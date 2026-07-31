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మరణంలో కనీస గౌరవం - ఉచితంగా 'దేవా సోషల్ సర్వీస్' అంత్యక్రియలు

అనాథ శవాలకు దహన సంస్కారాలు చేస్తున్న తరుణ్‌ దేవా - మార్చురీ నుంచి అంత్యక్రియల వరకు అన్నీ తానై ఖననం - ఉత్తరాంధ్రలోని 10 జిల్లాల్లో అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు

Anakapalli Tarun Deva selfless service for last rites of 2000 orphaned bodies
Anakapalli Tarun Deva selfless service for last rites of 2000 orphaned bodies (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 1:55 PM IST

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YUVA STORY ON DEVA SOCIAL SERVICE LAST RITES OF ORPHAN BODIES IN ANAKAPALLE : సినిమాలు, షికార్లతో కాలం గడిపే నేటి యువతకు భిన్నంగా, మానవత్వానికి మారుపేరుగా నిలుస్తున్నాడు అనకాపల్లికి చెందిన తరుణ్ దేవా. కష్టకాలంలో కన్నవారే దూరమయ్యే ఈ రోజుల్లో దిక్కులేకుండా మరణించిన అనాథ శవాలకు కులమతాల బేధాలు లేకుండా దహన సంస్కా రాలు చేస్తూ, రియల్ హీరో అనిపించుకుంటున్నాడు. కొవిడ్ కాలంలో అనాథ శవాలను చూసి చలించిపోయాడు. ఆస్పత్రి మార్చురీ నుంచి శ్మశాన వాటిక వరకు కుటుంబ సభ్యుడిగా దగ్గరుండి అంత్యక్రియలు చేస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు 2 వేలకు పైగా అనాథ శవాలను ఖననం చేస్తూ, పోలీసుల ప్రశంసలు సైతం అందుకున్నాడు తరుణ్ దేవా.

కళ్లెదుటే కరోనా మరణాలు. ఆ మృతదేహాలను ఎవరూ తీసుకెళ్లకపోవటం. బంధువులు వస్తే దహన సంస్కారాలకు వేలల్లో డిమాండ్ చేస్తున్న దారుణ పరిస్థితులు. ఆ యువకుడి గుండెను మెలిపెట్టాయి. 2021లో కొవిడ్ ఐసోలేషన్‌లో ఉండి ఆ దృశ్యాలను చూసిన అనకాపల్లికి చెందిన 26 ఏళ్ల తరుణ్ దేవా జీవితం కొత్త మలుపు తిరిగింది. మరణంలోనూ మనిషికి కనీస గౌరవం దక్కాలనే ఉద్దేశంతో "దేవా సోషల్ సర్వీస్" సంస్థను స్థాపించాడు. అనాథ మృతదేహాలకు ఉచితంగా అంత్యక్రియలు చేయడం ప్రారంభించాడు ఆ యువకుడు.

"దేవా సోషల్ సర్వీస్ వ్యవస్థాపకుడు తరుణ్ చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు అద్భుతం. పోలీసుల సమన్వయంతో వేలాది అనాథ శవాలకు గౌరవప్రదంగా దహన సంస్కారాలు నిర్వహిస్తూ సమాజంలో మానవత్వాన్ని చాటుతున్నాడు. మరణించిన వారికి చివరి క్షణాల్లో దిక్కుగా నిలుస్తున్న తరుణ్‌ను చూసి మేము ఎంతో స్ఫూర్తి పొందాం. ఇలాంటి యువకుడి సేవలు అందరికీ ఆదర్శప్రాయం." - ఆనంద్, సోషల్ సర్వీస్

నేటి యువత సెల్​ఫోన్లు, డ్రగ్స్​, గంజా వైపు పెడదోవ పడుతున్న తరుణంలో, తరుణ్ దేవా మాత్రం సామాజిక సేవకు అంకితమయ్యాడు. అనకాపల్లి, విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, అల్లూరి సహా పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటివరకు సుమారు 2,000కు పైగా అనాథ మృతదేహాలకు దహన సంస్కరాలు నిర్వహించాడు. ఇలా వందలాది మృతదేహాలకు వారి సంప్రదాయ మత ఆచారాలు ప్రకారం అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తూ తన మానవత్వాన్ని చాటుకుంటున్నాడు.

"దేవా సోషల్ సర్వీస్ సంస్థ ద్వారా తరుణ్ వేలాది అనాథ మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు నిర్వహించడం అభినందనీయం. కొవిడ్ సమయం నుంచి మా పోలీసు సిబ్బంది ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా తరుణ్ వెంటనే స్పందిస్తున్నాడు. ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా, తన సొంత ఖర్చులతోనే ఆ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు చేస్తున్నాడు. అనాథల పట్ల అతను చూపిస్తున్న మానవత్వం ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శం." - పాపి నాయుడు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ పాడేరు

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అనాథల మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు- పేదింటి యువతులకు పెళ్లిళ్లు- సామాజిక సంస్థ నిస్వార్థసేవ

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THARUN DEVA FROM ANAKAPALLE
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