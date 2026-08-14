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బస్సు ప్రయాణికులే టార్గెట్ - ఫ్యామిలీ దొంగల ముఠా అరెస్ట్

అనంతపురంలో దొంగల ముఠాను పట్టుకున్న పోలీసులు - రద్దీ బస్సులు, ఆటోల్లో ప్రయాణికులే లక్ష్యంగా దోపిడీలు - ముఠా సభ్యులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు కావడం గమనార్హం

Anantapur bus robbery gang arrested
Anantapur bus robbery gang arrested (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 4:35 PM IST

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Anantapur Bus Robbery Gang Arrest : అనంతపురం జిల్లాలో బస్సు ప్రయాణికులే లక్ష్యంగా చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఓ భారీ ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. రద్దీగా ఉండే ఆర్టీసీ బస్సులు, ఆటోల్లోకి ఎక్కి ప్రయాణికుల వస్తువులు దోచుకెళ్తున్న ముఠా ఆట కట్టించారు. ఈ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వారంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు కావడం విస్మయానికి గురి చేసింది. మొత్తం ఎనిమిది చోరీ కేసుల్లో సంబంధం ఉన్న ఈ ముఠాను అరెస్ట్ చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ పి.జగదీశ్ వెల్లడించారు.

కిక్కిరిసిన బస్సులే టార్గెట్ : ఈ ముఠా సభ్యులు పక్కా ప్లాన్‌తో చోరీలు చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా రద్దీగా ఉండే ఆర్టీసీ బస్సులను వీరు టార్గెట్ చేసుకున్నారు. అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఆటోల్లోనూ ఎక్కుతారు. సాధారణ ప్రయాణికుల్లాగే వారిలో కలిసిపోతారు. తోటి ప్రయాణికులతో చాలా సానుభూతిగా మాటలు కలుపుతారు. వారి దృష్టి మళ్లించి లగేజీ బ్యాగులు, వ్యానిటీ బ్యాగుల్లో ఉన్న నగలు, నగదును క్షణాల్లో మాయం చేస్తారు. పని పూర్తికాగానే ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మధ్యలోనే బస్సు దిగి ఉడాయిస్తారు.

బస్సు ప్రయాణికులే టార్గెట్ - ఫ్యామిలీ దొంగల ముఠా అరెస్ట్ (ETV Bharat)

మైనర్ల చేతికి పని : ఈ ఫ్యామిలీ ముఠా అకృత్యాలు పోలీసులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి. దొంగతనాల కోసం కుటుంబంలోని పెద్దలు మాత్రమే కాకుండా పిల్లలను కూడా వాడుకున్నారు. కుటుంబంలోని మైనర్లకు చోరీలు చేయడం ఎలాగో ముందుగానే శిక్షణ ఇచ్చారు. వారి ద్వారానే రద్దీగా ఉండే బస్సుల్లో దొంగతనాలు చేయించారు. చిన్నారులు కావడంతో తోటి ప్రయాణికులు ఎవరూ అనుమానించరని వారు ఈ ఎత్తుగడ వేశారు.

పోలీసుల నిఘా : గత కొద్ది రోజులుగా అనంతపురం జిల్లాలో ఈ తరహా దోపిడీలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. బాధితుల నుంచి పోలీసులకు వరుసగా ఫిర్యాదులు అందాయి. దీంతో జిల్లా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి నిఘా ముమ్మరం చేశారు. పలుచోట్ల దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆధారాలు సేకరించారు. పక్కా సమాచారంతో ఈ ముఠాను వలపన్ని పట్టుకున్నారు. మొత్తం ఎనిమిది కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్న ఏడుగురు పెద్దలతో పాటు ఐదుగురు మైనర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

రూ. 46 లక్షల సొత్తు స్వాధీనం : అరెస్ట్ చేసిన నిందితులను పోలీసులు మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. వారి వద్ద నుంచి భారీగా సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. మొత్తం రూ. 46 లక్షల విలువ చేసే 313.14 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, 100 గ్రాముల వెండి వస్తువులను సీజ్ చేశారు. అలాగే ప్రయాణికుల నుంచి దొంగిలించిన రూ. 2.50 లక్షల నగదును కూడా రికవరీ చేశారు. ఇలాంటి ముఠాల పట్ల ప్రజలు, ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు. ప్రయాణాల్లో విలువైన వస్తువుల పట్ల జాగ్రత్త వహించాలని కోరారు.

"రద్దీగా ఉండే ఆర్టీసీ బస్సులు, ఆటోల్లో చోరీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను అరెస్ట్ చేశాం. ఈ ముఠా అంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు. వీరిలో ఐదుగురు మైనర్లు కూడా ఉన్నారు. పిల్లల చేత కూడా వీరు దొంగతనాలు చేయిస్తున్నారు. వీరిపై జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం ఎనిమిది కేసులు ఉన్నాయి. నిందితుల నుంచి రూ. 46 లక్షల విలువైన 313.14 గ్రాముల బంగారం, 100 గ్రాముల వెండి, రూ. 2.5 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నాం. మైనర్లను జువైనల్ హోమ్‌కు తరలించి, మిగతా వారిని రిమాండ్‌కు పంపుతున్నాం." -పి.జగదీశ్, అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ

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