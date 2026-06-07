ETV Bharat / state

మెదక్‌లోని మిలిటరీ కాలనీలో ఆర్మీ ఉద్యోగి దారుణ హత్య

ఆర్మీలో సుబేదర్‌గా ఉన్న పొన్నం కుమార్‌గౌడ్(49) హత్య - ఉత్తరాఖండ్‌లో విధులు నిర్వహిస్తూ నెల క్రితం సెలవులపై వచ్చిన కుమార్‌ - అర్ధరాత్రి కుమార్‌పై భార్య, అత్తామామ, బావమరిది కలిసి దాడి

Army employee Died in Medak
Army employee Died in Medak (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Army employee Died in Medak : మెదక్​లోని మిలిటరీ కాలనీలో ఆర్మీ ఉద్యోగి దారుణహత్యకు గురైన ఘటన కలకలం రేపింది. ఆర్మీలో సుబేదార్​గా ఉన్న పొన్నం కుమార్​గౌడ్​(49) హత్యకు గురయ్యారు. ఉత్తరాఖండ్​లో విధులు నిర్వహిస్తూ నెలరోజుల క్రితమే ఆయన సెలవుపై ఇంటికి వచ్చారు.

15 రోజుల క్రితం భార్య పద్మతో కుమార్​గౌడ్​కు మనస్పర్థలు వచ్చాయి. దీంతో పిల్లలను తీసుకుని భార్య పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే కుమార్ రాత్రి ఇద్దరి మహిళలను ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడని ఆరోపిస్తున్నారు. సీసీ కెమెరాలో చూసి పుట్టింటి నుంచి మెదక్​లోని నివాసానికి వచ్చింది. అర్ధరాత్రి కుమార్​పై భార్య, అత్తమామ, బావమరిది కలిసి దాడి చేసినట్లుగా బాధితుడు తరఫు వారు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ దాడిలో కుమార్​ గౌడ్ మృతిచెందినట్లుగా చెబుతున్నారు. సమాచారమందుకున్న పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

TAGGED:

ARMY EMPLOYEE MURDERED IN MEDAK
ARMY EMPLOYEE DIED IN MEDAK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.