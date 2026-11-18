బాలిక కడుపులో 750 గ్రాముల వెంట్రుకల ముద్ద - శస్త్రచికిత్స చేసి తొలగించిన వైద్యులు
Hair Removed From Girl Stomach: 15 ఏళ్ల బాలిక కడుపులో 750 గ్రాముల వెంట్రుకలు పేరుకుపోయాయి. అనంతపురం సర్వజనాసుపత్రి వైద్యులు శస్త్రచికిత్స ద్వారా విజయవంతంగా తొలగించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:49 AM IST
చిన్నప్పటి నుంచి వెంట్రుకలు తినే అలవాటు, చివరకు ఓ బాలిక ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. తీవ్రమైన కడుపునొప్పి, వాంతులు, బరువు తగ్గిపోవడం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న 15 ఏళ్ల బాలిక కడుపులో భారీగా పేరుకుపోయిన వెంట్రుకల ముద్దను అనంతపురం సర్వజనాసుపత్రి వైద్యులు శస్త్రచికిత్స ద్వారా విజయవంతంగా తొలగించారు. ఏకంగా 750 గ్రాముల బరువు, 1.2 మీటర్ల పొడవున్న వెంట్రుకల ముద్దను బయటకు తీశారు. అరుదైన 'రాపుంజెల్ సిండ్రోమ్'గా వైద్యులు నిర్ధారించారు.
పరీక్షల్లో బయటపడిన అసలు కారణం: వైద్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రాయదుర్గంలోని ఓ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న బాలిక (15) కొంతకాలంగా తీవ్రమైన కడుపునొప్పితో బాధపడుతోంది. దీనికి తోడు తరచూ వాంతులు కావడం, క్రమంగా బరువు తగ్గిపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు.
దీంతో బాలికను అనంతపురం సర్వజనాసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వైద్యులు వివిధ రకాల వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో చిన్నప్పటి నుంచి బాలికకు వెంట్రుకలు తినే అలవాటు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీనిని వైద్య పరిభాషలో 'ట్రైకోఫగియా'గా పిలుస్తారు. ఈ అలవాటు కారణంగా కడుపులో వెంట్రుకలు పెద్ద మొత్తంలో పేరుకుపోయి, తోకలా చిన్నపేగుల్లోకి వ్యాపించాయి. అరుదైన జీర్ణాశయ సమస్య అయిన 'రాంపుజెల్ సిండ్రోమ్' కూడా ఉన్నట్లు నిర్ధారణయింది.
విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స: బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించిన వైద్యులు వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు మంగళవారం సర్జరీ విభాగం హెచ్ఓడీ డాక్టర్ రామస్వామినాయక్ నేతృత్వంలోని వైద్యుల బృందం 'ఎక్స్ప్లోరేటరీ లాపరోటమీ' నిర్వహించింది. అనంతరం 'గ్యాస్ట్రోటమీ' విధానంలో కడపులో పేరుకుపోయిన వెంట్రుకల ముద్దను బయటకు తీశారు. సుమారు 1.2 మీటర్ల పొడవు, 750 గ్రాముల బరువున్న వెంట్రుకల ముద్దను అత్యంత చాకచక్యంగా బయటకు తీశారు. క్లిష్టమైన ఈ శస్త్రచికిత్స విజయవంతం కావడంతో బాలిక కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థిని ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు.
రాపుంజెల్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు-ప్రమాదాలు: తొలుత ఎలాంటి లక్షణాలు బయటపడకపోయినా, కడుపులో వెంట్రుకల ముద్ద పెరిగే కొద్దీ కడుపులో బరువుగా అనిపించడం, నొప్పి రావడంతో పాటు కొద్దిగా ఆహారం తీసుకోగానే కడుపు నిండిపోయిన భావన కలుగుతుంది. జీర్ణం కాని వెంట్రుకలను శరీరం బయటకు పంపే క్రమంలో తరచూ వాంతులవుతాయి. ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాక పోషకాహార లోపం తలెత్తి బరువు వేగంగా తగ్గిపోతారు. సకాలంలో చికిత్స అందించకపోతే ప్రేగులకు అడ్డంకి ఏర్పడటం లేదా రంధ్రాలు పడటం వంటి ప్రాణాంతక ప్రమాదాలు తలెత్తుతాయి.
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