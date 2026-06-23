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పరామర్శకు వెళ్తూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు - ఆటోను ఢీకొన్న లారీ- ముగ్గురు మృతి

ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలంలో రోడ్డు ప్రమాదం - బంధువుల ఇంటికి వెళ్తూ ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితులు

Lorry And Auto Accident In Palnadu
Lorry And Auto Accident In Palnadu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 8:40 AM IST

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Lorry And Auto Accident In Palnadu: దుఃఖంలో ఉన్నవారిని ఓదార్చడానికి వెళ్తున్నవారిపై విధి పంజా విసిరింది. వేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ వారిని ఢీకొట్టింది. ప్రకాశం జిల్లా, సంతమాగులూరు మండలం వెల్లాలచెరువు వద్ద జరిగిన ఈ విషాదకరమైన ప్రమాదంలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

సంతమాగులూరు సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎం. పట్టాభిరామయ్య తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పల్నాడు జిల్లా సావల్యాపురం మండలం వేల్పూరుకు చెందిన పదిమంది బంధువులు సోమవారం ఉదయం ఆటో-రిక్షాలో బయలుదేరారు. వారు అదే జిల్లాలోని నాదెండ్ల మండలం సంక్రాంతిపాడులో ఉన్న తమ బంధువు ఒకరి దశదిన కర్మ కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యేందుకు వెళ్తున్నారు. వారి వాహనం ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం వెల్లాలచెరువు సమీపంలో వెళ్తుండగా, స్థానిక గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి జాతీయ రహదారిపైకి అకస్మాత్తుగా వేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ వారి వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది.

కంటి రెప్పపాటులో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు ప్రయాణికులు దావులూరి ఏడుకొండలు (60) ఎం. రమణమ్మ (55)అక్కడికక్కడే మరణించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన యలవర్తి సుబ్బాయమ్మ (56)ను నరసరావుపేటలోని ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా, చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందారు. గుట్ట సుబ్బాయమ్మ, ఎం. వెంకటరామయ్య, ఎం. సుబ్బాయమ్మ, బోయపాటి లక్ష్మీదేవి, బి. అనురాధ ఆటో డ్రైవర్ మీరావలి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలోని వివిధ ఆసుపత్రులలో చేర్పించారు. చిన్న యోగమ్మ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

మరణించిన వారిలో దావులూరి ఏడుకొండలు పాఠశాల విద్యా కమిటీ మాజీ చైర్మన్‌గా పనిచేశారు. పాఠశాల అభివృద్ధికి విద్యార్థులకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఆయన ఎంతో కృషి చేశారు. ముండ్రు సుబ్బాయమ్మ ఆమె భర్త వెంకటసుబ్బయ్య వ్యవసాయం ద్వారా జీవనోపాధి పొందుతుండేవారు. బాధితులు ముగ్గురూ ఒకరికొకరు దగ్గరగా నివసిస్తుండటంతో, ఆ గ్రామం రోదనలు విషాదంతో నిండిపోయింది. రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన ఆ ముగ్గురి పట్ల చీఫ్ విప్ జి.వి. ఆంజనేయులు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే నరసరావుపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వారి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు.

"సంక్రాంతిపాడులో బంధువులు ఏర్పాటు చేసిన దశదిన కర్మకు హాజరయ్యేందుకు సుమారు పది మంది వేల్పూరు నుంచి ఆటో-రిక్షాలో బయలుదేరారు. వారు వెళ్తుండగా స్థానిక గ్రానైట్ కర్మాగారం నుంచి వేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ ఆ ఆటో-రిక్షాను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మరణించగా మరో ఆరుగురు గాయపడ్డారు". _ స్థానికులు

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TAGGED:

PALNADU ROAD ACCIDENTS
PALNADU LORRY AND AUTO ACCIDENT
పల్నాడు రోడ్డు ప్రమాదం
ROAD ACCIDENT IN PALNADU
LORRY AND AUTO ACCIDENT

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