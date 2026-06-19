చెరకు రైతులకు శుభవార్త - మార్కెట్లోకి 'అశ్విని', 'బుద్ధ' కొత్త వంగడాలు
అనకాపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తల ఘనత - అధికారికంగా 'అశ్విని', 'బుద్ధ' రకాలను విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - తెగుళ్లను, నీటి ఎద్దడిని సమర్థవంతంగా తట్టుకునే శక్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 9:53 AM IST
New Sugarcane Varieties : చెరకు పండించే రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక శుభవార్త చెప్పింది. తెగుళ్లు, నీటి కొరతతో ఇబ్బంది పడే రైతుల కష్టాలను తీర్చేందుకు రెండు సరికొత్త చెరకు వంగడాలను (విత్తనాలను) మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. అనకాపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో శ్రమించి ఈ అరుదైన వంగడాలను సృష్టించారు. వాటి పేర్లు 'అశ్విని', 'బుద్ధ'. ఈ రెండు అద్భుతమైన వంగడాల పూర్తి వివరాలను పరిశోధనా కేంద్రం ఏడీఆర్ సీహెచ్ ముకుందరావు, చెరకు ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డి.ఆదిలక్ష్మి అధికారికంగా వెల్లడించారు.
రైతుల కష్టాలకు చెక్ : చెరకు సాగులో రైతులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దానికి తోడు వాతావరణ మార్పులు రైతులను దెబ్బతీస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎర్రకుళ్లు తెగులు, నీటి ఎద్దడి తీవ్ర నష్టాలను మిగులుస్తున్నాయి. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేలా శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాలు చేశారు. అందులో భాగంగానే ఈ రెండు కొత్త రకాలను రూపొందించారు. ఈ వంగడాలతో రైతులకు భారీ లాభాలు వస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
'అశ్విని' రకం ప్రత్యేకతలు : ఈ వంగడాన్ని రాష్ట్రస్థాయిలో అధికారికంగా విడుదల చేశారు. దీనికి ఎన్నో అద్భుతమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి. 87ఏ298, 87ఏ380 అనే రెండు రకాలను సంకరం (క్రాస్) చేసి దీనిని సృష్టించారు. ఈ చెరకు బెల్లం తయారీకి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అలాగే రసం తీసుకోవడానికి, నేరుగా గెడల రూపంలో తినడానికి కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇది నీటి ఎద్దడిని (కరవును) సులభంగా తట్టుకుంటుంది. చెరకును నాశనం చేసే పసుపు ఆకు తెగులు, ఎర్రకుళ్లు తెగులు దీని దరిచేరవు. ఇది స్వల్పకాలిక రకం. నాటిన కేవలం పది నెలల్లోనే పంట పక్వానికి వస్తుంది. హెక్టారుకు 135 నుంచి 140 టన్నుల భారీ దిగుబడి వస్తుంది. దీని ద్వారా ఏకంగా 17.5 టన్నుల పంచదార లేదా 16 టన్నుల బెల్లం ఉత్పత్తి అవుతుంది. రైతులు ప్రస్తుతం వాడుతున్న 2003వి46 (భరణి) రకానికి ఇది అత్యుత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది.
'బుద్ధ' రకం విశేషాలు : బుద్ధ రకానికి జాతీయ స్థాయిలో చాలా మంచి గుర్తింపు దక్కింది. అందుకే జాతీయ స్థాయిలో ఈ వంగడాన్ని విడుదల చేశారు. ఇది కేవలం మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు (ఏపీ, తెలంగాణ) మాత్రమే కాదు, పక్కనే ఉన్న తమిళనాడు వాతావరణానికి కూడా చాలా అనుకూలం. ఈ రకం వంగడంపై అనకాపల్లి పరిశోధనా కేంద్రంలో శాస్త్రవేత్తలు 12 ఏళ్ల పాటు నిరంతర పరిశోధనలు చేశారు. ఆ సుదీర్ఘ శ్రమకు దక్కిన ప్రతిఫలమే ఈ 'బుద్ధ'. కోఏ 89101, ఐఎస్హెచ్ 69 రకాలను సంకరం చేసి దీనిని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించారు. ఈ రకానికి పిలకలు చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి. ప్రమాదకరమైన ఎర్రకుళ్లు తెగులును ఇది సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటుంది. ఇది కూడా ఒక స్వల్పకాలిక రకమే. నాటిన పది నెలల్లోనే చేతికి వస్తుంది. హెక్టారుకు సుమారు 130 టన్నుల దిగుబడిని ఇస్తుంది. ఈ చెరకు ద్వారా 17.5 టన్నుల పంచదార లేదా 15.5 టన్నుల బెల్లం సులభంగా పొందవచ్చు.
భవిష్యత్తుకు భరోసా : ఈ రెండు కొత్త వంగడాలు చెరకు రైతుల పాలిట నిజంగా ఒక వరంగా మారనున్నాయని అధికారులు అంటున్నారు. తక్కువ నీటితో, తెగుళ్ల బెడద లేకుండా, కేవలం పది నెలల్లోనే చేతికి రావడం వీటి అతిపెద్ద బలం. వీటి ద్వారా బెల్లం, పంచదార ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరిగి రైతులకు ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు చేకూరుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
చెరకులో పసుపు.. ఆకు తెగులును తట్టుకునే రకం రూపకల్పన!!
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