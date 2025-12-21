పొలాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే వ్యవసాయం - త్వరలోనే రైతన్నలకు గుడ్న్యూస్!
అగ్రి వర్సిటీలో ఏఐ ఆధారిత ల్యాబ్ - డ్రోన్లు, రోబోలు, సెన్సర్లతో పంటల సాగు లక్ష్యంగా పరిశోధనలు - రైతులకు అత్యాధునిక సాంకేతికతపై శిక్షణకు ఏర్పాట్లు - యువతను వ్యవసాయం వైపు ఆకర్షించేందుకు అడుగులు
Published : December 21, 2025 at 2:20 PM IST
Advanced Agri Robotics Lab At PJTAU : ఇటీవల కాలంలో వ్యవసాయ రంగం పలు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుంది. ముఖ్యంగా కూలీల సమస్య, చీడపీడలు, తక్కువ దిగుబడులు, ఉత్పత్తుల అమ్మకం లాంటివి. దీనివల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయి, అప్పుల్లో కూరుకుపోతున్నారు. ఇలాంటి వాటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సరికొత్త సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ వర్సిటీ పని చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎస్బీఐ సాయంతో తొలిసారిగా ఈ వర్సిటీలో అధునాతన ఏఐ, బోటిక్స్, ఐవోటీ ఆధారిత (అరిసా ల్యాబ్) ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ ల్యాబ్ ద్వారా నేల స్వభావం, పంటలకు చీడపీడలు, పరిష్కార మార్గాలు, ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ తదితర పనులన్నీ సెన్సర్లు అమర్చిన యంత్రాలే చక్కబెట్టనున్నాయి. ఏఐ, రోబోటిక్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (ఐవోటీ) సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో సేద్యానికి సంబంధించిన సమస్త పనులన్నీ శారీరక శ్రమ లేకుండా వాటికవే జరిగిపోతే అన్నదాతకు ఎంత హాయిగా ఉంటుంది. అలాంటివన్నీ సాకారం చేసే దిశగా అడుగుపడింది.
రూ.15 కోట్లు ఆర్థికసాయం చేసిన ఎస్బీఐ : అగ్రికల్చర్ వర్సిటీ అందుకు ప్రణాళికలను రూపొందించి ఇవ్వగా, వర్సిటీ పూర్వ విద్యార్థి, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) ఛైర్మన్ చల్లా శ్రీనివాసులు శెట్టి కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) కింద రూ.15 కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేశారు. తొమ్మిది నెలల వ్యవధిలోనే ఈ వినూత్న ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన జరిగింది. వాతావరణ మార్పులు, భూసారం దెబ్బతినడం, అధిక ఎరువులు, పంటలకు తెగుళ్లు, దిగుబడుల లోపం, అన్నదాతలకు అధిక వ్యయాలు, కూలీల కొరత లాంటి పలు సవాళ్లకు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన శాస్త్రీయ పరిష్కారాలను చూపించడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం. రైతుల సగటు వయసు క్రమంగా పెరుగుతుండటం, యువత వ్యవసాయంపై ఆసక్తి కోల్పోతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆధునిక శిక్షణలు, టెక్నాలజీలను అందుబాటులోకి తేవడం ద్వారా యువతను సేద్యం వైపు ఆకర్షించి, ఆ రంగాన్ని సుస్థిరంగా భవిష్యత్ తరాలకు అందించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఏమేం చేస్తారంటే? :
రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ : విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, ఆవిష్కర్తలకు రైతులు, నైపుణ్యాభివృద్ధిపై శిక్షణను అందిస్తారు. ఏఐ, ఐవోటీ (ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్), రోబోటిక్స్ లాంటి పలు ఆధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి కచ్చితమైన, సమర్థ వ్యవసాయ పద్ధతులకు ప్రోత్సాహం అందిస్తారు.
- రైతులు, వ్యవసాయ ఆవిష్కర్తలు, స్టార్టప్లకు ప్రయోగాత్మక శిక్షణను అందించేందుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, క్షేత్రస్థాయి పరిశోధన ప్రాంతాలను ఏర్పాటుచేస్తారు.
- కేంద్రీకృత డేటా నిర్వహణ(సెంట్రలైజ్డ్ డేటా మేనేజ్మెంట్) వేదికను ఉపయోగించి వ్యవసాయ సాంకేతికతల(అగ్రిటెక్) అభివృద్ధి, అమలు, ఉత్తమ పద్ధతులను ప్రోత్సహిస్తారు.
- వ్యవసాయం, దాని సాంకేతికతల్లో ఉన్న నైపుణ్య లోటును తగ్గించడంతోపాటు అవసరమైన విజ్ఞానాన్ని అన్నదాతలు, వ్యవసాయ భాగస్వాములు, ఇతర సంబంధిత వర్గాలకు చేరవేయనున్నారు.
ఏమేమి ఉన్నాయంటే? :
ఏఐ వేదిక : పంటల పర్యవేక్షణ, నిర్ణయాత్మక సహాయక వ్యవస్థ, తెగుళ్ల గుర్తింపునకు ఏఐ ఆధారిత పరిశోధన వ్యవస్థలున్నాయి.
