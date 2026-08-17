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కొండగట్టు సమీపంలో లారీని ఢీకొన్న ఆర్టీసీ బస్సు - 5 చిన్నారులు సహా 25 మందికి గాయాలు

జగిత్యాల కొండగట్టు సమీపంలో ఢీకొన్న ఆర్టీసీ బస్సు-లారీ - ప్రమాదంలో 25 మంది వరకు గాయాలు - క్షతగాత్రుల్లో ఐదుగురు చిన్నారులు - క్యాబిన్‌లో ఇరుక్కున్న లారీ డ్రైవర్‌ను బయటకు తీసిన స్థానికులు

Road Accident In Jagitial
Road Accident In Jagitial (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 7:05 PM IST

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Road Accident In Jagitial : జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఆర్టీసీ బస్సు-లారీ ఢీకొన్నాయి. ప్రమాదంలో 25 మందికి గాయాలు కాగా, క్షతగాత్రుల్లో ఐదుగురు చిన్నారులున్నారు. వీరందరినీ స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. క్యాబిన్‌లో ఇరుక్కున్న లారీ డ్రైవర్‌ను స్థానికులు బయటకు తీశారు. ఆర్టీసీ బస్సు వరంగల్ నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మరోవైపు ప్రమాద ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆరా తీశారు. బాధితులకు మెరుగైన చికిత్సను అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

Road Accident In Jagitial
కొండగట్టు సమీపంలో లారీని ఢీకొన్న ఆర్టీసీ బస్సు (Eenadu)

బస్సులో 60 మంది ప్రయాణికులు : ప్రమదానికి గురైన బస్సు కరీంనగర్-1 డిపోనకు చెందిన కాగా, దీనిలో సుమారు 60 మందికిపైగా ప్రయాణిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆర్టీసీ బస్సు వరంగల్ నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదంతో బస్సు డ్రైవర్‌ మురళి బస్సు క్యాబిన్‌లో చిక్కుకున్నారు. స్థానికుల సాయంతో ఆయనను బయటకు తీశారు. ఆయనతో పాటు క్షతగాత్రులను జగిత్యాల ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే ఈ ఘటనలో ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. క్షతగాత్రులకు వైద్యులు మెరుగైన చికిత్సను అందిస్తున్నారు.

కిలోమీటరు మేర ట్రాఫిక్​జామ్ : ఈ ప్రమాదం జరగడంతో రోడ్డుకు ఇరువైపులా కిలోమీటరు మేర ట్రాఫిక్ నిలిచింది. . దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ట్రాఫిక్​ను క్రమబద్ధీకరించే చర్యలు చేపట్టారు. మల్యాల సీఐ రాజ్‌కుమార్‌ ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. ప్రమాదంపై వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టారు.

కిక్కిరిసిన ఆస్పత్రి : ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిన వెంటనే గాయపడ్డ వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు ఆస్పత్రికి తరలివస్తున్నారు. దీంతో అస్పత్రి ప్రాంగణమంతా వారి బంధువులతో కిక్కిరిసింది. బాధితులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందించాలని వారంతా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

ప్రమాద ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ఆరా : కొండగట్టు ప్రమాద ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు జగిత్యాల కలెక్టర్​, ఎస్పీతో ఫోన్​లో మాట్లాడి ఆయన ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకున్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందించాలని అధికారులకు పొన్నం ప్రభాకర్ ఆదేశించారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని తెలిపారు.

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TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN JAGITIAL
ROAD ACCIDENT KONDAGATTU
RTC BUS ACCIDENT JAGITIAL
జగిత్యాలలో రోడ్డు ప్రమాదం
RTC BUS COLLIDED WITH A LORRY

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