింది. విదేశాల్లో చదువుకునే అవకాశం దక్కడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది” - అనీస్ ఫాతిమా, ఆక్స్‌ఫర్డ్ స్కాలర్‌షిప్‌ విజేత

అనీస్ ఫాతిమా ఇంటర్‌ సెకండ్‌ ఇయర్‌లో ఉండగానే ప్రపంచలో ప్రముఖ యూనివర్సిటీల గురించి ఇంటర్నెట్‌లో శోధించింది. నేడు 123 దేశాల విద్యార్థులు రాసిన పరీక్షలో స్కాలర్‌షిప్‌నకు ఎంపికైన 12 మందిలో తమ కుమార్తె ఉండటం ఎంతో గర్వంగా ఉందని చెబుతుంది తల్లి షాన్‌ వాజ్‌. చిన్నప్పటి నుంచి చదవులో చురుగ్గా ఉండే అనీస్‌ ఫాతిమా విదేశాల్లో ప్రముఖ వర్సిటీల్లో చదవాడానికి స్కాలర్‌షిప్ సాధించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు కుటుంబ సభ్యులు.

ఆడపిల్లలకు చదువెందుకు అనుకునే సమాజంలో కూతురి కలను తమ కలలుగా భావించి అండగా నిలిచారు తల్లిదండ్రులు. వారి నమ్మకం, అనీస్‌ ఫాతిమా అంకితభావం కలిసి నేడు ఒక అద్భుత విజయాన్ని అందించాయి. లక్ష్యాలు ఎంత పెద్దవైనా, సరైన ప్రణాళిక, అత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఎంతటి విజయమైన సొంతం చేసుకోవచ్చని నిరూపించిందీ యువతి.


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