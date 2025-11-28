15 రోజుల్లో అరటి పంటకు ధరలు పెరుగుతాయి - రైతులు ఆందోళన చెందొద్దు: అనంత కలెక్టర్
అరటి పంట ధరలుపై అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ఆనంద్ ప్రెస్మీట్ - నాణ్యమైన అరటి దిగుబడి సాధించడానికి నిపుణులతో రైతులకు శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నట్లు వెల్లడి
Published : November 28, 2025 at 8:20 PM IST
Anantapur District Collector on Banana Crop Prices: అనంతపురం జిల్లాలో గత కొద్ది రోజులుగా అరటి పంటలకు ధరలు లేక రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవల కిలో అరటి ధర కేవలం రూ.1కి పడిపోయింది. దీంతో చేసేది లేక కొంతమంది రైతులు తమ పంటను పశువులు, గొర్రెలకు మేతగా పడేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై స్పందించిన ప్రభుత్వం రైతులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఎగుమతి వ్యాపారులతో సమావేశాలు నిర్వహించి పంటకు రావాల్సిన ధరలపై చర్చలు చేస్తోంది.
రానున్న 15 రోజుల్లో అరటి పంటకు ధరలు పెరగనున్నాయని రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ఆనంద్ చెప్పారు. అనంతపురం కలెక్టరేట్లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన కలెక్టర్ ఆనంద్ రైతులు నాణ్యమైన అరటి దిగుబడి సాధించడానికి నిపుణులతో శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 150 గ్రామాల్లో అరటి సాగు చేస్తున్నారని ఆయా గ్రామాల్లో ఎక్కడికక్కడ రైతులు తమ అరటి పంటని ఎగుమతి చేసేందుకు అనుకున్న స్థాయిలో నాణ్యత సాధించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
ఎగుమతి వ్యాపారులతో సంప్రదింపులు చేస్తున్నామని, ప్రస్తుతం రెండో పంట అయినందున నాణ్యత తగ్గి, ధర రావడం లేదని కలెక్టర్ అన్నారు. వచ్చే నెల నుంచి మొదటి పంట చేతికి వస్తోందని దీన్ని నేరుగా ముంబయి పోర్టుకు తరలించి, అక్కడి నుంచి విదేశాలకు పంపేలా వ్యాపారులతో సంప్రదింపులు చేస్తున్నామని కలెక్టర్ వెల్లడించారు. రైలు ద్వారా ముంబయి పోర్టుకు పంపితే రవాణా ఖర్చులు తగ్గుతాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నందున రైల్వే అధికారులను సంప్రదించి రేక్లు ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళిక చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ చెప్పారు.
రైతులు నాణ్యమైన అరటి దిగుబడి సాధించడానికి నిపుణులతో శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నాం. జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతులు అరటిని ఎగుమతి అనుకున్న స్థాయిలో నాణ్యత సాధించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఎగుమతి వ్యాపారులతో సంప్రదింపులు చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం 2వ పంట కావడం వల్ల నాణ్యత తగ్గి, ధర రావడం లేదు. వచ్చే నెల నుంచి మొదటి పంట చేతికి వస్తోంది. ఆ పంటను నేరుగా ముంబై పోర్టుకు తరలించి అక్కడి నుంచి విదేశాలకు పంపేలా వ్యాపారులతో సంప్రదింపులు చేస్తున్నాం. -ఆనంద్, అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్
పెట్టుబడి రాని దయనీయ దుస్థితి: గతంలో ఎన్నడూలేని విధంగా అరటి రైతులు నష్టాలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. కనీసం పెట్టుబడి రాని దయనీయ దుస్థితి ఏర్పడింది. పండించిన పంటకు మద్దతు ధర లేకుండా పోయింది. దిగుబడిని కొనేవారు కరవయ్యారు. గతంలో వ్యాపారులు పొలం వద్దకు వచ్చి తమకే అరటి గెలలు విక్రయించాలని ముందే డబ్బులు చెల్లించేవారు. ఇప్పుడు వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్లి ఎంతో కొంత ఇచ్చి తీసుకోవాలని వేడుకున్నా ఫలితం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
