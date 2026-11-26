అనంతపురం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - లారీ-టెంపో ఢీ - నలుగురు మృతి
Anantapur Road Accident అనంతపురం జిల్లాలో గురువారం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. యాడికి మండలం రాయలచెరువు వద్ద లారీ, తుపాన్ వాహనాన్ని ఢీకొన్న ఘటనలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:37 AM IST
అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండలం రాయలచెరువు సమీపంలో గురువారం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాద్లో జరిగిన పెళ్లి వేడుకకు హాజరై తిరిగి స్వగ్రామానికి వస్తున్న కుటుంబాన్ని విషాదం కమ్మేసింది. లారీ, ప్రయాణికులతో వస్తున్న తుపాన్ వాహనాన్ని ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న ఘటనలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో ఏడు మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
రాయలచెరువు సమీపానికి చేరుకోగానే : ప్రమాదానికి గురైన వారంతా తాడిపత్రి మండలం కావేరి సముద్రం గ్రామానికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. హైదరాబాద్లో పెళ్లి వేడుక ముగించుకుని వాహనంలో మొత్తం 11 మంది తిరిగి తాడిపత్రికి బయలుదేరారు. రాయలచెరువు సమీపానికి చేరుకోగానే ఎదురుగా వేగంగా వస్తున్న లారీ వారి వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ఢీకొన్న వేగానికి వాహనం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మిగిలిన వారు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో యాడికికి చెందిన సిద్దు, లక్ష్మీప్రసాద్ ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మిగిలిన మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
విషమంగా కొందరి పరిస్థితి : సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు స్థానికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను వెంటనే తాడిపత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి పంపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పెళ్లి సంతోషంతో వెళ్లిన వారు : లారీ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమా లేక అతివేగమే కారణమా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. పెళ్లి సంతోషంతో వెళ్లిన వారు విషాదంతో తిరిగి రావడంతో కావేరి సముద్రం గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. మృతుల కుటుంబాలను గ్రామస్తులు ఓదారుస్తున్నారు.
ప్రమాద ఘటనపై మంత్రులు అనిత, మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, సవిత ఆరా తీశారు. ప్రమాదంలో పలువురు మృతి చెందడంపై తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. మరో ఎనిమిది మంది తీవ్రంగా గాయపడటంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు అందుతున్న వైద్య చికిత్సపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని, అవసరమైన వైద్య సదుపాయాలు తక్షణమే కల్పించాలని ఆదేశించారు. ప్రయాణాల సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, రహదారి భద్రతా ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు. మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలే నిండు ప్రాణానికి రక్షణగా నిలుస్తాయని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు.
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