ఫిర్యాదుదారుల కోసం ఏఐతో సులభమైన పద్దతి - 'ఏఐ ప్రజావాణి'తో సమస్యలకి చెక్
వాయిస్ టు టెక్ట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఫిర్యాదు - ఫిర్యాదుదారులు ఫిర్యాదులు రాయించడానికి ఎవరిపై ఆధారపడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఏఐ పీజీఆర్ఎస్ విధానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 11:54 AM IST
Trainee IPS Officer On AI PGRS Anantapur District : అనంతపురం జిల్లా పోలీసులు ఫిర్యాదుదారుల కోసం కృత్రిమ మేధతో సులభమైన పద్దతిని ప్రవేశపెట్టారు. జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చే బాధితులు తమ సమస్యను కాగితంపై రాసుకొని రావల్సిన అవసరం ఉండదు. బాధితులు తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను ల్యాప్టాప్ ఎదుట కూర్చొని వాయిస్ టూ టెక్ట్స్ పరికరం వద్ద చెబితే, అది అక్షర రూపంలో మారిపోతుంది.
వాయిస్ టు టెక్ట్స్ సాఫ్ట్వేర్ : బాధితులు తాము ఎదుర్కొంటున్న ఎలాంటి సమస్యనైనా ఈ పరికరం ముందు కూర్చొని చెప్పినా, అది అక్షర రూపంలోకి మారి, ఫిర్యాదును తయారు చేస్తుంది. బాధితులు వారు చెప్పినది చెప్పినట్లుగా పేపర్ మీద ప్రింట్ వస్తుంది. ఏఐ ప్రజావాణిలో బాధితులకు కూడా వారు చెప్పిన విషయాన్ని ప్రింట్ చేసి ఓ కాపీ ఇస్తారు. శిక్షణ ఐపీస్ అధికారి అశ్విన్ కాకనూరు ఈ కొత్త వాయిస్ టు టెక్ట్స్ సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందించారు. అనంతపురానికి చెందిన కొందరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల సహాయంతో అశ్విన్ దీన్ని రూపొందించారు. ఫిర్యాదు దారులు ఫిర్యాదులు రాయించడానికి ఎవరిపై ఆధారపడకుండా ఉండాలనే రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఏఐ పీజీఆర్ఎస్ విధానం తీసుకొచ్చామంటున్న శిక్షణ ఐపీఎస్ అధికారి అశ్విన్ కాకనూరుతో ముఖాముఖి.
ఫిర్యాదుదారుడికి అనుకూలంగా ఏఐ ప్రజావాణి : ఈ ప్రోగ్రాంను మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అదే మనకి టెక్ట్స్ రూపంలో రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏఐని ఉపయోగించి తయారు చేశామని శిక్షణ ఐపీఎస్ అధికారి అశ్విన్ తెలిపారు. కొన్నిసార్లు ఫిర్యాదుదారుడు సరైన విషయాలను చెప్పలేకపోవడంతో పాటు కొన్ని మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. అటువంటివి లేకుండా ఏ ఫిర్యాదుదారుడు వచ్చి కూర్చొని లాప్టాప్ ముందు బాధల్ని చెప్తే, అది దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన టెక్ట్స్ ఇస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా చాలాసార్లు పోలీస్స్టేషన్కి వెళ్లినప్పుడు కంప్లైంట్ రాలేదనో, లేకపోతే కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదనో ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేకుండా ఉంటాది అలా కాకుండా ఇవన్నీ మన దగ్గర లోకల్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ అయ్యి వాళ్లకి, పిటిషనర్కి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తామని ఆయన తెలిపారు.
ఫిర్యాదుదారుడికి ఉపయోగకరంగా దీనిని రూపొందించాం. చెప్పాల్సిన విషయాలను లాప్టాప్ ముందు కూర్చోని చెప్తే అది దాని నుంచి కావాల్సిన విషయాన్ని టెక్ట్స్ ద్వారా ఇస్తుంది. అదే విధంగా మనకి చాలాసార్లు పోలీస్స్టేషన్కి వెళ్లినప్పుడు ఆ పోలీస్స్టేషన్లో కంప్లైంట్ రాలేదనో, లేకపోతే కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదనో ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేకుండా ఉంటాది అలా కాకుండా ఇవన్నీ మన దగ్గర లోకల్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ అయ్యి వాళ్లకి, పిటిషనర్కి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తాం. మన దగ్గర ఒక కంప్లైంట్ ఉంటాది. మనం ప్రస్తుతానికి ఇది డిపిఓలో స్టార్ట్ చేశాం. వచ్చే సోమవారం నుంచి పిజిఆర్ఎస్లో కూడా పిటిషన్లో పెడదామని చూస్తున్నాం. అంతేకాకుండా మనం ఫిర్యాదు చేసిన వారికి ఒక ప్రింట్ ఇస్తాము అదే మన లోకల్ స్టోరేజ్లో కూడా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ విధంగా డిపిలో తీసుకోవడం అనేది తాజాగా తెలంగాణలో లాంచ్ చేసిన తర్వాత అనంతపురంలో లాంచ్ చేశాం. ' - అశ్విన్ కాకనూరు, శిక్షణ ఐపీఎస్ అధికారి
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