మెదక్లోని మిలిటరీ కాలనీలో ఆర్మీ ఉద్యోగి దారుణ హత్య
ఆర్మీలో సుబేదర్గా ఉన్న పొన్నం కుమార్గౌడ్(49) హత్య - ఉత్తరాఖండ్లో విధులు నిర్వహిస్తూ నెల క్రితం సెలవులపై వచ్చిన కుమార్ - అర్ధరాత్రి కుమార్పై భార్య, అత్తామామ, బావమరిది కలిసి దాడి
Published : June 7, 2026 at 10:59 PM IST
Army employee Died in Medak : మెదక్లోని మిలిటరీ కాలనీలో ఆర్మీ ఉద్యోగి దారుణహత్యకు గురైన ఘటన కలకలం రేపింది. ఆర్మీలో సుబేదార్గా ఉన్న పొన్నం కుమార్గౌడ్(49) హత్యకు గురయ్యారు. ఉత్తరాఖండ్లో విధులు నిర్వహిస్తూ నెలరోజుల క్రితమే ఆయన సెలవుపై ఇంటికి వచ్చారు.
15 రోజుల క్రితం భార్య పద్మతో కుమార్గౌడ్కు మనస్పర్థలు వచ్చాయి. దీంతో పిల్లలను తీసుకుని భార్య పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే కుమార్ రాత్రి ఇద్దరి మహిళలను ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడని ఆరోపిస్తున్నారు. సీసీ కెమెరాలో చూసి పుట్టింటి నుంచి మెదక్లోని నివాసానికి వచ్చింది. అర్ధరాత్రి కుమార్పై భార్య, అత్తమామ, బావమరిది కలిసి దాడి చేసినట్లుగా బాధితుడు తరఫు వారు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ దాడిలో కుమార్ గౌడ్ మృతిచెందినట్లుగా చెబుతున్నారు. సమాచారమందుకున్న పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.