గతేడాదితో పోల్చుకుంటే అనంతపురం జిల్లాలో 22.5 శాతం నేర తీవ్రత తగ్గింది : ఎస్పీ

2024లో అనంతపురం జిల్లాలో 8841 నేరాలు జరగ్గా, 2025లో 6851 నేరాలు, ఏడాదిలో 42 హత్యలు- 13 శాతం పెరిగిన సైబర్​ నేరాలు

Anantapur District SP Jagadeesh Review on Crime Rate in 2025
Anantapur District SP Jagadeesh Review on Crime Rate in 2025 (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 5:23 PM IST

Anantapur District SP Jagadeesh Review on Crime Rate in 2025 : అనంతపురం జిల్లాలో ఈ ఏడాది 22.5 శాతం నేరాల సంఖ్య తగ్గినట్లు ఎస్పీ పి.జగదీష్ చెప్పారు. అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించి 2025 వార్షిక నేర నివేదిక విడుదల చేశారు. 2024లో జిల్లాలో 8841 నేరాలు జరగ్గా, 2025లో 6851 నేరాలు జరిగినట్లు ఆయన వివరించారు. సమర్థవంతమైన పోలీసింగ్ కారణంగా నేరాల సంఖ్య తగ్గిటన్లు ఆయన తెలిపారు. గత ఏడాది జిల్లా వ్యాప్తంగా 57 హత్యలు జరిగాయని, ఈ ఏడాది 42 హత్యలు జరిగాయన్నారు. హత్యలకు ప్రధాన కారణం చిన్నపాటి వివాదాలు, ఆస్తితగాదాల వంటివే ఎక్కువగా ఉన్నాయని అన్నారు. గత ఏడాది 733 నేరాలు మహిళలు లక్ష్యంగా జరిగాయని, ఈ ఏడాది వాటి సంఖ్య 644 కు తగ్గిందన్నారు.

గతేడాదితో పోల్చుకుంటే అనంతపురం జిల్లాలో 22.5 శాతం నేర తీవ్రత తగ్గింది : ఎస్పీ (ETV)

ఈసారి 71 పోక్సో కేసులు నమోదైనట్లు చెప్పారు. 2025లో 836 మంది కనిపించడంలేదని ఫిర్యాదులు రాగా, వారిలో 613 మందిని గుర్తించి, బంధువులకు అప్పగించామని, మిగిలిన 223 మందిని ఇంకా గుర్తించాల్సి ఉందన్నారు. సైబర్ మోసాల సంఖ్య 13 శాతం పెరిగిందని, మోసగాళ్ల నుంచి 67.92 లక్షల రూపాయలు తిరిగి వసూలు చేసినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. రెండు గంజాయి కేసుల్లో 22 మందికి జైలు శిక్ష పడేలా తాము కృషి చేసినట్లు ఎస్పీ జగదీష్ చెప్పారు.

'సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరిగిపోవడంతో నేరాలు తీవ్రతను అడ్డుకోగలిగాం. రోడ్డు ప్రమాదాలు, మాదకద్రవ్యాలు, పక్సో కేసులు తగ్గాయి. సైబర్​ నేరాల సంఖ్య పెరిగింది. క్లూస్​ టీం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసులు చేధించి డిటెక్షన్​ శాతాన్ని పెంచారు. జిల్లాలో ఈ సంవత్సరం నేర తీవ్రత తగ్గించడానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం.' - జగదీష్​, జిల్లా ఎస్పీ

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తగ్గిన క్రైమ్​రేట్​ : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టినట్లు రాష్ట్ర డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా రెండ్రోజుల క్రితమే తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో 2025లో పోలీసుల పనితీరుపై నివేదికను డీజీపీ ప్రవేశపెట్టారు. ఏపీలో ఈ ఏడాది రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గినప్పటికీ అనుకున్న లక్ష్యాలకు చేరలేదని ఆయన వివరించారు. గ్రామస్థాయిలో పోలీసులు చేపట్టిన చర్యలతో మహిళలపై హింస, ఎస్సీ, ఎస్టీలపై నేరాలు తగ్గాయని పేర్కొన్నారు. సైబర్‌ క్రైమ్స్‌ బాగా పెరిగాయని వెల్లడించారు. చట్టానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. డ్రగ్స్ , గంజాయిని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి రవాణా చేస్తున్న వారిపై నిఘా పెట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

అన్నిశాఖలతో సమన్వయం చేసుకుని జిల్లాను ప్రగతిపథంలో నడిపించేందుకు కృషి చేసినట్లు సబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రజాసంక్షేమం, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే జిల్లాలో ఏ చిన్న నేరం జరిగినా త్వరగా స్పందించి తక్షణ చేపట్టినట్లు వివరిస్తున్నారు.

వారిపై పీడీ యాక్ట్​లు : పేకాట క్లబ్బుల విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా హెచ్చరించారు. పీడీ యాక్ట్​లు నమోదు చేసే వరకు వెళ్తామన్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాలు ఉండచ్చు, కానీ ఇల్లీగల్​గా పేకాట ఆడాలని ఉండదన్నారు. డ్రగ్స్ అమ్మకాలకు సంబంధించి బెంగుళూరు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న లింకులను బ్రేక్ చేసేందుకు విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గంజాయి సరఫరా అమ్మకాలపై 12 రాష్ట్రాలు, 343 మంది పాత్ర ఉందని వారిపై నిరంతర నిఘా పెట్టీ అమ్మకాలు అరికట్టే దశగా చర్యలు చేపట్టామన్నారు.

