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మరో 15 రోజుల్లో వర్షం కురవకపోతే ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు కష్టమే

అల్పపీడన ప్రభావంతో వర్షాలు మురిపించినా మళ్లీ పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు అనంతపురం జిల్లా రైతుల ఆశలకు గండి కొడుతున్నాయి. ఇటీవలి వర్షాలకు పైరు పచ్చబడిందే తప్ప భూగర్భ జలాలు పెరగకపోవడం అన్నదాతల్ని ఆందోళనలోకి నెట్టింది.

15 రోజుల్లో వర్షం లేకపోతే ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు కష్టం
15 రోజుల్లో వర్షం లేకపోతే ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు కష్టం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 2:06 PM IST

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Anantapur Farmers Struggle Rains Fail : అల్పపీడన ప్రభావంతో వర్షాలు మురిపించినా మళ్లీ పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు అనంతపురం జిల్లా రైతుల ఆశలకు గండి కొడుతున్నాయి. ఇటీవలి వర్షాలకు పైరు పచ్చబడిందే తప్ప భూగర్భ జలాలు పెరగకపోవడం అన్నదాతల్ని ఆందోళనలోకి నెట్టింది. మరో 15 రోజుల్లో చినుకు రాలకపోతే ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకూ రైతులు సాహసించలేని నిస్సహాయత నెలకొంది.

తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావం : సూపర్ ఎల్​నినో ప్రభావంతో అనంతపురం జిల్లాలో సుమారు 70 రోజులకుపైగా చినుకురాలలేదు. ఎండలు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు జిల్లాలో అనేకచోట్ల పంటలు ఎండుముఖం పట్టాయి. గత నెలాఖరులో తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలు రైతుల ఆశలకు, ఎండిన పైర్లకు కాస్తంత ఊపిరిపోశాయే తప్ప నెర్రెలు బారిన నేలతల్లి దాహార్తిని పూర్తిగా తీర్చలేకపోయాయి. వడబడిన పైర్లు వర్షాలకు పచ్చబడ్డాయని పొంగిపోయిన రైతులు ఒకట్రెండు మండలాలు మినహా ఎక్కడా భూగర్భ జలాలు పెరగలేదని తెలిసి నిరుత్సాహపడిపోయారు. ఎండిపోతుందనుకున్న వేరుశెనగ ఇటీవలి వర్షాలతో పశుగ్రాసానికి పనికొస్తుందే తప్ప కాయలు కాసేలా లేదనే ఆందోళన కనిపిస్తోంది. ఆముదం, కంది పంటల పరిస్థితీ ఇలానే ఉంది. మరో 15 రోజుల్లో వర్షం కురిస్తే తప్ప పంట చేతికందేలా లేదు.

మరో 15 రోజుల్లో వర్షం లేకపోతే ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు కూడా కష్టం (ETV Bharat)

గత నెల 19 తేదీ రాత్రి నుంచి మొదలై 24 తేదీ వరకు ఈ ఐదు రోజుల పాటు వర్షాలు అన్ని మండలాల్లో బాగానే పడ్డాయి. సెప్టెంబర్​ నెలలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. కంది, పత్తి, ఆముదం పంటలు బాగానే ఉన్నాయి. ఎండిపోతున్న దశలో ఉన్నవేరు శనగ పంట కొంచెం పచ్చగా మారింది. - సాలురెడ్డి, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి

రైతులను దెబ్బతీసిన ఖరీఫ్‌ : ఇప్పటికీ అనంతపురం జిల్లాలో 36 శాతం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 58 శాతం వర్షపాతం లోటే ఉంది. గత నెలలో వర్షాలకు నేల పదునైన చోట ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసుకోవాలని వ్యవసాయశాఖ సూచిస్తోంది. 80 శాతం రాయితీపై ఉలవ, అలసంద, ఇతర నూనె గింజల పంటల విత్తనాలు పంపిణీ చేస్తోంది. మొత్తంగా ఖరీఫ్‌ బానే దెబ్బతీసిందని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకు ప్రభుత్వం రాయితీ విత్తనాలు పంపిణీ చేస్తున్నా రైతులకు ధైర్యం చాలడం లేదు. నెలరోజుల్లోగా మళ్లీ వర్షాలు కురవకపోతే కూలీ, ఎరువుల ఖర్చు కూడా నష్టపోతామనే ఆందోళన కర్షకులను వెంటాడుతోంది.

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ANANTAPUR RAINFALL DEFICIT
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