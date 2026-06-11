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సర్కారు బడిలో అడ్మిషన్​ కోసం ప్రవేశ పరీక్ష - ఈ స్కూల్​కు ఇంత డిమాండ్​ ఎందుకో తెలుసా?

సిద్దిపేట ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అడ్మిషన్లకు ఫుల్ డిమాండ్ - తమ పిల్లలను ఈ పాఠశాలలో చేర్పించేందుకు పోటీ పడుతున్న తల్లిదండ్రులు - ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించి అడ్మిషన్ కల్పిస్తున్న పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు

EXAM FOR GOVT SCHOOL ADMISSION
EXAM FOR GOVT SCHOOL ADMISSION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 8:01 AM IST

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Entrance Exam For Admission to Govt school : సాధారణంగా కార్పొరేట్ పాఠశాలల్లో సీట్ల కోసం విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పోటీ పడటం చూస్తుంటాం. కానీ ప్రభుత్వ బడిలో అడ్మిషన్​ కోసం క్యూ కట్టారనే వార్త మీరెప్పుడైనా విన్నారా? అలాంటి ప్రభుత్వ పాఠశాల​ గురించే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సిద్దిపేటలోని ఇందిరానగర్​లో ఉన్న జడ్పీ స్కూల్​లో అడ్మిషన్​ కోసం విద్యార్థుల నుంచి భారీ డిమాండ్ ఉండటంతో ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించి అడ్మిషన్ కల్పిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ స్కూల్​ ప్రత్యేకత ఏంటి? అక్కడే తమ పిల్లలను చేర్పించేందుకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఎందుకు అంత పోటీ పడుతున్నారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆ పాఠశాలలో ప్రవేశాలకు భారీ డిమాండ్ : సిద్దిపేటలోని ఇందిరానగర్​లో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రవేశాలకు భారీ డిమాండ్ నెలకొంది. కార్పొరేట్ హంగులతో పాటు పదో తరగతిలో మెరుగైన ఫలితాలు, పైచదువులకు ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో ఇక్కడి విద్యార్థులను ఫ్రీగా చేర్చుకోవడం లాంటి కారణాలతో ఈ స్కూల్​లో అడ్మిషన్ కోసం తల్లిదండ్రులు పోటీ పడుతున్నారు. ఇందిరానగర్​లోని పాఠశాలలో అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తొలి రోజునే (జూన్​ 2) 400 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారంటే ఈ స్కూల్​కు ఎంత డిమాండ్ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంత డిమాండ్​ ఉండటంతో విద్యార్థులకు ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించి మెరుగైన ప్రతిభ చూపిన వారికి అడ్మిషన్ కల్పిస్తున్నారు. ఈ నెల 10వ తేదీన విద్యార్థులకు ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించారు. ఈ ఏడాది ఆరో తరగతిలో 180 మంది, 8 తరగతిలో 30 సీట్లు ఉన్నాయి. గత అకాడమిక్ ఇయర్​లో ఈ పాఠశాలలో 1,236 మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసించారు.

సర్కారు బడిలో సీటుకు పోటీ పరీక్ష : ఈ పాఠశాలలో 6, 8 తరగతుల్లో 210 సీట్లే ఉండటం, ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు పోటీ పడుతుండటంతో పదేళ్లకు పైగా పోటీ పరీక్షను నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా పరీక్షను నిర్వహించారు. ఈసారి మొత్తం 691 మంది విద్యార్థులు ఈ స్కూల్​లో అడ్మిషన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. బుధవారం నిర్వహించిన పరీక్షకు 600 మంది హాజరయ్యారు. మార్కులతో పాటు ప్రభుత్వ బడుల్లో చదివిన వారికి, పేద, అనాథ విద్యార్థులకు ప్రవేశాల్లో ప్రాధాన్యం కల్పిస్తామని ఇందిరా నగర్ జడ్పీ హైస్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు రాజ ప్రభాకర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

వేసవి సెలవుల పెంపు : రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ సమ్మర్​ హాలిడేస్​ను పొడిగించిన విషయం తెలిసిందే. జూన్ 15వ తేదీన పాఠశాలలు పునః ప్రారంభించనున్నట్లుగా ఇటీవల వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అధికారులు ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వలను జారీ చేశారు. జూన్ 13 రెండో శనివారం, 14న ఆదివారం కావడంతో షెడ్యూల్​ మార్పు చేశారు. జూన్ 13 రెండో శనివారం సెలవుకు బదులు జులై 11వ తేదీన తరగతులు నిర్వహించనున్నారు.

విద్యార్థులు అకాడమిక్ ఇయర్​ను నష్టపోకుండా జులై 11న రెండో శనివారం తరగతులను నిర్వహించనున్నట్టుగా పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ కొద్దిరోజుల క్రితం వెల్లడించారు. పాఠశాలల పున:ప్రారంభ తేదీలకు సంబంధించి పలు వర్గాల నుంచి ప్రభుత్వానికి వచ్చినటువంటి విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.

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TAGGED:

DEMAND FOR GOVT SCHOOL ADMISSION
STORY ON INDIRANGAR ZP HIGH SCHOOL
సర్కారు బడిలో అడ్మిషన్ కోసం పరీక్ష
EXAM FOR GOVT SCHOOL ADMISSION
EXAM FOR GOVT SCHOOL ADMISSION

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