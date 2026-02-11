YUVA : ఈ యువ రచయిత చిన్న కవితలతో మొదలు పెట్టి సొంత పబ్లికేషన్ స్థాపించేశాడు
యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతూ పుస్తక రచయితగా మారిన కుర్రాడు - యువ రచయితలకు తోడుగా సొంత పబ్లికేషన్స్ ప్రారంభం - ఇప్పటి వరకు 25 పుస్తకాల ప్రచురణ - సినిమాల్లోకీ ప్రవేశించిన యువకుడు
Published : February 11, 2026 at 5:18 PM IST
KR Publications By Kondal Rao In Hyderabad : యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న కురాడు అనుకోకుండా రచయితగా మారాడు. అలా మారి ఏడు పుస్తకాలు రాయడమే కాకుండా, కొన్ని సినిమాల్లోనూ పని చేశాడు. అంతే కాకుండా తన లాంటి యువ రచయితలకు తోడుగా నిలిచేందుకు కె.ఆర్ పబ్లికేషన్స్ను ప్రారంభించాడు. ఈ యువ రచయిత పేరు కొండలరావు అడ్డగల్ల. అతని గురించి మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చిన్న చిన్న కవితల నుంచి పుస్తకం వరకు : కొండలరావు సొంత ఊరు తూర్పు గోదావరి జిల్లా, కొత్తపేట మండలం వాడపాలెం. తను ఆరో తరగతిలో ఉండగానే కుటుంబంతో కలిసి హైదరాబాద్కు వలస వచ్చాడు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి, ఇగ్నో ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో హిస్టరీలో పీజీ చేశాడు. తను రచయిత కావాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదన్న కొండలరావుకు చిన్న చిన్న కవితలు రాసే అలవాటు ఉంది. యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న సమయంలో ఇలా చిన్న చిన్న కవితలు రాసేవాడు. అప్పుడే తనకు ఒక పుస్తకం రాయాలని, దాన్ని తన అమ్మకు అంకితం ఇవ్వాలనే ఆలోచన వచ్చింది.
స్నేహితురాలి సాయంతో మొదటి పుస్తకం : కానీ అప్పటికి తనకు పుస్తకం పబ్లిష్ చేయడం? ప్రూఫ్ రీడింగ్ వంటి విషయాలు తెలియవు. దాంతో తన స్నేహితురాలి సాయం తీసుకున్నాడు. తన స్నేహితురాలికి అంతకు ముందే సొంత పుస్తకం పబ్లిష్ చేసుకున్న అనుభవం ఉంది. అలా ఆమె సాయంతో తన మొదటి పుస్తకం పబ్లిష్ అయ్యింది. కొండల రావు ఇప్పటి వరకు రాసిన ఏడు పుస్తకాలు రచించగా అందులో మూడు కవిత్వాలు. సమాజానికి దగ్గరగా ఉండే అంశాలను ఉదాహరణగా తీసుకుని తన కవితలు రాసినట్లు కొండల రావు చెబుతున్నాడు. రెండు కథల పుస్తకాలు, చివరిగా ఒక నవల రాసిన కొండల రావు, తనకు శ్రీ శ్రీ రచనలే స్ఫూర్తి అని చెప్పాడు. అలాగే యండమూరి వీరేంద్రనాథ్, గుర్రం జాషువా, దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ ఇలాంటి వారందరి రచనలు తనకు ఎంతో ఇష్టమంటున్నాడు.
"ప్రపంచం నిన్ను గుర్తుపెట్టుకోడానికి నువ్వేం స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడలేదు.
దేశంలో నీకో విగ్రహం పెట్టడానికి నువ్వేం స్వాతంత్ర సమరయోధుడివి కాదు.
రాష్ట్రం నిన్ను గుర్తించడానికి ప్రజాభివృద్ధి కోసం, భాష ఉనికి కోసం నువ్వు చేసింది ఏమీ లేదు.
నీ ఊరే నిన్ను ఊరేగించడానికి నువ్వు ఏ స్థానిక సమస్యలపై గళమెత్తింది లేదు.
మరెందుకు తల కిందులు అయిపోయి, నాకు ఏ గుర్తింపు లేదని మదన పడుతున్నావు.
నీ కుటుంబం లేదా నిన్ను ప్రేమించడానికి, నిన్ను కన్న తల్లిదండ్రులు లేరా నీలో ప్రతిభను గుర్తించడానికి,
నీవు కన్న బిడ్డలు లేరా నీ గుర్తులను కాపాడడానికి, అయినా ఎందుకంత కుములి పోతున్నావు.
సమాజాన్ని ఏదో ఉద్ధరిద్దామని నువ్వు వస్తే ఎవరూ గుర్తించడం లేదనా?
నిజంగా నువ్వు ఉద్ధరించడానికి వచ్చుంటే గుర్తింపు కోసమో, గుర్తుల కోసమో కుములి పోవు.
ఆశయం కోసం లక్ష్యం కోసం పోరాడతావు. వినిపిస్తుందా! నిన్నే! అర్థమవుతుందా! నిన్నే!
కేవలం అశయం కోసం, లక్ష్యం కోసం మాత్రమే పోరాడు." - కొండల రావు రాసిన బ్రతుకెరిగిన బాటసారి పుస్తకంలో కవిత
సొంత పబ్లికేషన్ ప్రారంభం : తను మొదటి పుస్తకం రాసిన సమయంలో సొంత పబ్లికేషన్ అంటూ ఏమీ లేదు. తను రాసిన మరో రెండు పుస్తకాలు ఇతరుల దగ్గర అచ్చు వేయించినవే అని చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది యువ రచయితలు తమ పుస్తకాలను కూడా ప్రచురించమని కోరడంతో కె.ఆర్ పబ్లికేషన్స్ను ప్రారంభించాడు. ఈ పబ్లికేషన్స్లో ఇప్పటి వరకు 25 పుస్తకాలను ప్రచురించారు. పబ్లిష్ అయితే చేస్తాం కానీ వాటిని విక్రయించడం ఎలా అనే సందేహం రావడంతో కె.ఆర్. వెబ్సైట్ను మొదలు పెట్టాడు కొండలరావు. ఈ https://www.krpublications.org/ వెబ్సైట్ ద్వారా తక్కువ కమీషన్తో యువ రచయితలు రాసిన పుస్తకాలను పాఠకులకు అందిస్తున్నాడు.
సినిమాల్లోనూ ప్రవేశం : కొండల రావు కేవలం పుస్తకాలు రాయడమే కాకుండా పలు సినిమాల్లో మాటలు కూడా రాశాడు. "కమిటీ కుర్రోళ్లు" అనే సినిమాలో మాటలు రాశాడు. అలాగే మరో మూడు సినిమాలకు రాశాడని తెలిపాడు. తన పబ్లికేషన్ ద్వారా కనీసం రెండు వందల పుస్తకాలు ప్రచురణ చేసి, యువ రచయితలను, పాఠకులను పెంచడం తన లక్ష్యం అని చెప్పాడు. అలాగే ముందు తరాల వారికి ఎంతో కొంత విలువలు నేర్పాలని అన్నాడు. అంతే కాకుండా మరిన్ని సినిమాలకు పని చేయడం తనకు ఇష్టమని తెలిపాడు.
