యువకుడి ఆత్మహత్య కేసు - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి సోదరుడు అరెస్ట్‌

రాజశేఖర్‌రెడ్డి బెదిరింపులతోనే తన కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తండ్రి ఫిర్యాదు - నేడు రాజశేఖర్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన అనంతపురం గ్రామీణ పోలీసులు - ఆధారాలన్నీ పరిశీలించాక రాజశేఖర్‌రెడ్డి, జైపాల్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 4:32 PM IST

Anantapur Police Arrested Rajasekhar Reddy : అనంతపురం జిల్లాలో యువకుడి ఆత్మహత్యకు కారణమైన రాప్తాడు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్ రెడ్డి సోదరుడు రాజశేఖర్ రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన అనంతపురం పోలీసులు కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. తోపుదుర్తి గ్రామంలో ఉమామహేశ్వరెడ్డి కుటుంబానికి ఉన్న వ్యవసాయ భూమి వివరాలను వెబ్ ల్యాండ్ నుంచి తొలగించేశారు. దీనిపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఉమామహేశ్వరరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు అనేకసార్లు అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా పట్టించుకోలేదు.

తన ఆవేదనను సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉమామహేశ్వరరెడ్డి పోస్టు చేశాడు. దీనిపై ప్రకాశ్ రెడ్డి సోదరుడు తోపుదుర్తి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఉమామహేశ్వరరెడ్డిని బెదిరించాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఉమామహేశ్వర రెడ్డి 2025లో రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన కుమారుడు ఆత్మహత్యకు తోపుదుర్తి రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఆయన తండ్రి ఆత్మానందరెడ్డిలే కారణమని అప్పట్లోనే ఉమామహేశ్వరరెడ్డి తండ్రి మల్లిరెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన అనంతపురం గ్రామీణ పోలీసులు, ఫోన్‌ డేటా ఆధారంగా ప్రకాశ్ రెడ్డి సోదరుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఆయన అనుచరుడు వెన్నపూస జయపాల్ రెడ్డిలను అరెస్టు చేశారు. ఆడియో, వీడియో ఆధారాలతో అనంతపురం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అప్పటి ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్ రెడ్డి తమపై కక్షకట్టి వ్యవహరిస్తున్నారంటూ అదే గ్రామానికి చెందిన ఉమామహేశ్వరరెడ్డి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెట్టేవాడు. తమ భూమి వివరాలు వెబ్ ల్యాండ్ నుంచి తొలగించారని, నియోజకవర్గంలో సమస్యలు పట్టించుకోవడంలేదని అప్పట్లో తోపుదుర్తి ప్రకాశ్ రెడ్డి పనితీరును విమర్శిస్తూ పోస్టులు పెట్టాడు. తన తమ్ముడిపై విమర్శలు చేయడంపై ప్రకాశ్ రెడ్డి సోదరుడు తోపుదుర్తి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఉమామహేశ్వరరెడ్డిని బెదిరించాడు. తన కుటుంబ సభ్యులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారని భావించిన ఉమామహేశ్వర రెడ్డి రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసున్నాడు. ఈ కేసును సవాల్​గా తీసుకున్న పోలీసులు శాస్త్రీయ ఆధారాలు సేకరించి నిందితులను అరెస్టు చేశారు.

అయితే ఉమామహేశ్వరెడ్డికి టీడీపీ నాయకులతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో ఉమా మహేశ్వరరెడ్డి టీడీపీ నాయకులతో తిరిగేవాడు. తమ సొంత గ్రామంలో తమకు వ్యతిరేకంగా టీడీపీకి మద్దతు తెలుపుతూ ఆ పార్టీ నాయకులతో తిరుగుతున్నారని తోపుదుర్తి సోదరులు ఆ యువకుడిపై కక్ష పెంచుకున్నారు.

దీనిలో భాగంగా తోపుదుర్తిలో ఉమామహేశ్వరెడ్డి కుటుంబానికి ఉన్న వ్యవసాయ భూమి వివరాలను వెబ్ ల్యాండ్ నుంచి తొలగించేశారు. దీనిపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఉమామహేశ్వరరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు అనేకసార్లు అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా పట్టించుకోలేదు. దీంతో ఉమామహేశ్వరరెడ్డి తన ఆవేదనను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశాడు. తోపుదుర్తి ప్రకాశ్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా తమ కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడంటూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పోస్టులు పెట్టాడు. 2024 తరువాత కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కూడా తోపుదుర్తి ప్రకాశ్ రెడ్డి కుటుంబం నుంచి ఉమామాహేశ్వరరెడ్డికి బెదిరింపులు కొనసాగాయి.

రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య : కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక తమ భూమి వివరాలు వెబ్ ల్యాండ్​లో మళ్లీ నమోదు చేసుకోడానికి ఉమామహేశ్వరరెడ్డి కుటుంబం ప్రయత్నించింది. ఆ సమయంలో తోపుదుర్తి రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఆయన అనుచరుడు వెన్నపూస జయపాల్ రెడ్డిలు ఉమామహేశ్వరరెడ్డిని తీవ్ర స్థాయిలో బెదిరించారు. వారు తమ కుటుంబ సభ్యులను హత్య చేస్తారని భావించిన ఉమామహేశ్వరరెడ్డి 2025 జనవరి 25న అనంతపురం శివారులో రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకోడానికి తోపుదుర్తి రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఆయన తండ్రి ఆత్మానందరెడ్డిలే కారణమని అప్పట్లోనే ఉమామహేశ్వరరెడ్డి తండ్రి మల్లిరెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

అయితే ఉమామహేశ్వరరెడ్డి రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సమయంలో అతడి సెల్ ఫోన్ నుజ్జు అయింది. రైల్వే పోలీసులు ఈ ఆత్మహత్య కేసు నమోదు చేసి, సెల్ ఫోన్​ను ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాలకు పంపారు. ఫోన్ నుజ్జుగా మారినందున డేటా తీయడం కష్టమని ల్యాబ్​లో నిపుణులు వెనక్కు ఇచ్చారు. మృతుడి తండ్రి మల్లిరెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కేసునమోదు చేసిన అనంతపురం గ్రామీణ పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు.

కేసును సవాలుగా తీసుకున్న పోలీసులు : ఈ కేసు దర్యాప్తును అనంతపురం గ్రామీణ పోలీసులు సవాల్​గా తీసుకున్నారు. రైలు కింద పడి నుజ్జైన ఉమామహేశ్వరెడ్డి ఫోన్​ను పోలీసులు సదరు సెల్ ఫోన్ కంపెనీకి పంపించారు. దానిలో డేటా డిలీట్ కాకుండా పాడైన విడిభాగాలు మార్పించారు. ముంబైలోని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబోరేటరీలో సెల్ ఫోన్ డేటాను అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సహాయంతో వెలికి తీశారు.

ఈ డేటా ఆధారంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్ రెడ్డి సోదరుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఆయన అనుచరుడు వెన్నపూస జయపాల్ రెడ్డిలు మృతుడు ఉమామహేశ్వరరెడ్డిని బెదిరించినట్లు పోలీసులు నిర్దారణ చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఆడియో, వీడియో ఆధారాలను సెల్ ఫోన్ స్టోరేజీ నుంచి తీసుకున్న పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను ఉదయం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులిద్దరినీ అనంతపురం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. నిందితులు రాజశేఖర్ రెడ్డి, జయపాల్ రెడ్డిలను పోలీసులు కోర్టుకు తీసుకెళ్తుండగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు జై జగన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు.

