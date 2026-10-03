ఏపీలో 'రిలయన్స్' రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులకు ప్రణాళిక: అనంత్ అంబానీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1 ట్రిలియన్(రూ.లక్ష కోట్ల) పెట్టుబడితో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ఆర్ఐఎల్ ప్రణాళికలు రచిస్తోందని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 4:07 PM IST
Anant Ambani Says RIL Plans RS. 1 Trillion Biogas Venture in Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1 ట్రిలియన్ (రూ.లక్ష కోట్ల) పెట్టుబడితో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ఆర్ఐఎల్ ప్రణాళికలు రచిస్తోందని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ అన్నారు. రాబోయే కొన్నేళ్లలో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 3 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నారు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కు 600 బిలియన్ల (రూ.60 వేల కోట్ల) ఆదాయం సమకూరుతుందని తెలిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, రైతులతో కలసి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ (ISA) ఏర్పాటు చేయడం రిలయన్స్కు గర్వకారణమన్నారు. తమపై ఎంతో నమ్మకం ఉంచి ఈ చారిత్రక ప్రాజెక్ట్లో భాగస్వాముల్ని చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో హార్టికల్చర్ హబ్, ఐఎస్ఏల శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో అనంత్ అంబానీ ప్రసంగించారు.
రూ.60,000 కోట్ల ఆదాయం : ఆహార భద్రతను నిర్ధారించే దేశ రైతులు ఇప్పుడు ఇంధన భద్రతను కూడా బలోపేతం చేస్తారని అనంత్ అంబానీ తెలిపారు. తద్వారా ఇంధన రంగంలో భారతదేశాన్ని స్వయం సమృద్ధిగా మారుస్తారని అన్నారు. అందుకే, రాష్ట్రంలో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి రూ. 1 ట్రిలియన్ పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం కల్పించినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతోందన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు 3 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని, రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాలలో రాష్ట్రానికి రూ.60,000 కోట్ల ఆదాయాన్ని తెస్తాయని వెల్లడించారు.
11 లక్షల ఉద్యోగాలు : చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానం రాష్ట్రాన్ని పెట్టుబడులకు గమ్యస్థానంగా మార్చిందని అనంత్ అంబానీ తెలిపారు. 2024 జూన్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూ.14 లక్షల కోట్లకుపైగా పెట్టుబడులకు సంబంధించిన 388 మెగా ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. వాటితో 11 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నారు. అందులో మూడింట ఒక వంతు రాయలసీమకు కేటాయించబడుతున్నాయని గుర్తు చేశారు. ఏపీ స్వర్ణాంధ్ర-2047 ప్రయాణంలో రిలయన్స్ భాగస్వామి కావడాన్ని గర్వకారణంగా భావిస్తున్నాం అని అనంత్ అంబానీ తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు.
ఏపీ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం : దేశ యువత వ్యవసాయాన్ని కూడా ఓ వృత్తిగా భావించి, సాగును ఎంచుకుని, నేనూ రైతును అని చెప్పుకునే విధంగా ISA పని చేస్తుందని చెప్పారు. 2024 తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తోందన్న అనంత్ అంబానీ, ఆ వృద్ధిలో తామూ భాగస్వామ్యం అయినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా తనను ఆంధ్ర బిడ్డగా భావించాలని రాష్ట్రానికి అందించాల్సిన సహకారంపై మార్గనిర్దేశం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబును అనంత్ అంబానీ కోరారు. ప్రసంగం అనంతరం ఆయన్ను నిర్మలా సీతారామన్, చంద్రబాబు అభినందించారు.
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