స్వయంచాలక వాతావరణ కేంద్రం : ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతం, గాలి వేగం, దిశ, వాతావరణ పీడనం తదితర సమాచారాన్ని సేకరించే స్వయంచాలక(ఆటోమేటిక్) వాతావరణ కేంద్రం ఉంది. ఎరువుల వినియోగం, పంట నిర్వహణకు సంబంధించి రైతులు సరైన నిర్ణయాలను తీసుకునేవిధంగా మార్గదర్శనం చేస్తుంది. సమగ్ర చీడపీడల పర్యవేక్షణ వ్యవస్థతో తెగుళ్ల దాడి ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించి అన్నదాతలకు హెచ్చరికలు, సూచనలు అందించేందుకు వ్యవస్థ కూడా ఉంది.
నేలకు సెన్సర్ల అనుసంధానం : భూమిలో తేమ, పోషకాలు, రసాయన ప్రమాణాలను తక్షణమే కొలిచేటువంటి ఆధునిక సెన్సర్లు. ఆటోమేటిక్ డ్రిప్ సాగు విధాన వ్యవస్థతో అనుసంధానమై పనిచేస్తాయి. తేమస్థాయి తగ్గిన వెంటనే డ్రిప్ దానికదే పంటకు తడులను అందిస్తుంది. తద్వారా నీటి వినియోగం 40% వరకు తగ్గుతుంది. దీనివల్ల నీటి వృథాను అరికట్టవచ్చు.
సూక్ష్మ వాతావరణ పరిశీలన వ్యవస్థ : నెట్హౌస్లో ఉష్ణోగ్రత, తేమ లాంట వాటిని సెన్సర్ల నుంచి లభించే డేటా ఆధారంగా ఆటోమేటిక్గా డ్రిప్, ఫాగింగ్ వ్యవస్థలు నియంత్రిస్తాయి. ఉష్ణోగ్రత అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఫాగర్ యంత్రాలు వాటికవే పనిచేస్తూ తేమను సమతుల్యం(బ్యాలన్స్) చేస్తాయి. పంట పెరుగుదలకు అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
రోబోటిక్స్ విభాగం: వ్యవసాయానికి అనువైన డ్రోన్లు, రోబోలు తదితర యంత్రాలను రూపకల్పన చేస్తుంది. వీటిల్లో కృత్రిమ మేధ ఆధారిత కెమెరాలు, సెన్సర్లు పంటలపై తెగుళ్ల దాడి, నీటి కొరత, పోషకాల లోపం లాంటి వాటిని ముందుగానే గుర్తించి హెచ్చరికలు అందజేస్తాయి.
ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన స్థలం : ఆధునిక వ్యవసాయ సాంకేతికతలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించి స్పష్టంగా అర్థం చేసుకునేవిధంగా నెట్హౌస్, అగ్రి-ఫొటోవోల్టాయిక్ యూనిట్లను ఏర్పాటుచేశారు. ముఖ్యంగా కూరగాయల పంటల్లో సెన్సర్లు, ఆటోమేటిక్ డ్రిప్ సాగు వ్యవస్థలను అనుసంధానిస్తారు. వీటిపై రైతులకు శిక్షణ ఇస్తారు.
నెట్ హౌస్ డెమో యూనిట్ : ఇక్కడ ఏర్పాటుచేసిన నెట్హౌస్లో వాతావరణ పర్యవేక్షణకు ఉష్ణోగ్రత, తేమను కొలిచే సెన్సర్లను అమర్చారు. ఇవి డ్రిప్, ఫాగర్ వ్యవస్థలతో అనుసంధానమై వాతావరణ మార్పుల ఆధారంగా నీటిపారుదల, ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రిస్తూ పంటలకు అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
"రైతులు పొలాలకు వెళ్లాల్సిన పని లేకుండా పలు రకాల పంటలు సాగుచేసే (స్మార్ట్ వ్యవసాయం) దిశగా రాష్ట్రాన్ని నిర్మించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రయోగశాలను ప్రారంభించాం. వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో సంబంధిత వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలను తయారు చేసి, చౌక ధరలతో రైతులకు సరఫరా చేస్తాం. రాష్ట్రంలోని రైతులకు అత్యున్నత సాంకేతికత అందించడం ద్వారా రైతన్నలకు సేవలందిస్తాం" - జానయ్య, జయశంకర్ వ్యవసాయ వర్సిటీ వీసీ
ఎక్కడ ఉంది : వ్యవసాయ వర్సిటీలోని డిజిటల్ వ్యవసాయ కేంద్రంలో 4 ఎకరాల్లో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టారు. 3,000 చ.అ భవనం నిర్మించి ప్రయోగశాల, శిక్షణ కేంద్రాలు, మానిటరింగ్ వ్యవస్థ తదితరాల నిర్వహణకు వినియోగించారు. దాదాపు 3 ఎకరాల స్థలాన్ని పంట క్షేత్రాలు, ప్రయోగాల నిర్వహణకు వినియోగిస్తున్నారు.
