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ఫిర్యాదుదారుల కోసం ఏఐతో సులభమైన పద్దతి - 'ఏఐ ప్రజావాణి'తో సమస్యలకి చెక్​

వాయిస్ టు టెక్ట్స్ సాఫ్ట్​వేర్ ద్వారా ఫిర్యాదు - ఫిర్యాదుదారులు ఫిర్యాదులు రాయించడానికి ఎవరిపై ఆధారపడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఏఐ పీజీఆర్ఎస్ విధానం

Trainee IPS Officer On AI PGRS Anantapur District
Trainee IPS Officer On AI PGRS Anantapur District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 11:54 AM IST

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Trainee IPS Officer On AI PGRS Anantapur District : అనంతపురం జిల్లా పోలీసులు ఫిర్యాదుదారుల కోసం కృత్రిమ మేధతో సులభమైన పద్దతిని ప్రవేశపెట్టారు. జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చే బాధితులు తమ సమస్యను కాగితంపై రాసుకొని రావల్సిన అవసరం ఉండదు. బాధితులు తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను ల్యాప్​టాప్​ ఎదుట కూర్చొని వాయిస్ టూ టెక్ట్స్ పరికరం వద్ద చెబితే, అది అక్షర రూపంలో మారిపోతుంది.

వాయిస్ టు టెక్ట్స్ సాఫ్ట్​వేర్ : బాధితులు తాము ఎదుర్కొంటున్న ఎలాంటి సమస్యనైనా ఈ పరికరం ముందు కూర్చొని చెప్పినా, అది అక్షర రూపంలోకి మారి, ఫిర్యాదును తయారు చేస్తుంది. బాధితులు వారు చెప్పినది చెప్పినట్లుగా పేపర్ మీద ప్రింట్ వస్తుంది. ఏఐ ప్రజావాణిలో బాధితులకు కూడా వారు చెప్పిన విషయాన్ని ప్రింట్ చేసి ఓ కాపీ ఇస్తారు. శిక్షణ ఐపీస్ అధికారి అశ్విన్ కాకనూరు ఈ కొత్త వాయిస్ టు టెక్ట్స్ సాఫ్ట్​వేర్​ను రూపొందించారు. అనంతపురానికి చెందిన కొందరు సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజనీర్ల సహాయంతో అశ్విన్ దీన్ని రూపొందించారు. ఫిర్యాదు దారులు ఫిర్యాదులు రాయించడానికి ఎవరిపై ఆధారపడకుండా ఉండాలనే రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఏఐ పీజీఆర్ఎస్ విధానం తీసుకొచ్చామంటున్న శిక్షణ ఐపీఎస్ అధికారి అశ్విన్ కాకనూరుతో ముఖాముఖి.

ఫిర్యాదుదారుల కోసం కృత్రిమ మేథతో సులభమైన పద్దతి - 'ఏఐ ప్రజావాణి'తో సమస్యలకి చెక్​ (ETV Bharat)

ఫిర్యాదుదారుడికి అనుకూలంగా ఏఐ ప్రజావాణి : ఈ ప్రోగ్రాంను మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అదే మనకి టెక్ట్స్​ రూపంలో రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏఐని ఉపయోగించి తయారు చేశామని శిక్షణ ఐపీఎస్ అధికారి అశ్విన్ తెలిపారు. కొన్నిసార్లు ఫిర్యాదుదారుడు సరైన విషయాలను చెప్పలేకపోవడంతో పాటు కొన్ని మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. అటువంటివి లేకుండా ఏ ఫిర్యాదుదారుడు వచ్చి కూర్చొని లాప్​టాప్​ ముందు బాధల్ని చెప్తే, అది దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన టెక్ట్స్​ ఇస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా చాలాసార్లు పోలీస్​స్టేషన్​కి వెళ్లినప్పుడు కంప్లైంట్ రాలేదనో, లేకపోతే కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదనో ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేకుండా ఉంటాది అలా కాకుండా ఇవన్నీ మన దగ్గర లోకల్ స్టోరేజ్​లో స్టోర్ అయ్యి వాళ్లకి, పిటిషనర్​కి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తామని ఆయన తెలిపారు.

ఫిర్యాదుదారుడికి ఉపయోగకరంగా దీనిని రూపొందించాం. చెప్పాల్సిన విషయాలను లాప్​టాప్​ ముందు కూర్చోని చెప్తే అది దాని నుంచి కావాల్సిన విషయాన్ని టెక్ట్స్​ ద్వారా ఇస్తుంది. అదే విధంగా మనకి చాలాసార్లు పోలీస్​స్టేషన్​కి వెళ్లినప్పుడు ఆ పోలీస్​స్టేషన్​లో కంప్లైంట్ రాలేదనో, లేకపోతే కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదనో ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేకుండా ఉంటాది అలా కాకుండా ఇవన్నీ మన దగ్గర లోకల్ స్టోరేజ్​లో స్టోర్ అయ్యి వాళ్లకి, పిటిషనర్​కి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తాం. మన దగ్గర ఒక కంప్లైంట్ ఉంటాది. మనం ప్రస్తుతానికి ఇది డిపిఓలో స్టార్ట్ చేశాం. వచ్చే సోమవారం నుంచి పిజిఆర్ఎస్​లో కూడా పిటిషన్​లో పెడదామని చూస్తున్నాం. అంతేకాకుండా మనం ఫిర్యాదు చేసిన వారికి ఒక ప్రింట్ ఇస్తాము అదే మన లోకల్ స్టోరేజ్​లో కూడా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ విధంగా డిపిలో తీసుకోవడం అనేది తాజాగా తెలంగాణలో లాంచ్​ చేసిన తర్వాత అనంతపురంలో లాంచ్​ చేశాం. ' - అశ్విన్ కాకనూరు, శిక్షణ ఐపీఎస్ అధికారి

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IPS INTERVIEW ON AI PGRS
TRAINEE IPS OFFICER ON AI PGRS
ఏఐ ప్రజావాణి
ANANTAPUR POLICE ON AI COMPLAINT
TRAINEE IPS OFFICER ON AI PGRS

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