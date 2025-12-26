నాటు తుపాకులు విక్రయించే ముఠా అరెస్ట్ - 5 తుపాకులు, 7 మ్యాగజైన్లు స్వాధీనం
మధ్యప్రదేశ్ కేంద్రంగా తుపాకులను విక్రయించే ముఠా అరెస్ట్ - అనంతపురం పోలీసుల అదుపులో ఇద్దరు - మధ్యప్రదేశ్ నుంచి తుపాకీ కొన్న అనంతపురం వాసి నల్లి రాజశేఖర్రెడ్డి అరెస్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 4:41 PM IST
Anantapur District Police Arrested Guns Selling Gang : మధ్యప్రదేశ్ కేంద్రంగా తుపాకులను విక్రయించే ముఠాను అనంతపురం జిల్లా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి 5 నాటు తుపాకీలు, 7 మ్యాగజైన్లు, 30 బుల్లెట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతపురంలో జిమ్ నిర్వహకుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి వద్ద తుపాకీ ఉందని తమను బెదిరిస్తున్నాడని అతని భార్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు రాజశేఖర్ ఇంట్లో సోదాలు నిర్వహించారు. సోదాల్లో అతని వద్ద తుపాకీ దొరికింది. ఈ కేసులో రాజశేఖర్ రెడ్డిని విచారించిన పోలీసులు, అతను ఇచ్చిన సమాచారంతో మధ్యప్రదేశ్లో తుపాకులు విక్రయించే ముఠాలోని ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అక్కడ పరీక్షించి, ఇక్కడ విక్రయాలు : నిందితుల్లో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మొరేనా జిల్లాకు చెందిన రోహిత్ పర్వార్ తుపాలకులను కొనుగోలు చేసి, అక్కడే వాటిని ఒక రౌండ్ కాల్చి పరీక్షించే వాడు. మరో నిందితుడు శివం సింగ్ పరివార్ కూడా రోహిత్తో ఉంటూ, తుపాకులను మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే అనంతపురంలోని జిమ్ నిర్వహకుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి, తన జిమ్కు అవసరమైన పరికరాలు కొనుగోలు చేయడానికి మధ్యప్రదేశ్కు వెళ్లినపుడు, తుపాకులు విక్రయించే ముఠాతో పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో తాను ఒక తుపాకీ కొనుగోలు చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
5 దేశీయ రివాల్వర్లు, ఏడు మ్యాగజైన్లు : రాజశేఖర్ రెడ్డి తుపాకులు విక్రయించే ముఠాకు సహకరించి, తాను కొంత డబ్బు సంపాదించాలని ప్రయత్నించినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఈ ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు 5 దేశీయ రివాల్వర్లు, 7 మ్యాగజైన్లు, 30 లైవ్ బుల్లెట్లు, మూడు ఖాళీ బుల్లెట్ షెల్స్, ఓ తల్వార్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులకు సంబంధించిన వివరాలను అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ మీడియాకు వివరించారు.
"మొదట ఓ మహిళ పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేసింది. తన భర్త రాజశేఖర్ రెడ్డి వద్ద తుపాకీ ఉందని, తమను బెదిరిస్తున్నాడని అతని భార్య ఫిర్యాదు చేసింది. అనంతరం కేసు నమోదు చేసి అతని ఇంట్లో సోదాలు చేశాం. అప్పుడు తుపాకీ దొరికింది. ఈ రాజశేఖర్ రెడ్డి అనంతపురంలో 3 జిమ్లను నిర్వహిస్తున్నారు. అతన్ని విచారిస్తే మధ్యప్రదేశ్లోని రోహిత్ పర్వార్, శివం సింగ్ పరివార్లతో పరిచయం ఏర్పడిందని తేలింది. వారి నుంచి రాజశేఖర్ 2022లో తుపాకీ తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి మరో నాలుగు తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకున్నాం." - పి.జగదీష్, అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ
Most Gun License Holders in YSR Kadapa District: మరోవైపు ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లు దగ్గర నుంచి అరాచక శక్తులు, కబ్జాదారులు, కిరాయి రౌడీలు గూండాలు దాకా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ సొంత జిల్లా వైఎస్సార్ కడపలో ఎడాపెడా తుపాకీ లైసెన్స్లు ఇచ్చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతల సన్నిహితులు, అనుచరులతో పాటు వారి ముఠాల్లోని సభ్యులు, ఆ పార్టీ ఛోటా నాయకులకు సైతం పప్పుబెల్లాల్లా పంచేశారు. చివరకు ఒక పంచాయతీ కార్యదర్శికి, ఛోటా మైనింగ్ వ్యాపారికీ ఇచ్చేశారంటే ఏ స్థాయిలో అరాచకం రాజ్యం ఏలిందో అర్థమవుతుంది.
వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి అనుచరులకు, పార్టీ నాయకులకు విచ్చలవిడిగా ఇచ్చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తుపాకీ లైసెన్సులు పొందినవారిలో ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. వారిలో కొందరు హోదా, దర్పం ప్రదర్శించేందుకు ఎక్కువమంది బెదిరింపులు, వసూళ్లు, ప్రత్యర్థులపై దాడులకు ఉపయోగిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఇచ్చినవి, అంతకుముందువి కలిపి జిల్లాలో ప్రస్తుతం 854 మందికి తుపాకీ లైసెన్సులుంటే వారిలో 25 మంది వరకు హత్యకేసుల్లో నిందితులున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
సినీఫక్కీలో దోపిడీకి యత్నం - బెడిసికొట్టిన వ్యూహం
పోలీసు ఇలాఖాలో ఆయుధాలు మాయం.. తుపాకీ బ్యారెళ్ల స్థానంలో పైపులు!