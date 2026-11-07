రాప్తాడు ఘటన - మానవహక్కుల కమిషన్ సుమోటో కేసు
Rapthadu School Attack HRC Suo Moto అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు జడ్పీ హైస్కూల్లో దాడి ఘటనపై రాష్ట్ర మానవహక్కుల కమిషన్ సుమోటో కింద కేసు నమోదు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 12:05 PM IST
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు జడ్పీ హైస్కూల్లో దాడి ఘటనపై రాష్ట్ర మానవహక్కుల కమిషన్ సుమోటో కింద కేసు నమోదు చేసింది. హేమంత్ అనే యువకుడు పాఠశాల గదిలోకి చొరబడి రంపంతో పదో తరగతి బాలికపై విచక్షణా రహితంగా దాడి చేయడాన్ని రాష్ట్ర మానవహక్కుల కమిషన్ తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ నేపథ్యంలో పాఠశాలల్లో భద్రత పరమైన చర్యలపై పూర్తిస్థాయి విచారణ చేసి నాలుగు వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని కమిషన్ ఆదేశించింది. రాష్ట్ర పాఠశాల కార్యదర్శి, అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్, డీఈఓకు నోటీసులు పంపిస్తూ రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ జస్టిస్ సత్యనారాయణ మూర్తి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
లక్ష్మి చదువుకు ఆనంద్ మహీంద్రా హామీ : రాప్తాడు ఘటనలో ఎంతో ధైర్యం ప్రదర్శించి స్నేహితురాలిని కాపాడేందుకు యత్నించిన బాలిక లక్ష్మి చదువుకు సాయం చేస్తానని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా హామీ ఇచ్చారు. 'బాలిక కుటుంబం పేదరికంతో ఇబ్బందిపడుతోంది. ఇల్లు కూలిపోయే స్థితిలో ఉంది. సాయం చేయండి' అని ఓ నెటిజన్ కోరగా కోరగా ఆయన ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. బాలికకు సాయం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆనంద్ మహీంద్రాకు మంత్రి లోకేశ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తన ప్రాణానికి ముప్పు ఉన్నా స్నేహితురాలిని కాపాడేందుకు ఆమె ప్రయత్నించిందన్నారు.
అసలేం జరిగిదంటే : రాప్తాడు మండలం అయ్యవారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ బాలిక రాప్తాడు జడ్పీ పాఠశాలలో చదువుతోంది. ఉదయం తరగతి గదిలో ఉండగా, వరుసకు బాబాయ్ అయ్యే హేమంత్ ఒక్కసారిగా ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో లోపలికి ప్రవేశించి పాశవికంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో 15 ఏళ్ల బాలిక ముఖం, తల, వీపు భాగాల్లో లోతైన గాయాలయ్యాయి. తరగతిలో జరుగుతున్న ఈ దారుణాన్ని చూసి అంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఓ విద్యార్థిని మాత్రం ధైర్యంగా ఉన్మాదిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో ఆమె రెండు కాళ్లకూ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అంతా కేకలు వేయడంతో నిందితుడు రంపాన్ని అక్కడే వదిలి పరారయ్యాడు.