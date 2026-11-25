హుడా హైట్స్ లేఅవుట్ల అమ్మకానికి ఈ వేలం - రూ.300 కోట్లు పలుకుతుందని అంచనా
E Auction for Banjara Hills Plots : బంజారాహిల్స్ హుడా హైట్స్ లేఅవుట్లోని ప్లాట్లను విక్రయించేందుకు హెచ్ఎండీఏ బుధవారం ఈ-వేలం నిర్వహించనుంది. మొత్తం 10,159 చదరపు గజాల స్థలాన్ని అమ్మకానికి పెట్టింది.
Published : November 25, 2026 at 2:09 PM IST
భూముల అమ్మకం ద్వారా నిధులు సమీకరించేందుకు హెచ్ఎండీఏ మరో ఖరీదైన ప్రాంతంలో ప్లాట్లను అమ్మకానికి పెట్టింది. ఖానామెట్, మోకిల, షాబాద్, తుర్కయంజాల్ ప్రాంతాల్లో లేఅవుట్లలోని ప్లాట్ల అమ్మకానికి ఇదివరకే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. తాజాగా బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెం. 12లోని ఎంఎల్ఎస్ కాలనీ సమీపంలోని హుడా హైట్స్ లేఅవుట్లోని ప్లాట్ల కోసం బుధవారం ఈ-వేలం నిర్వహించనుంది. మొత్తం 10,159 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో 8 ఖాళీ ప్లాట్లు ఉన్నాయి.
రూ.300 కోట్లకు పైనే పలుకుతుందని అంచనా
ఈ లేఅవుట్లోని కొన్ని ఇప్పటికే అమ్ముడయ్యాయి. చదరపు గజానికి కనీస ధరను రూ. 2 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. వేలంలో పాల్గొనేవారు ముందుగా రూ.కోటి డిపాజిట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వేలంలో ప్లాట్ గెలుచుకోకపోతే ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తారు. ఒకవేళ వేలంలో ప్లాట్ గెలుచుకుని గడువులోగా మిగిలిన డబ్బు చెల్లించకపోతే, ఈ డిపాజిట్ను స్వాధీనం చేసుకుంటారు. ఈ ప్లాట్ల మొత్తం వేలం ధర కనీసం రూ. 200 కోట్లు ఉండగా, అది రూ. 250 నుంచి రూ.300 కోట్లకు పైనే పలుకుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
రెండు నెలల్లోపు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది
ఈ భూమికి సంబంధించి ఎలాంటి వివాదాలు లేకపోవడంతో పాటు, దీనికి అన్ని వైపులా 40 అడుగుల రోడ్లు, ప్రత్యేక విద్యుత్, నీటి సరఫరా, పచ్చదనం, భూగర్భ డ్రైనేజీ, ల్యాండ్స్కేపింగ్ వంటి అనేక సౌకర్యాలతో అభివృద్ధి చేశామని హెచ్ఎండీఏ చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో స్థిరాస్తి సంస్థలు, ప్రైవేటు వ్యక్తుల నుంచి భారీగా పోటీ ఉంటుందని భావిస్తోంది. ప్లాట్లు దక్కించుకున్న వారు తొలి విడతలో ఆఫర్ లెటర్ జారీ చేసిన తేదీ నుంచి 7 రోజులలోపు అమ్మకపు ధరలో 25 శాతం (ఈఎండీ మినహా) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని 60 రోజులలోపు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. లేని పక్షంలో ఈఎండీని జప్తు చేస్తామని హెచ్ఎండీఏ తెలిపింది.
మూసాపేటలో ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లు
అలాగే మూసాపేటలోని 3.15 ఎకరాలను అమ్మకం చేయనుంది. ఇక్కడ ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లుగా నిర్ణయించింది. కోకాపేట్, బాచుపల్లి, రాయదుర్గ్ నౌఖల్సా, కాప్రా, అమీన్పూర్లో 302 చదరపు గజాల నుంచి 8,591 చదరపు గజాల వరకు మొత్తం 9 ప్రాంతాల్లో భూ విభాగాలను ఈ-వేలం ద్వారా విక్రయించనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇక్కడ కనీస ధర చదరపు గజానికి రూ.1.50 లక్షల నుంచి రూ.30 వేల వరకు ఉన్నట్లు తెలిపారు.
ఇన్ముల్నర్వలో రూ.15 వేలు
రంగారెడ్డి జిల్లా ఫరూఖ్నగర్ మండలం ఇన్ముల్నర్వ హెచ్ఎండీఏ లేఅవుట్లో అధికారులు కనీస ధర చదరపు గజానికి రూ.15 వేలుగా నిర్ణయించారు. గతంలో ఇక్కడా 50 ప్లాట్లను వేలానికి పెట్టడంతో గరిష్ఠంగా చదరపు గజానికి రూ.20 వేల వరకు డిమాండ్ పలికింది. ఈ లేఅవుట్లో కనీసం 185 నుంచి 300 చదరపు గజాల చొప్పున 45 ప్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని భూములకు ఈ-వేలం - ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లు
కోకాపేటలో ఎకరం @రూ.131 కోట్లు - 8 ఎకరాలతో రూ.996 కోట్ల ఆదాయం