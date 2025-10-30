ETV Bharat / state

ఇదేం దారుణంరా బాబూ! - బతికుండగానే మార్చురీలోకి రోగి

మహబూబాబాద్​ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఘటన - ఆసుపత్రికి వైద్యానికి వెళ్లిన వ్యక్తిని మార్చురీలోకి తరలింపు

Morgue While Still Alive
Morgue While Still Alive (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Warangal Patient Brought to The Morgue While Still Alive : ఓ సినిమాలో రోగి చనిపోయిన విషయం కుటుంబ సభ్యులకు తెలుసు. అతడిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని మార్చురీ నుంచి స్మశానానికి తీసుకెళ్లే క్రమంలో మృతుడి మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని కూడా వారి కుటుంబ సభ్యులకు అందజేస్తారు. ఇంతలోనే ఒక వ్యక్తి ప్రయివేటు ఆసుపత్రిలో తను పెంచుకున్న పాపకు చిన్న గాయం అయిందని అక్కడికి తీసుకెళతాడు. చిన్న గాయానికి వేల రూపాయలను అతడి నుంచి లాగేస్తారు. ఇది స్కామ్​లా ఉందని పసిగట్టి, ఆ వ్యక్తి ఈ చనిపోయిన వ్యక్తిని తన బంధువు అని చెప్పి ఆ ఆసుపత్రికి తీసుకువస్తాడు.

ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు అయినా తన అన్నయ్యను బతికించాలని డాక్టర్లను వేడుకుంటాడు. నిజమేనని నమ్మిన డాక్టర్లు అతడి నాడిని పట్టుకొని చూస్తాడు. చనిపోయాడని వారికి తెలిసినా ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చైన తన అన్నయ్యను బతికించాలని అన్న మాట గుర్తుకు వచ్చి, మీ అన్నయ్య చనిపోలేదు వైద్యం అందిస్తామని చెబుతారు. అక్కడ మందులు, ఆపరేషన్​కు సంబంధించిన వస్తువుల కోసం చీటీలు రాసి వాటిని తీసుకురావాలని కోరుతారు. వెంటనే అతడు కూడా ఏం ఆలోచించకుండా వారు చెప్పిన మందులు వంటివి మృతుడి పేరు మీదే బిల్లులు చేయించి తీసుకువస్తాడు. ఫైనల్​గా లక్షల్లో డబ్బులు గుంజిన తర్వాత సారీ మీ అన్నయ్య చనిపోయాడు.

మిగిలిన డబ్బులు కట్టి అతడి శవాన్ని తీసుకువెళ్లాలని డాక్టర్లు సూచిస్తారు. ఆ మాటలు విన్న సదరు వ్యక్తి మీరే నాకు తిరిగి డబ్బులు చెల్లించాలని, తాను చనిపోయిన వ్యక్తినే ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చానని, అతడికే మీరు వైద్యం అందించారని, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులు కూడా మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని ఇచ్చారని చెబుతారు. అవాక్కు అయినా డాక్టర్లు ఆసుపత్రి యాజమాన్యంతో మాట్లాడి డబ్బులు చెల్లించి, ఆసుపత్రిని సీజ్​ చేస్తారు. ఇది ఠాగూర్​ సినిమాలోని జరిగిన ఓ సన్నివేశం. సేమ్​ అలాంటి సన్నివేశం కాకపోయినా బతికున్న వ్యక్తిని మార్చురీకి తరలించిన దృశ్యం ఇది. ఈ యథార్థ సంఘటన మహబూబాబాద్​ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కలకలం సృష్టించింది.

వివరాల్లోకి వెళితే, మహబూబాబాద్​ జిల్లాలోని చిన్నగూడూరు మండలం జయ్యారం గ్రామానికి చెందిన రాజు అనే వ్యక్తి ట్రాక్టర్​ డ్రైవర్​గా ఉపాధి పొందుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. కాళ్ల నొప్పులు, కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఐదు రోజుల క్రితం ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. అక్కడి సిబ్బంది ఆధార్​, అటెండెంట్​ ఉంటేనే ఆసుపత్రిలో చేర్చుకుంటామని చెప్పారు. దీంతో రెండు రోజులుగా ఆసుపత్రి ఆవరణలోనే ఉంటున్నాడు.

చికిత్స అందకపోవడంతో నీరసంగా శవగారం గది ముందు అతడు పడుకొని ఉన్నాడు. దీంతో అక్కడి సిబ్బంది సజీవంగా ఉన్నాడనేది గమనించకుండా మార్చురీ వరండాలో స్ట్రెచర్​పై పడుకోబెట్టి తాళ్లం వేసేశారు. అయితే, అక్కడి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అతడి శరీర కదలికలు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు అదే ఆసుపత్రిలో అతడికి వైద్యం చేయించారు. దీనిపై ఆర్​ఎంవో స్పందించారు. ఈ ఘటనపై విచారణ జరుపుతామని తెలిపారు. ఆధార్​, అటెండెంట్​ లేకున్నా రోగులకు చికిత్స అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. చికిత్స ఎందుకు నిరాకరించారో తెలుసుకొని సంబంధిత బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.

