'పీఎం స్వనిధి'లో వెనుకబడిన అనంతపురం జిల్లా - లక్ష్యాల సాధనలో కొరవడిన పురోగతి
PM SVANidhi Scheme : పీఎం స్వనిధి పథకం అమలులో అనంతపురం జిల్లా వెనుకబడింది. రాష్ట్రానికి 7 అవార్డులు రాగా అందులో కడప 3వ ర్యాంకు సాధించింది. కానీ అనంతపురం ఏ విభాగంలోనూ నిలవలేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:16 PM IST
పీఎం స్వనిధి పథకం లక్ష్యాలను సాధించడంలో అనంతపురం జిల్లా వెనుకపడింది. డిజిటల్ సేవలు, రుణాల పంపిణీ తదితర ప్రమాణాల ఆధారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నగరాలు, పట్టణాలు, స్థానిక సంస్థలకు ర్యాంకులు ప్రకటించగా, రాష్ట్రానికి ఏకంగా 7 అవార్డులు దక్కాయి. ఇందులో పొరుగునున్న కడప సైతం పీఎం-స్వనిధి పథకం బాగా అమలు చేసిన నగరాల్లో మూడో ర్యాంకు దక్కించుకుంది. జిల్లా మాత్రం ఎందులోనూ నిలువలేకపోయింది.
వీధి వ్యాపారులకు దన్నుగా : వీధి వ్యాపారులకు దన్నుగా నిలిచేందుకు పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ(మెప్మా) పరిధిలో పీఎం స్వనిధి పథకాన్ని 2020లో కేంద్రం ప్రారంభించింది. దీనికింద వరుసగా మొదట రూ.10 వేలు, తర్వాత రూ.20 వేలు, అనంతరం రూ.50 వేల వరకు రుణ తోడ్పాటు ఇస్తారు. మొదట తీసుకున్న మొత్తాలను సక్రమంగా చెల్లిస్తేనే రెండో, మూడో దశకు అర్హత సాధిస్తారు. ఆ ప్రకారం 2020 నుంచి 2024 వరకు జిల్లాలో అనంత నగరంతో పాటు అయిదు పురపాలికల్లో 1.0లో మొదటి దశలో 20,152 మందికి రూ.20.15 కోట్ల రుణాలు ఇచ్చారు. రెండో దశలోకి అందరూ వెళ్లి ఉంటే రూ.40.30 కోట్ల రుణాలు పొందే అవకాశం ఉండగా కేవలం 7,983 మందికి రూ.15.97 కోట్లు, మూడో విడతలో 1838 మంది రూ.9.19 కోట్లు మాత్రమే పొందారు.
5302 మందికి రూ.7.95 కోట్లు : 2.0లో భాగంగా డిసెంబరు 2025 నుంచి 2026 నవంబరు వరకు 5302 మందికి రూ.7.95 కోట్లు, రెండో దశలో 2,405 మందికి రూ.6.01 కోట్లు, మూడో దశలో 1567 మందికి రూ.7.84 కోట్ల రుణాలు ఇచ్చారు. కొత్తగా అవకాశం కల్పించిన వారిలో మొదట 6089 మందికి 5302, రెండోసారి 10,438కి 2405, మూడోసారి 5,167 మందికి 1,567 మాత్రమే ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు.
దీనిపై మెప్మా పీడీ విశ్వజ్యోతి స్పందిస్తూ పరిస్థితిని, పథకం తీరును సమీక్షించుకుని లోపాలను సవరించుకుంటామని మరింత మందికి పథకాన్ని చేరువచేస్తామని తెలిపారు. క్రెడిట్ కార్డుల సంఖ్యనూ పెంచుతాం అని అన్నారు.
మొత్తంగా ఇలా
|ప్రాంతం
|క్రెడిట్ కార్డుల లక్ష్యం
|ఇచ్చింది
|అనంతపురం
|974
|28
|గుంతకల్లు
|497
|8
|గుత్తి
|272
|2
|కళ్యాణదుర్గం
|116
|3
|రాయదుర్గం
|109
|5
|తాడిపత్రి
|387
|5
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