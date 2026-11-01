అనంతపురంలో కిమ్స్ ఆసుపత్రి విస్తరణ - అందుబాటులోకి 500 పడకలు
KIMS Saveera Anantapur : అనంతపురంలో కిమ్స్ సవేరా ఆసుపత్రి నూతన బ్లాక్లను మంత్రులు సత్యకుమార్ యాదవ్, పయ్యావుల కేశవ్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్బంగా 200మంది అంధులకు ఏఐ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ పంపిణీ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:59 PM IST
రాయలసీమ వైద్యరంగంలో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. అనంతపురంలోని కిమ్స్ సవేరా ఆసుపత్రిని 500 పడకల సామర్థ్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ఇవాళ నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన స్పెషాలిటీ మెడికల్ బ్లాక్లను ఆదివారం వైద్యారోగ్య శాఖ సత్యకుమార్ యాదవ్, ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ప్రారంభించారు. రాయలసీమ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడమే లక్ష్యంగా అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కల్పించారు. దీంతో ఇక్కడి రోగులు సంక్లిష్టమైన చికిత్సల కోసం బెంగళూరు, హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదని ఆసుపత్రి ప్రతినిధులు ప్రకటించారు.
రాయలసీమలో వైద్య మౌలిక సదుపాయాల బలోపేతానికి ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అన్నారు. అధునాతన ఆంకాలజీ, సర్జికల్ సౌకర్యాలతో కిమ్స్ సవేరా విస్తరించడం అభినందనీయమన్నారు. దీనివల్ల ప్రజలకు దూరభారం, ఆర్థిక భారం తగ్గుతుందని ఆకాంక్షించారు. నాణ్యమైన వైద్య సదుపాయాలతో జిల్లాల సామాజిక, ఆర్థిక ముఖచిత్రం మారుతుందని ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. కిమ్స్ ఆధ్వర్యంలో అంధులకు 200 ఏఐ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ పంపిణీ చేయడం గొప్ప సామాజిక బాధ్యత అని ఆయన కొనియాడారు.
అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కొత్త బ్లాక్లు : ఈ ఆసుపత్రిలో అత్యాధునిక ఆంకాలజీ బ్లాక్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇందులో మెడికల్, రేడియేషన్, సర్జికల్ ఆంకాలజీతో పాటు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం లీనాక్, డిజిటల్ పెట్-సీటీ, డిజిటల్ మామోగ్రఫీ వంటి అత్యాధునిక యంత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే మాతాశిశు సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా 'కడిల్స్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ బ్లాక్'ను ప్రారంభించారు. ఇందులో గైనకాలజీ, పీడియాట్రిక్స్ సహా నవజాత శిశువుల కోసం ప్రత్యేక కేర్ యూనిట్లు ఉన్నాయి.
మహానగరాల స్థాయిలో అనంతపురంలోనే ప్రపంచ స్థాయి వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చామని కిమ్స్ ఆసుపత్రుల సీఎండీ డాక్టర్ బి.భాస్కర్ రావు తెలిపారు. తమ ఆసుపత్రిలో 90 శాతానికి పైగా చికిత్సలు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా కింద ద్వారానే ఉచితంగా అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. పేదలకు ఆర్థిక భారం లేకుండా చూస్తున్నామని చెప్పారు. అనంతరం, అంధుల కోసం 'దృష్టి' పేరుతో రూపొందించిన 200 ఏఐ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. అడ్డంకులను గుర్తించడం, నావిగేషన్, టెక్స్ట్-టు-స్పీచ్, ప్రాంతీయ భాషల మద్దతు వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్ ఆసుపత్రుల సీఈఓ డాక్టర్ బి.అభినయ్, ఏపీ డైరెక్టర్ బి.అద్విక్, యూపీఎస్సీ మాజీ సభ్యుడు డాక్టర్ వై.వెంకటరామిరెడ్డి, ప్రముఖ థియేటర్ల మేనేజింగ్ పార్టనర్ ఎస్.రామకృష్ణారెడ్డి, సానె వీర కిషోర్ రెడ్డి, వై.సురేంద్ర కుమార్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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