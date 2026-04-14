ఇళ్లల్లో వరుస అగ్నిప్రమాదాలు - చిన్న పాటి ఖర్చుతో మీ ఇల్లు సేఫ్
ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు 987 అగ్ని ప్రమాదాలు - వాటిలో ఇళ్లలో జరిగే ప్రమాదాలూ అధిక సంఖ్యలోనే - కేవలం రూ.3 వేల ఖర్చుతో ఇంటిని అగ్నిప్రమాద రహితరంగా మార్చుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు
Published : April 14, 2026 at 10:03 AM IST
Fire Accident Safety Tips Telugu : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు వాతావరణంలో ఉషోగ్రతలు ఎక్కువగా నమోదవుతాయి. అయితే పెరుగుతున్న ఎండలతో పాటే అగ్ని ప్రమాదాల సంఖ్య కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లలో జరిగే ప్రమాదాల్లో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం భారీగా సంభవించే ప్రమాదముంది. ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పటి వరకు 987 అగ్ని ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇవి బహిరంగ ప్రదేశాలలోనే అధికంగా జరిగినప్పటికీ, తర్వాత ఎక్కువగా ఇళ్లలోనే జరగడం కాస్త ఆందోళన కలిగించే అంశంగా నిలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదాలపై కొంత అవగాహన ఉంటే వీటిని అరికట్టవచ్చని అగ్నిమాపక శాఖ చెబుతోంది. కేవలం రూ.3 వేల ఖర్చుతో ఇంటిని అగ్నిప్రమాద రహితంగా మార్చుకోవచ్చని అంటోంది. ఈ వేసవిలో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఇంట్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గ్యాస్ సేఫ్టీ ముఖ్యం : ఇంట్లో గ్యాస్పై వంట చేస్తాము. అది పూర్తయ్యాక గ్యాస్ రెగ్యులేటర్ను కచ్చితంగా ఆపేయాలి. ఇప్పటి వరకూ ఇళ్లల్లో జరిగే అగ్నిప్రమాదాలకు గ్యాస్ రెగ్యులేటర్ ఆపేయకపోవడం ప్రధాన కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనితో పాటు ఇంట్లో కేవలం ఐఎస్ఐ గుర్తు ఉన్న స్టవ్, పైప్లను మాత్రమే వాడాలని సూచిస్తున్నారు. పైగా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పైపు మార్చాలని చెబుతున్నారు. రెగ్యులేటర్, కొత్త పైపులు రూ.500లోపే దొరుకుతాయి.
అతుకుల తీగలు వాడొద్దు : అగ్ని ప్రమాదాలకు మరో ప్రధాన కారణం కరెంట్. ఇంట్లో ఈ విషయంపై సరైన అవగాహన లేకపోడంతో ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఒకే సాకెట్లో ఎక్కువ ప్లగ్గులు పెట్టకూడదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎంసీబీల పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంట్లోని విద్యుత్ తీగలకు అతుకులు ఉండకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అవసరం లేని పరికరాలు స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలని అంటున్నారు. ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లే సందర్భాల్లో అన్ని స్విచ్లు ఆఫ్ చేసి ఉన్నాయా? లేదా అనే విషయాన్ని గమనించాలని చెబుతున్నారు.
ప్రమాదాలు నివారించేందుకు ఇవే కీలకం : వంట గది, హాలు, పడక గదుల్లో స్మోక్ డికెక్టర్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగితే మనల్ని హెచ్చరిస్తాయి. రూ.500 నుంచి వీటి ధర ప్రారంభమవుతోంది. మనం ఇంట్లో లేనప్పుడు ప్రమాదం జరిగితే స్మోక్ డికెక్టర్లు గుర్తించి శబ్దాలు చేస్తాయి. దీంతో ఇరుగు పొరుగు అప్రమత్తం అవుతారు. దీని ద్వారా మంటల వ్యాప్తిని నివారించవచ్చు. మంటల తీవ్రతనూ వీలైనంత త్వరగా అదుపు చేయవచ్చు. వీటితో పాటు ఫైర్ స్ప్రింక్లర్స్ ఉంటే మరీ మంచిది. అలారం మోగిన మరుక్షణం ఇవి నీటిని విడుదల చేస్తాయి. దీనితో మంటలు వ్యాప్తి దాదాపుగా ఉండదు.
బాడీ స్ప్రే తరహాలో ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ : ఇళ్లల్లో ముఖ్యంగా వంట గదిలో ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ పెట్టాలి. మంటలు చిన్నగా మొదలైనప్పుడు సాధారణంగా ఇంటిలో నీటిని వినియోగిస్తాం. అయితే నీటికి బదులు ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ను వాడితే వేగంగా మంటలు అదుపులోకి వస్తాయి. వీటిలో పెద్దవి రూ. 1500 నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి. బాడీ స్ప్రే తరహాలో చిన్నవి కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పిల్లలకు వీటిపై శిక్షణ ఇవ్వాలి : ఇంట్లో చిన్న పిల్లలుంటే అగ్గిపెట్టెలు, లైటర్ తదితర నిప్పు సృష్టించే వస్తువుల్ని వారికి దూరంగా ఉంచాలి. మంట అంటే ఆట వస్తువు అనుకుని వారు దేనికైనా నిప్పు పెట్టవచ్చు. అయితే ఇంట్లో మంట అంటుకుంటే వాటిని ఎలా ఆర్పాలి? బయటకు ఎలా పరిగెత్తి ఇరుగు పొరుగుకు సమాచారం ఇవ్వాలి? 101కి ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వడం వంటి అంశాలపై చిన్నారులకు అవగాహన కల్పించాలి.
ఎస్కేప్ ప్లాన్ ముఖ్యం : అపార్ట్మెంట్లలో ఉండేవారు మెయిన్ డోర్, బాల్కనీ రెండు దారులను ఖాళీగా ఉంచాలి. మంటలు వ్యాపిస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరికీ కచ్చితంగా అవగాహన కల్పించాలి. ఇంటి తాళం ఎప్పుడూ ఒకే చోట పెట్టాలి. దీనివల్ల ప్రమాదం జరిగితే వేగంగా తప్పించుకునే వీలుంటుంది.
షాపింగ్ మాల్లో అగ్ని ప్రమాదం - లక్షల్లో సామాగ్రి ఆహుతి
జూబ్లీహిల్స్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం - ప్రాణాలతో బయటపడిన ఆ నలుగురు