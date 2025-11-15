టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్వో మృతిని హత్యగా నిర్ధరిస్తూ కేసు
అనుమానాస్పద స్థితిలో ఏవీఎస్వో వై.సతీష్కుమార్ మృతి - పరకామణిలో డాలర్ల చోరీ కేసు నిందితులే హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 10:32 AM IST
Anantapur District Gutthi GRP Police Case Filed on Satish Kumar Death : టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్వో సతీష్కుమార్ మృతిని హత్యగా నిర్ధరిస్తూ అనంతపురం గుత్తి జీఆర్పీ పోలీసు స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. మృతుని బంధువుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు ఫైల్ చేశారు. పరకామణిలో డాలర్ల చోరీ కేసు నిందితులే హత్య చేసినట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. తిరుమల పరకామణిలో చోరీకి పాల్పడ్డ కేసులో ఫిర్యాదుదారైన అప్పటి అసిస్టెంట్ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ (ఏవీఎస్వో) వై.సతీష్కుమార్ శుక్రవారం అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందారు. ఈ కేసులో తిరుపతిలో సీఐడీ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యేందుకు రైలులో బయలుదేరిన ఆయన శవమై తేలారు.
ప్రస్తుతం గుంతకల్లు రైల్వేలో సీఐగా ఉన్న సతీష్కుమార్ గతంలో టీటీడీ ఏవీఎస్వోగా పనిచేశారు. పరకామణి కేసులో ఈ నెల 6న సీఐడీ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. శుక్రవారం మళ్లీ విచారణకు హాజరయ్యేందుకు గురువారం అర్ధరాత్రి గుంతకల్లు నుంచి తిరుపతికి రైలులో బయలుదేరారు. తాడిపత్రి మండలం కోమలి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో పట్టాల పక్కన శుక్రవారం ఉదయం విగతజీవిగా కనిపించారు.
అసలేం జరిగిందంటే : తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో ఫిర్యాదుదారు సతీశ్కుమార్ మృతి చెందడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ప్రస్తుతం గుంతకల్లు రైల్వేలో GRP ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్న సతీష్ తాడిపత్రిలో రైల్వే ట్రాక్పై అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. పరకామణి కేసులో తిరుపతికి వాయిదాకు వెళ్తుండగా చంపేశారని బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీని వెనుక వైఎస్సార్సీపీ పెద్దల హస్తం ఉందనిపిస్తోందని కూటమి నేతలు ఆక్షేపించారు.
తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసుపై ముమ్మర విచారణ జరుగుతున్న వేళ ఫిర్యాదుదారు సతీశ్ అనుమానస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండకు చెందిన సతీశ్ 2015-19 మధ్య పద్మావతి ఆలయ అసిస్టెంట్ విజిలెన్స్ ఇన్స్పెక్టర్గా విధులు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం గుంతకల్లు రైల్వేలో GRP ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే సీనియర్ అసిస్టెంట్ రవికుమార్ తిరుమల పరకామణిలో చోరీ చేశారని సతీశ్ 2023 ఏప్రిల్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
రైల్వే ట్రాక్పై విగతజీవిగా : హుండీ సొమ్ము లెక్కింపు సమయంలో రవికుమార్ చోరీ చేసినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. సతీశ్ ఫిర్యాదుతో 2023 మే 30న విజిలెన్స్ అధికారులు రవికుమార్పై ఛార్జ్షీట్ ఫైల్ చేశారు. అయితే 2023 సెప్టెంబర్ 9న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు లోక్అదాలత్లో రాజీ చేయించారు. కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక పరకామణి వ్యవహారం మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చింది. కేసుని మళ్లీ విచారించాలని హైకోర్టు సీఐడీని ఆదేశించింది. సీఐడీ అధికారులు పలువురిని ప్రశ్నిస్తున్నారు. సతీశ్ తాడిపత్రి వద్ద రైల్వే ట్రాక్పై మరణించడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ముఖంపైన పెద్ద గాయాలు, మెదడు బయటకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో క్లూస్ టీమ్, డాగ్ స్క్వాడ్ ఘటనాస్థలికి చేరుకుని విచారణ చేశాయి. సతీశ్ మృతదేహాన్ని అనంతపురం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.
పరకామణి కేసు ఫిర్యాదుదారు సతీష్ది హత్యే! - ప్రాథమికంగా నిర్ధరించిన వైద్యులు