పదో తరగతిలో 100% ఉత్తీర్ణతే లక్ష్యం - ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణకు 'డిజిటల్ ట్రాకింగ్ యాప్'
పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత శాతం పెంచడమే లక్ష్యంగా విద్యాశాఖ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. నూరు శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి 'మిషన్ మార్చ్' అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:19 PM IST
Anantapur Digital Tracking App : పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత శాతం పెంచడమే లక్ష్యంగా విద్యాశాఖ పక్కా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. నూరు శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి 'మిషన్ మార్చ్' అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో ఆశించిన ఫలితాలు రావడం లేదు. దీనికి చెక్ పెట్టేందుకు అనంతపురం జిల్లా విద్యాశాఖ రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా 'డిజిటల్ ట్రాకింగ్ యాప్'ను తెరపైకి తెచ్చింది.
ఉత్తీర్ణత పెంచేందుకే 'మిషన్ మార్చ్' : గత విద్యా సంవత్సరంలో అనంతపురం జిల్లాలో పదో తరగతి విద్యార్థులు దారుణమైన ఫలితాలు మూటగట్టుకున్నారు. పబ్లిక్ పరీక్షల్లో కేవలం 70 శాతం మంది మాత్రమే ఉత్తీర్ణత సాధించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో జిల్లా అట్టడుగు స్థానంలో నిలిచింది. ఉత్తీర్ణత పెంచేందుకు గతేడాది '100 రోజుల కార్యాచరణ', అంతకు ముందు 'అనంత సంకల్పం' వంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. అయినా ఫలితం లేకుండా పోయింది.
కొందరు ఉపాధ్యాయుల నిర్లక్ష్యం, ఎంఈవోలు, హెచ్ఎంల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్లే ఏటా ఉత్తీర్ణత శాతం తక్కువగా నమోదవుతోంది. దీంతో విద్యాశాఖ అధికారులు ఈ విద్యా సంవత్సరం ఆరంభం నుంచే విద్యార్థులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. దీనిలో భాగంగానే 'మిషన్ మార్చ్' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రస్తుతం అనంతపురం జిల్లాలో మొత్తం 355 ఉన్నత పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వీటిలో 17,685 మంది పదో తరగతి విద్యార్థులు చదువుతున్నారు.
అమలులో అలసత్వం : మిషన్ మార్చ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులకు రోజూ సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించాలి. బోధించిన అంశంపై ఎప్పటికప్పుడు స్లిప్ టెస్టులు (చిరు పరీక్షలు) పెట్టాలి. విద్యార్థుల సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ఇది సక్రమంగా అమలు కావడం లేదు. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనల్లో ఈ విషయం వెలుగుచూడటంతో, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ కమిషనర్ సైతం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీంతో విద్యాశాఖ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పాఠశాలల్లో పర్యవేక్షణను మరింత కట్టుదిట్టం చేసేందుకు సరికొత్త విధానానికి రూపకల్పన చేశారు.
పక్కాగా డిజిటల్ పర్యవేక్షణ : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మిషన్ మార్చ్పై పర్యవేక్షణను పెంచడానికి జిల్లా విద్యాశాఖ ప్రత్యేకంగా డిజిటల్ ట్రాకింగ్ యాప్ను రూపొందించింది. ఈ యాప్ ద్వారా ఉపాధ్యాయులు తాము విద్యార్థులకు ఇస్తున్న శిక్షణ, పునశ్చరణ తరగతులు, స్లిప్ టెస్టుల నిర్వహణ ఫొటోలను రోజువారీగా అప్లోడ్ చేయాలి. జియోట్యాగింగ్తో కూడిన చిత్రాలను మాత్రమే యాప్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎవరైనా ఉపాధ్యాయులు పాత ఫొటోలు అప్లోడ్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఏమాత్రం స్వీకరించదు. ఈ యాప్ కూడా సాయంత్రం 4.30 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఆ సమయంలో పాఠశాల ఆవరణలో తీసిన లైవ్ ఫొటోలను మాత్రమే యాప్ అంగీకరిస్తుంది. దీని ద్వారా ఎంఈవోలు, డీఈవోలు తమ మొబైల్ యాప్లోని డాష్బోర్డు ద్వారా నేరుగా పాఠశాలల పరిస్థితిని పర్యవేక్షించే వీలు కలుగుతుంది.
"విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఈ యాప్ను అనంతపురం జిల్లాలో రూపొందించాం. దీని ద్వారా మిషన్ మార్చ్ కార్యక్రమాన్ని పక్కా డిజిటల్ విధానంలో పర్యవేక్షిస్తాం. ఈ విద్యా సంవత్సరం కనీసం 95 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి గట్టి కృషి చేస్తున్నాం. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించే ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం." -అయూబ్ హుస్సేన్, డీఈవో, అనంతపురం
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