నన్ను ఆంధ్ర బిడ్డగా భావించండి - ఏపీ అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తోంది: అనంత్ అంబానీ
రాయలసీమ ఉద్యానహబ్, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో రిలయన్స్ భాగస్వామ్యం కావడం గర్వంగా ఉందని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ అన్నారు. మదనపల్లెలో ఉద్యానహబ్, ఐఏఎస్ఏ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 3:00 PM IST
Anant Ambani Speech at Madanapalle : రాయలసీమ ఉద్యానహబ్, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ (ఐఎస్ఏ)లో రిలయన్స్ భాగస్వామ్యం కావడం గర్వంగా ఉందని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ అన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో ఉద్యాన హబ్, ఐఏఎస్ఏ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా అనంత్ అంబానీ మాట్లాడుతూ, ఈ చరిత్రాత్మక కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కల్పించి రిలయన్స్పై నమ్మకం ఉంచినందుకు సీఎం చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఐఎస్ఏకు తమ సంస్థ పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని చెప్పారు. వ్యవసాయ రంగంలో దిగుబడులు పెంచాలని తన తాత, దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్త ధీరూబాయి అంబానీ అనుకున్నారని అనంత్ అంబానీ చెప్పారు. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏర్పాటుతో 25 ఏళ్ల తర్వాత ఆయన కల నెరవేరుతుందని తాను భావిస్తున్నానని చెప్పారు. ISA ద్వారా రిలయన్స్ సంస్థ చేపట్టనున్న నాలుగు ఆచరణాత్మక మార్గాలను వివరించారు. వాటి ద్వారా రైతులకు ఎలాంటి మేలు జరగనుంది, వారికి చేయూత అందించి పైకి ఎలా తీసుకువస్తామనే వివరాలను వెల్లడించారు.
ఏపీ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం : దేశ యువత వ్యవసాయాన్ని కూడా ఓ వృత్తిగా భావించి, సాగును ఎంచుకని, నేనూ రైతును అని చెప్పుకునే విధంగా ISA పని చేస్తుందని చెప్పారు. 2024 తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తోందన్న అనంత్ అంబానీ, ఆ వృద్ధిలో తామూ భాగస్వామ్యం అయినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా తనను ఆంధ్ర బిడ్డగా భావించాలని రాష్ట్రానికి అందించాల్సిన సహకారంపై మార్గనిర్దేశం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబును అనంత్ అంబానీ కోరారు. ప్రసంగం అనంతరం ఆయన్ను నిర్మలా సీతారామన్, చంద్రబాబు అభినందించారు.
"దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి నిర్మలాసీతారామన్ ఎన్నో ప్రణాళికలు చేశారు. పంచాయతీల బలోపేతానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. ఈ చరిత్రాత్మక కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించిన చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు. గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్కు శంకుస్థాపన సంతోషంగా ఉంది. ప్రపంచానికి భారత్ అనేకమంది సీఈవోలను పంపించింది. రాబోయే కాలంలో రైతులను సీఈవోలుగా చూడాలి. ఆంధ్రభూమి స్వర్ణభూమిగా మారుతోంది. వికసిత్ భారత్ సాకారంలో యువత పాత్ర కీలకం. గాంధీ జయంతి రోజున మదనపల్లెలో చరిత్రాత్మక కార్యక్రమానికి శంకుస్థాపన శుభదాయకం. శాస్త్రి జై జవాన్, జై కిసాన్ పిలుపునిస్తే అటల్ జీ జైవిజ్ఞాన్ మోదీ జై అనుసంధాన్కు పిలుపునిచ్చారు. ఒకే గొడుకు కిందకు జై జవాన్, జై కిసాన్, జై విజ్ఞాన్, జై అనుసంధాన్. సరికొత్త పరిశోధనలతో దేశం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. యువత నుంచి మరిన్ని ఆవిష్కరణలకు ఆస్కారం ఉంది. గ్రీన్ హౌస్ టెక్నాలజీ ప్రముఖ పాత్ర పోషించబోతోంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ భాగస్వామ్యం వహించడం ఆనందంగా ఉంది." - అనంత్ అంబానీ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్
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