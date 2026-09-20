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దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా భాగ్యనగరం - 2050 నాటికి అతిపెద్ద ఎకానమీగా!

అంచనా వేసిన జీడీపీ వృద్ధిలో హైదరాబాద్‌ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 15వ స్థానంలో నిలిచిందని ఆక్స్​ఫర్డ్​ ఎకనామిక్ రిపోర్ట్​ పేర్కొంది. హైదరాబాద్, ముంబయి, చెన్నైలు భారత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలిచాయని వెల్లడించింది.

oxford Economic Report 2026
భాగ్యనగరం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2026 at 9:09 AM IST

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Oxford Economic Report 2026 : బలమైన పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థలుగా ఉంటూ హైదరాబాద్, ముంబయి, చెన్నై మహానగరాలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలిచాయని ఆక్స్​ఫర్డ్​ ఎకనామిక్స్ రిపోర్ట్​ పేర్కొంది. అంచనా వేసిన స్థూల దేశీయోత్పత్తి వృద్ధిలో హైదరాబాద్‌ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 15వ స్థానంలో నిలిచిందని పేర్కొంది. 2050 సంవత్సరం నాటికి అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా పరివర్తనం చెందే అవకాశం ఉందని, అంతర్జాతీయ నగరాల సూచీలో 58వ స్థానానికి చేరుకుంటుందని వెల్లడించింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న టాప్‌-100 నగరాల ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో మన దేశంలోని 55 నగరాలు చోటు సంపాదించాయి. ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్​ రిసోర్సెస్​లో 13వ స్థానం దక్కించుకున్న దిల్లీ నగరం టొరంటో, సియోల్, బీజింగ్‌లను వెనక్కి నెట్టినట్లు నివేదిక తెలిపింది. ఆర్థిక, మానవ వనరులు, క్వాలిటీ లైఫ్, పర్యావరణం, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆధారంగా అంతర్జాతీయంగా నగరాలను మదింపు చేసి 1000 నగరాల సూచీతో ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ ఎకనామిక్స్‌ గ్లోబల్‌ నగరాల ఇండెక్స్-2026ను విడుదల చేసింది. దక్షిణాది నుంచి బెంగళూరు నగరం అత్యధిక వృద్ధిరేటుతో నివేదికలో సిటీస్‌ టు వాచ్‌ జాబితాలో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.

మెరుగైన వృద్ధి రేటు

అధిక స్థూలదేశీయోత్పత్తి, భారీ కార్పొరేట్, వర్సిటీ, నెట్‌వర్క్, వేగంగా విస్తరిస్తున్న కార్మిక బలగం, భారతీయ మెట్రోపాలిటన్‌ నగరాలు అభివృద్ధి లీడర్లుగా నిలిచాయి. ఈ నగరాలు క్రమంగా ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తిగా మారుతున్నాయి. ప్రపంచంలో ఇతర దేశాలేవీ భారత్‌కు దగ్గరగా వచ్చే అవకాశాల్లేవు. ఇక్కడి నగరాలు పట్టణ ఆర్థిక వృద్ధిరేటుతో దూసుకెళ్తున్నాయి. దిల్లీ, బెంగళూరు, ఇతర మెట్రోనగరాలతో పాటు చిన్న నగరాలు, 10 లక్షల్లోపు జనాభా ఉన్న పట్టణాలు బలమైనటువంటి వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్నాయి.

వృద్ధి అనేది కేవలం జనాభా పెరుగుదలతో మాత్రమే నమోదైంది కాదు. ఉత్పాదక రేటు పెరుగుదలతో మెరుగైన గ్రోత్​ రేట్​ సాధ్యమవుతోంది. అతిపెద్ద ఆర్థికవ్యవస్థగా మారుతున్నటువంటి టాప్‌-100 నగరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖ 54వ స్థానంలో నిలిచింది. దిల్లీ.ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ స్థాయి యాబై నగరాల జాబితాలో వర్సిటీలు, పలు కార్పొరేట్‌ కేంద్ర కార్యాలయాలకు నిలయంగా ఉంది. ఆర్థికవ్యవస్థ వృద్ధిలోనూ 63వ స్థానంలో నిచిలింది. 2050 సంవత్సరం నాటికి పద్నాలుగో స్థానానికి చేరుకోవడంతో పాటు 2 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను అధిగమిస్తుందని అంచనా.

వెనకబాటుకు ప్రధాన కారణాలివీ

  • ఆదాయ అసమానతలతో భారతీయ నగరాలు అత్యంత దిగువ స్థానంలో ఉన్నాయి.
  • భారత్​లోని​ నగరాలు 250 ర్యాంకు తరువాతే ఉండేందుకు ప్రధాన కారణం ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతులు, క్వాలిటీ లైఫ్ లేకపోవడమే.
  • దిల్లీలో అత్యంత దారుణమైన గాలి నాణ్యతలో రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

ఇండస్ట్రియల్ హబ్‌లు - పారిశ్రామిక హబ్​ల పరంగా చూసినప్పుడు ధన్​బాత్ పారిశ్రామిక హబ్​ మొదటి స్థానంలో, సూరత్​ ఇండస్ట్రియల్ హబ్​ రెండో స్థానంలో

రీజినల్‌ లీడర్లు - చెన్నై, బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి నగరాలు రీజినల్ లీజనల్​లీడర్లుగా ఉన్నాయి.

అభివృద్ధి చెందుతున్న పెద్ద నగరాలు - అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో చెన్నై, దిల్లీ, హైదరాబాద్, కోల్‌కతా, ముంబయి ఉన్నాయి

ఎమర్జింగ్‌ నగరాలు - దేశంలోని 55 నగరాలు ఎమర్జింగ్ నగరాల విభాగంలో చోటు సంపాదించాయి. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖలు ఉన్నాయి.

సుస్థిర, లెగసీ సిటీలు, కల్చరల్​ రాజధానుల విభాగల జాబితాలో దేశంలోని నగరాలు చోటు సంపాదించలేదు. గ్లోబల్‌ లీడర్లుగా 21 నగరాలు ఉంటే అందులో దేశంలోని ఒక్క నగరం కూడా స్థానం పొందలేకపోవడం విశేషం.

టాప్‌-10 నగరాలు

  • న్యూయార్క్‌
  • లండన్‌
  • ప్యారిస్‌
  • సియాటెల్‌
  • శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో
  • డబ్లిన్‌
  • బోస్టన్‌
  • శాన్‌జోస్‌
  • టోక్యో

దేశంలోనే నంబర్ 1 మన హైదరాబాద్ - దిల్లీ, ముంబై కూడా తర్వాతనే!

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A DISTINCT IDENTITY FOR HYDERABAD
2026 GLOBAL CITIES INDEX
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OXFORD ECONOMIC REPORT 2026
OXFORD ECONOMIC REPORT 2026

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