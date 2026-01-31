ETV Bharat / state

వైభవంగా ప్రారంభమైన 'అనకాపల్లి ఉత్సవం' - ముత్యాలంపాలెం బీచ్ వేదికగా ఉత్సవాలు

అనకాపల్లి ఉత్సవాలను ప్రారంభించిన నాయకులు, అధికారులు - బీచ్ ఆడియో, వీడియో విజువల్ పాటను ఆవిష్కరణ - విశేషంగా ఆకట్టుకున్న బొమ్మలు వేషాలు, తప్పెటగుళ్ళు - ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్థానిక వంటకాలతో స్టాల్స్​

Anakapalle Utsav 2026 Has Started
Anakapalle Utsav 2026 Has Started (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 12:03 PM IST

3 Min Read
Anakapalle Utsav 2026 Has Started : అనకాపల్లి జిల్లాగా ఏర్పడిన తర్వాత తొలిసారిగా నిర్వహిస్తున్న 'అనకాపల్లి ఉత్సవం' శుక్రవారం (30-01-26) అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. జిల్లాలోని అచ్యుతాపురం మండలం కొండకర్ల ఆవ, అనకాపల్లి, పరవాడ మండలం ముత్యాలమ్మపాలెం ప్రాంతాల్లో రెండురోజుల పాటు వేర్వేరుగా జరిగే ఈ ఉత్సవాలను, శాసన సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు, ఎక్సైజ్‌ శాఖ, జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, హోం మంత్రి అనితతో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు.

ప్రారంభమైన అనకాపల్లి ఉత్సవాలు : అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ముత్యాలంపాలెం బీచ్​లో అంగరంగ వైభవంగా అనకాపల్లి ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అనకాపల్లి ఉత్సవ్ కార్యక్రమాన్ని ముత్యాలంపాలెం బీచ్​లో జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, పర్యటాక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ , హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, శాసనశభాపతి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు, పార్లమెంట్ సభ్యులు సి ఎం రమేశ్​, జిల్లా కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్, ఎస్ పి తుహిన్ సిన్హా, శాసనసభ్యులు పంచకర్ల రమేశ్​ బాబు, బత్తుల తాతయ్య బాబు, గండి బాబ్జీ, మల్ల సురేంద్ర, బాలాజీతో పాటు ఇతర నాయకులు పాల్గొని ప్రారంభించారు. ఉత్సవాలను ప్రారంభించి, ముత్యాలంపాలెం బీచ్ ఆడియో వీడియో విజువల్ పాటను కూడా ఆవిష్కరించారు.

వైభవంగా ప్రారంభమైన 'అనకాపల్లి ఉత్సవం' - ముత్యాలంపాలెం బీచ్ వేదికగా ఉత్సవాలు (ETV)

బొమ్మలు వేషాలు, తప్పెటగుళ్లు : అనకాపల్లి జిల్లా ఉత్సవాల కార్యక్రమంలో భాగంగా ముత్యాలంపాలెం బీచ్, పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. బొమ్మలు వేషాలు, తప్పెటగుళ్లు, సంస్కృతి కార్యక్రమాలను ఈ ఉత్సవాల్లో ఏర్పాటు చేశారు. సృజనాత్మక పర్యాటకంలో ముత్యాలంపాలెం బీచ్ ఒక మంచి పర్యాటక ప్రదేశంగా ప్రసిద్ధి చెందుతుంది. ఉత్సవాల్లో భాగంగా లోకల్ వంటకాల అంశాలలో ఏర్పాటుచేసిన స్టాల్స్​లలో అనేక మంది ప్రజలు, విద్యార్థులు భాగస్వామ్యులయ్యారు. జిల్లాలో గల స్థానిక ఉత్పత్తులైన మాడుగుల హల్వా, మత్స్యకారుల బోటు ప్రదర్శనలు, స్థానిక సంప్రదాయ వంటలతో ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్ పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.

సంప్రదాయ వంటలు, ఏటికొప్పాక బొమ్మల ప్రదర్శన : ఈ సందర్భంగా మంత్రులు మాట్లాడుతూ, జిల్లాలో ఎన్నో విశిష్టతలు ఉన్నాయని వాటిని ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఈ ఉత్సవాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని చెప్పారు. వైఎస్సార్​సీపీ పాలనలో ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారని, అది మరిచిపోయేలా వారాంతంలో కుటుంబంతో సహా ఆనందంగా గడపాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కొండకర్ల ఆవలో నేతలు, అధికారులు బోటు షికారు చేశారు. ఫుడ్‌ స్టాల్స్, సంప్రదాయ వంటలు, ఏటికొప్పాక బొమ్మల ప్రదర్శనను తిలకించారు.

పూలతో ఫ్లవర్‌షో : అనకాపల్లి బెల్లం మార్కెట్‌లో కడియం, బెంగళూరు, పశ్చిమ బెంగాల్‌ నుంచి తీసుకొచ్చిన పూలతో ఫ్లవర్‌షో ఏర్పాటు చేశారు. ముత్యాలమ్మపాలెం బీచ్‌లో గీతామాధురి, అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్‌ స్టేడియంలో గాయని సునీతల గీతాలాపనలు అలరించాయి. కార్యక్రమంలో అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేశ్, ఎమ్మెల్యేలు కొణతాల రామకృష్ణ, పంచకర్ల రమేశ్​బాబు, సుందరపు విజయ్‌కుమార్, కలెక్టర్‌ విజయకృష్ణన్, వీఎంఆర్‌డీఏ కమిషనర్‌ తేజ్‌భరత్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

హౌస్ బోట్లు, ఫుడ్ స్టాల్సు : కొల్లేరు తర్వాత అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు అయిన కొండకర్ల ఆవ వేడుకలకు ప్రధాన వేదికగా నిలవనుంది. స్వాగత ద్వారాలు, సెల్ఫీ పాయింట్లు, ఫ్లోటింగ్ జెట్టి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. కొండకర్ల ఆవ వద్ద రబ్బరు వంతెనను అందమైన పువ్వులతో, చెక్కలతో ముస్తాబు చేశారు. హౌస్ బోట్లు, ఫుడ్ స్టాల్సు, పువ్వుల ప్రదర్శన, ఆవ చరిత్రను వివరించే గైడ్లు ఇలా సకల ఏర్పాట్లతో ఉత్సవ శోభ కనిపిస్తోంది. అనకాపల్లి ఉత్సవాల్లో భాగంగా కొండకర్ల ఆవ వద్ద కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ పడవుల్లో విహారం చేయటంపై పర్యాటకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాము చాలా గొప్ప అనుభూతి పొందామని పర్యటకులు అంటున్నారు. మరికొన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తే ఇక్కడకు వచ్చే వారి సంఖ్య పెరుగుతుందని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

