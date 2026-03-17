అనంత టూ అమరావతి సైకిల్ యాత్ర - పోక్సో చట్టంపై విద్యార్థులకు అవగాహన
చట్టాల్ని సిలబస్లో చేర్చాలని సైకిల్ యాత్రకి శ్రీకారం- హిందూపురంలో సైకిల్యాత్రని మొదలుపెట్టిన యువకుడు - 700కి.మీ. ప్రయాణించి అమరావతికి చేరనున్న మంజునాథ్ - సిలబస్ మార్పులపై మంత్రి లోకేశ్ని కలవాలని ప్రయత్నం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 1:19 PM IST
Anantapur to Amaravati Cycle Tour Awareness on POCSO Act : సమాజంలో రోజు రోజుకీ నేరాల శాతం పెరిగిపోతోంది. బాధితులు, కారకులు ఇద్దరు మైనర్లే కావడం సమస్యగా మారుతోంది అనేకసార్లు. ఈ నేపథ్యంలోనే పాఠశాల సిలబస్లో చట్టాల్ని చేర్చితే వీటిలో కొన్నింటినైనా అరికట్టగలం కదా అని ఆలోచించాడు. సత్యసాయి జిల్లాకి చెందిన ఓ యువకుడు. తన ప్రయత్నంగా అనంతపురం నుంచి అమరావతి వరకు 700 కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్ర ప్రారంభించారు. మార్గమధ్యలో పాఠశాలలకి వెళ్తూ విద్యార్థులకి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. తను చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మండుటెండలో కూడా సైకిల్పై సాగిపోతున్న ఈ యువకుడి పేరు బోయ మంజునాథ్. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం శ్రీహరి కాలనీ వాసి. తల్లిదండ్రులు చెన్నకేశవులు, లక్ష్మీదేవి. తండ్రి లేపాక్షి ఆలయంలో పురావస్తుశాఖ ఉద్యోగిగా పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందారు. మంజునాథ్ ఎంఏ చదివి, తనకిష్టమైన ఈవెంట్ మేనేజర్గా వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. ఏడాది క్రితమే లక్ష్మీప్రియతో వివాహం జరిగింది.
పాఠశాలల్లో చట్టాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన: మంజునాథ్ రోజూ తప్పక చేయాల్సిన పనుల్లో వార్తలు చదవడం ఒకటి. ఆ క్రమంలో నేరాలకు ఎక్కువగా బలవుతున్నది, పాల్పడుతున్నది మైనర్లేనని గుర్తించాడు. తన వంతు ప్రయత్నంగా ఏదొకటి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. పాఠశాలల్లో చట్టాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించడం ప్రారంభించాడు. అయినా అతడిలో ఏదో అసంతృప్తి. అప్పుడే అన్ని పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకి పోక్సో చట్టాలపై అవగాహన కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
రోజుకి కనీసం 40 కిలమీటర్లు సైకిల్ యాత్ర చేస్తాడు మంజునాథ్. ఆ మార్గాల్లోని పాఠశాలల్లో విద్యార్థులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తుంటాడు. నేరాలకు పాల్పడితే భవిష్యత్తు నాశనమవుతుందని, తలిదండ్రుల ఆశలు ఆవిరైపోతాయని వివరిస్తాడు. మత్తు పదార్థాలతో ఒనగూరే ఇబ్బందులు, నేరాల వల్ల కుటుంబాలపై పడే ప్రభావాన్ని చిన్నారులకు అర్థమయ్యేలా చెబుతాడు.
"సైకిల్ యాత్ర మొదలుపెట్టడానికి కారణం పోక్సో చట్టాలు పాఠ్యాంశాలుగా మారాలి. మైనర్లు తీసుకుంటున్నా డ్రగ్స్, సోషల్ మీడియా పరంగా వాళ్లు చేస్తున్న అరాచకాలు వల్ల చాలామంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. యువత ఎప్పుడైతే పెడదోవ పడుతున్నారో సమాజానికి మంచి జరగదనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ యాత్ర ప్రారంభించాను. రోజుకి 40 కి.మీ. ప్రయాణిస్తున్నాను. ఆ మార్గాల్లోని స్కూల్లో విద్యార్థులను కలిసి వారితో మాట్లాడుతున్నాను. అమరావతి సచివాలయం వరకు నా సైకిల్ యాత్ర కొనసాగుతోంది. విద్యార్థి దశలోనే వారికి చట్టాలపై అవగాహన కల్పించాలి." - మంజునాథ్, హిందూపురం
పోక్సో వంటి చట్టాలు నేరాలకి పాల్పడితే ఎదుర్కోవాల్సిన శిక్షలపై పిల్లలకి విద్యార్థి దశలోనే అవగాహన కల్పించాలని మంజునాథ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాడు. వీటికి అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలు రూపొందించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు. నేర చట్టాలపై అవగాహన కల్పించే పాఠ్యాంశాలు ఉండాలని చాలా కాలంగా విద్యావేత్తలు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఈ అంశంపై ప్రభుత్వం త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుంటే నేర శాతంలో మార్పు చూసే అవకాశం ఉండొచ్చని మంజునాథ్ అభిప్రాయ పడుతున్నాడు.
